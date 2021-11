Espert: algunos delincuentes tendrían que terminar "bien agujereados"

Lo dijo tras el asesinato de un kiosquero en La Matanza. "Transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes como los de ayer", dijo

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, José Luis Espert, fue muy duro a la hora de referirse al caso del asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. Aseguró que algunos delincuentes tendrían que terminar "bien agujereados" y que habría que "transformarlos en queso gruyere", además de exigir una baja de edad en la imputabilidad.

"Transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes como los de ayer. Apoyemos a la policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Pero si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de (Eugenio) Zaffaroni, la gente de bien estamos fritos", afirmó el dirigente político en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, la gente de bien estamos fritos", le dijo Espert a Feinmann

"Derechos humanos para la gente de bien"

"Derechos humanos las pelotas, los derechos humanos para la gente de bien, de laburo. Para los delincuentes, cárcel o bala (...) Esto hay que darlo vuelta con la mano dura que corresponde. Ahora, creo que también para que los delincuentes empiecen a tener miedo tienen que haber algunos que terminen bien agujereados. Sino el mensaje no queda claro. Hay que dar un mensaje claro", agregó.

Las palabras de Espert de Avanza Libertad surgieron a raíz del estremecedor caso ocurrido en la tarde del domingo en la avenida de Mayo al 800, en Ramos Mejía, La Matanza. Un kiosquero de 48 años llamado Roberto Sabo fue asesinado por dos ladrones en un intento de robo y perdió la vida dentro del local que su familia tenía desde hace 40 años.

"Claramente desde el Congreso tenemos que promover leyes que bajen la edad de imputabilidad a los 12 o 14 años, que las penas sean de cumplimiento efectivo, subir las penas para homicidas y violadores y darle un apoyo político muy fuerte a la policía para que usen su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente", aseguró Espert.

Y completó: "La Policía con todo el derecho, cobra miserias, viven en letrinas laburando. Encima son empalados por (los jefes de) la Policía cuando usan su arma, ni siquiera pueden utilizar la Taser. Nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos".

El candidato a diputado nacional calificó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como un "inútil" y como el "padre del cultivo" de todo el espiral de violencia que se agrava cada día más en el conurbano y pidió reacción a las autoridades de seguridad en la región.

"Se tiene que terminar esto. No puede ser que la gente de bien viva aterrada tras las rejas y los delincuentes se anden fogoneando por la calle hasta filmándose antes de salir a delinquir. Hasta en Facebook hay un sitio donde los delincuentes venden sus armas", se lamentó.

El representante de Avanza Libertad se mostró optimista de cara a las elecciones del próximo domingo

Optimista

Por otro lado, el representante de Avanza Libertad se mostró optimista de cara a las elecciones del próximo domingo, donde su espacio buscará ganar bancas en el Congreso y así, ayudar a equilibrar la balanza con la mayoría del oficialismo.

"Estamos trabajando mucho, recorriendo el objetivo de los 100 municipios donde tenemos listas y buscando el millón de votos el domingo", afirmó.

"Y añadió: "En las paso sacamos 500 mil votos, que fue cuatro veces más de lo que sacamos en el 2019. Apuntamos a eso para meter cuatro diputados en la provincia de Buenos Aires que vayan bien de punta contra el kirchnerismo en el congreso. Que haya una oposición bien dura y para proponer soluciones concretas para los dramas de la gente".

En tanto, Espert indicó que, pese a las críticas, en el país ocurrió todo lo que él vaticinó durante décadas en materia de política económica: "Me banco las críticas, me las banco como me banqué 30 años diciendo lo mismo de lo que había que hacer económicamente. Me putearon en diez millones de colores y terminé teniendo razón. Dije que el plan de convertibilidad terminaba mal, que lo de los Kirchner terminaba peor y que Macri terminaba mal. Lo dije cuando todo arrancaba bien"