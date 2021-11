La Procuración del Tesoro sumó otro pedido de indagatoria para Macri

El pedido del organismo que encabeza Carlos Zanini es por las declaraciones que el ex presidente realizó por el préstamo del FMI

La Procuración del Tesoro pidió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que denunció, a principios de 2021, una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado mediante la contratación de deuda externa con el FMI durante el gobierno de Cambiemos.

Mediante un escrito de diez páginas presentado en el expediente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, consideró que "se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos".

Zannini, junto con el subprocurador Horacio Pérez Diez, entregó un pendrive con la entrevista que el ex presidente Macri concedió a un canal de noticias de TV por cable en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado "para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir".

"Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional", sostuvo el escrito de la Procuración.

Además de la supuesta malversación, el escrito advierte que también pudieron haberse cometido "los presuntos lícitos de violación de deberes de funcionario público y defraudación a la Administración Pública Nacional".

La causa penal fue iniciada a instancias del presidente, Alberto Fernández, quien anunció la querella criminal en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en 2021.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zanini, sumó otro pedido de indagatoria para Macri

Según Zannini, el ex presidente Macri "contradictoriamente pretende negar, aunque lo admite luego de manera expresa" el destino del dinero remitido por el FMI: "la generación de activos externos de libre disponibilidad (fuga de divisas)".

"Los dichos del ingeniero Macri en la entrevista periodística vienen a avalar aquella premisa referida a la salida masiva de divisas, acreditada suficientemente con las constancias arrimadas a la causa", resumió el escrito.

Las declaraciones de Macri

El exp residente Mauricio Macri explicó en una entrevista periodística los fines del préstamo que le otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras era jefe de Estado, el cual, según expresó, se utilizó para pagarle a los bancos comerciales, y destacó el apoyo de su excolega estadounidense Donald Trump para acceder a esa operación.

También criticó a su sucesor, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al afirmar que el Presidente "se cree sus propias mentiras". Sobre su situación judicial y la causa por espionaje ilegal a los parientes de las víctimas del hundido submarino ARA San Juan, repitió que es inocente.

El gobierno de Cambiemos solicitó en 2018 al FMI un crédito de u$s57.000 millones, de los que finalmente se percibieron u$s44.000 millones. Ante las críticas del oficialismo, que habló de un "préstamo político" para sostenerlo en las elecciones del 2019, Macri reconoció el apoyo del entonces presidente Trump y sostuvo que el dinero se usó para pagarle a los bancos.

"La plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo", dijo el líder del PRO en una entrevista con Marcelo Longobardi para la señal televisiva CNN.

Necesitamos urgente explicaciones de esto que afirma el Ex Presidente Macri. Donde, cuando y bajo que concepto se hicieron pagos a los bancos con la plata del FMI. pic.twitter.com/J5Ng2xdJRd — Pitin Aragon (@pitinruizaragon) November 8, 2021

El exjefe de Estado también destacó el rol que jugó Trump para acceder al empréstito más grande que el FMI dio en su historia. "Trump se portó muy bien con nosotros. Me llamaban otros presidentes para ver cómo tratar con Trump", dijo.

Luego cuestionó al oficialismo por la falta de un plan para negociar con el organismo multilateral: "El FMI pide un plan. Si hay un plan, esto se refinancia. No están para ganar plata, sino para que a la Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta", manifestó.

Elecciones legislativas, presidenciales y críticas al oficialismo

Macri volvió a cuestionar a la dupla presidencial de "los Fernández" y se refirió a los dos años de gestión del Frente de Todos. "Alberto Fernández niega la realidad y se cree sus propias mentiras", dijo sobre su sucesor. También habló sobre la Vicepresidenta: "Cristina Kirchner y su entorno han perdido contacto con la realidad", cuestionó.

"Lamentablemente, en estos 20 meses, este ejército de demolición no sólo no siguió construyendo el edificio, sino que volvió, no al tercer subsuelo, sino al sexto subsuelo", graficó el exjefe de Gobierno porteño.

También habló sobre una futura candidatura presidencial y se envalentonó con la perfomance que realizó Juntos por el Cambio en las PASO de septiembre. "Cuanto más poder nos den, más control de daños vamos a intentar hacer", sostuvo. "En 2023 vamos a volver al poder con mayoría de diputados, senadores y varios gobernadores", se entusiasmó.

Macri habló sobre sus ambiciones de volver a la Casa Rosada. "Hoy no está en mi cabeza una candidatura en 2023. No pasa por mi cabeza una desesperación por volver al poder porque sé lo que es la carga", dijo. Y se refirió a los futuros dirigentes cambiemitas que apuntan a llegar a Balcarce 50. "Todos los curas quieren ser Papas", definió.