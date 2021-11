Horacio Rodríguez Larreta: "Si el kirchnerismo pierde el domingo, se debilita"

El jefe de Gobierno porteño aseguró que "en la Argentina hay un 'basta' a lo que expresa el Kirchnerismo". Qué cree que pasará en el futuro

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que "si el kirchnerismo pierde" en las elecciones legislativas del próximo domingo "se debilita".

"Obviamente que el kirchnerismo se debilita si pierde el domingo. Es un movimiento tan personalista, por algo se llama kirchnerismo... hasta el nombre", subrayó Rodríguez Larreta.

En declaraciones a radio Mitre, el dirigente de Juntos por el Cambio precisó: "En la Argentina hay un 'basta' a lo que expresa el kirchnerismo: este garantismo y cuidar los derechos de los delincuentes, la inflación que no baja y el país que no crece. No tengo dudas de que se va a ir debilitando".

"Argentina tiene que volver a crecer para que podamos superar la situación de pobreza. Necesitamos un consenso amplio para un plan que pueda estabilizar la economía argentina. No podemos vivir con estos niveles de inflación. Si no logramos frenar, eso no hay crecimiento", enfatizó.

"Necesitamos un consenso amplio para un plan que pueda estabilizar la economía argentina", dijo Rodríguez Larreta

Desarrollo equilibrado

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño puntualizó: "Necesitamos volver a tener un desarrollo equilibrado en todo el país, tenemos que volver a ser un país federal. Se requiere cambiar mentalidad de que porque ganaste sos el dueño de todo y las sabes todas, haciendo una acuerdo más amplio a largo plazo".

En otro tramo de la entrevista, Rodríguez Larreta se refirió a la situación financiera del Gobierno de la Ciudad: "Los números en la ciudad están equilibramos. No tenemos déficit".

"En la ciudad hace años que cuidamos el mango. Tuvimos que hacer un ajuste muy grande por el recorte de la coparticipación. Somos muy cuidadosos y planificadores en el cuidado del mango, porque es la plata de los vecinos", justificó.

Rodríguez Larreta no ve viable el acuerdo político que propone Sergio Massa

Sin acuerdo político

Al referirse a la posibilidad de un acuerdo político con el Ejecutivo nacional, argumentó: "Alguna persona relacionada con el Gobierno lo ha dicho en forma aislada, pero lo que más escuchamos del Gobierno son insultos".

"No percibo ninguna vocación de dialogo ni acuerdo. Siempre buscan echarle la culpa al otro, a nosotros", completó.

Consultado sobre si su espacio pedirá la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de ganar las elecciones legislativas, respondió: "Eso es para conversarlo cuando tengamos los números, después de la elección"

Por último, consideró que "no se puede analizar como algo aislado" un plan específico para la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que se necesita "un plan económico".

"Dentro de un plan económico, el capítulo del acuerdo con el Fondo es un tema más. Tenemos que intentar conseguir las mejores condiciones, mayor plazo y menores plazas. Hoy no hay un plan económico y el gobierno se jacta de no tener un plan económico", concluyó.