Martín Lousteau criticó a Milei y el libertario lo fulminó con su respuesta: ¿qué le dijo?

Anteriormente, el senador dijo que no haría una alianza con el candidato libertario y lo criticó por insultar a sus rivales y negar el cambio climático

El senador de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau cuestionó en duros términos al candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre quien dijo que "si tuviera poder, sería un problema".

Difundidas las declaraciones del senador, Milei, respondió a los dichos de este en la red social Twitter, afirmando que el exministro forma parte de "la casta política empobrecedora". Además, lo apodó "Mr. 125", en referencia a la polémica resolución del gobierno de Cristina Kirchner que fue obra de Lousteau cuando fue ministro de Economía del kirchnerismo.

.@GugaLusto Hola Mr. 125, sin duda que alguien que propone las ideas que bajan la inflación, impulsan el crecimiento económico y aniquila a la pobreza e indigencia, para la casta política empobrecedora como vos, es un problema.Y ni que hablar si en simultáneo se gana LIBERTAD. https://t.co/BtyUFtw7A7 — Javier Milei (@JMilei) November 5, 2021

Las críticas de Lousteau a Milei

En declaraciones televisivas, Martín Lousteau criticó a Javier Milei por insultar a sus rivales, negar el cambio climático y "pensar que las mujeres no pueden ejercer sus derechos". El radical hizo estas declaraciones apenas días después de que el expresidente Mauricio Macri confirmara un acercamiento con el economista y hablase de "confluir en una propuesta única" en 2023.

¿Kirchner o Milei?

En una entrevista en el canal TN, a Lousteau le preguntaron qué sucedería en un escenario hipotético en el que, con miras a las elecciones presidenciales de 2023, tuviese que ampliar su alianza política y solo pudiese elegir entre dos jugadores: Máximo Kirchner y Javier Milei. Ante esta consulta, el legislador no titubeó y contestó de inmediato: "Con ninguno de los dos".

A continuación, desarrolló su postura: "Es fácil. Con el kirchnerismo pienso diametralmente opuesto. Y con respecto a Milei creo que, independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de ‘zurdos de mierda’, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder, sería un problema".

Ante la tajante respuesta, al senador le preguntaron acerca del "coqueteo de Macri" y sobre la posibilidad planteada por el expresidente de considerarlo para conformar una "propuesta única" en 2023 y los insultos que recibió su colega Horacio Rodriguez Larreta de parte del economista.

"¿Esto implicaría una bisagra en la alianza con Pro?", le consultaron y respondió: "No lo sé. Ustedes me preguntaron por mi opinión [entre Milei y Máximo] y con ninguno de los dos, por estos motivos que acabo de decir. Porque cuando uno habla de libertad, es la libertad de las generaciones futuras para que tengan un planeta sustentable, la de las mujeres y la libertad de expresión de los demás, con lo cual no se le puede decir a nadie ‘gusano, te voy a aplastar’ o ‘sos un zurdo de mierda’".