Espert: "El único dólar nacional y popular es el paralelo porque es el que la gente puede comprar"

"Ese dólar es el reflejo de lo que pasa en la Argentina, que es que estamos como el traste", resaltó el candidato a diputado por Avanza la Libertad

El candidato a diputado nacional por el partido Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, pidió este jueves que desde el Gobierno nacional "salgan del frasco de dulce de leche" porque "el único dólar nacional y popular es el paralelo".

"Salgan del frasco de dulce de leche muchachos. El único dólar nacional y popular es el paralelo, porque es el dólar que puede comprar la gente. Ese dólar es el reflejo de lo que pasa en la Argentina, que es que estamos como el traste", resaltó Espert.

En declaraciones a radio La Red, el candidato consideró que el dólar blue "va a seguir creciendo" luego de las elecciones del próximo domingo, "aunque tengamos el mejor escenario político".

En materia económica, Espert también advirtió: "Tenemos dos años donde si nos equivocamos nos prendemos fuego ¿El Gobierno va a cerrar o no un acuerdo con el Fondo? Si cierra un acuerdo con el Fondo vamos a comer rebanada de viento. Ahora, nos prendemos fuego si no hay acuerdo con el Fondo".

¿Se radicaliza el Gobierno?

Para el candidato liberal, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán "debe estar perdido como perro en cancha de bocha entre Cristina [Kirchner y Alberto Fernández".

"Supongo que Alberto debe tener más ganas de cerrar el acuerdo, cosa que me parece bien, pero Cristina, que es una demente, debe tener ganas de romper con todo. Guzmán debe estar sin saber qué hacer de vez en cuando", apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Espert dijo que teme que "el Gobierno se radicalice" después de las elecciones del próximo domingo, y que se produzca "un vacío de poder".

"Tengo miedo que el Gobierno se radicalice, ojalá que no ocurra. Y ojalá que no ocurra ese vacío de poder que hubo durante una semana después de las PASO cuando se peleaban Alberto y Cristina por Twitter y por carta, porque la situación hoy da menos el horno para bollos", advirtió Espert.

En ese sentido, el economista consideró que "sería un gran error si después del 14 se radicalizan o se empiezan a matar durante una semana".

Además, volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: "Es un payaso que debería haber renunciado hace rato, porque ha fracaso de manera rotunda con la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires".

Por último, habló del conflicto mapuche: "Con respecto a los terroristas que están asustando a la gente en el sur, tomando campos e incendiando casas y clubes, habría que decretar un perímetro o un estado de sitio e ir con balas directamente contra los terroristas del sur".

"Esos falsos mapuches. A esos tipos hay que reducirlos urgente y reportarlos a todos los que sean chilenos. Fuera de acá los delincuentes", concluyó.

"Se vienen años duros"

En una entrevista previa, el economista disparó: "Los próximos dos años serán muy críticos para la Argentina. Aunque haya acuerdo con el FMI, los ajustes que hay que hacer son fuertes".

"Hace 30 años que digo lo mismo y he tenido razón en el grueso de las cosas", aseguró el economista que se prepara para ocupar su banca en Diputados, donde quiere impulsar una profunda reforma laboral.

Sobre la vaticinada derrota del oficialismo en las urnas, Espert tiene una respuesta clara: "Es la sensación de fracaso de un nuevo programa económico. El séptimo fracaso en los últimos 50 años. Más allá de que aún no explotó todo, la gente tiene la sensación de un nuevo fracaso".

Según el economista, "el presidente Alberto Fernández, en vez de pavear por todo el mundo, después de las elecciones del 14 de noviembre debería comunicar en cadena nacional que estamos en emergencia, economía de guerra, congelamiento del gasto público y todo aumento en recaudación que vaya a bajar el déficit fiscal".

Para Espert, la situación del país después del 14 de noviembre será peor

El acuerdo con el FMI

En una entrevista con Bloomberg Línea, Espert reveló qué tipo de acuerdo cree que el Gobierno debe cerrar con el FMI.

"Sin un plan económico creíble y sostenible, cualquier otra discusión es etérea. No tiene sentido plantear cualquier tipo de discusión como lo de los sobrecargos, facilidades extendidas o stand by".

Sobre la demora en acordar con el Fondo, Espert aseguró: "El FMI no puede aceptar un país que va a pedir un roll over para no pagar sin un plan económico, porque es un efecto en cascada con el resto de los países. Por el lado de Argentina creo que especulan con un efecto diplomático muy fuerte dado que fue excepcional la ayuda que le han dado a Mauricio Macri".

Consultado sobre si calificaría como irresponsable el acuerdo alcanzado por la gestión de Macri, Espert fue contundente: "De parte del Fondo sí, lo cual no le da derecho a este Gobierno a hacer un planteo irresponsable respecto a los sobrecargos sin un programa. No es serio".

Otras definiciones clave

El día después de las elecciones: "De acá al 14 estará todo más o menos igual. Barriendo basura abajo de la alfombra, creo que zafan. Pero en el 2022 y el 2023 hay que hacer un montón de correcciones para sacar esa basura debajo de la alfombra. Creo que vienen dos años muy críticos para Argentina, más crítico si no hay acuerdo con el FMI".

Juventud desencantada. "Cuando presenté mi primer libro, La argentina devorada, en 2017, estaba lleno de jovencitos de entre 18 y 25 años. Ellos señalaban que yo venía diciendo lo mismo hace 20 años y que era lo que ellos pensaban. Es de puro sentido común: decimos cosas que en el mundo ni se discuten. Acá parece de derecha porque está todo tan tirado a la izquierda que parecen cosas extrañas".

Elecciones 2023: "Es el siglo que viene. Primero hay que ver qué pasa el 14 de noviembre, qué pasa el 15 de noviembre, qué pasa con el Fondo. Obviamente, pensamos que el enemigo es el kirchnerismo, pero no haría cualquier alianza para las presidenciales".

"Sin un plan económico creíble y sostenible, cualquier otra discusión es etérea", dijo Espert

Sus proyectos en Diputados

Espert aseguró que "estamos concentrados en dejar en claro una bitácora de leyes para que Argentina haga la gran reforma estructural para retomar el progreso". En ese sentido, anticipó los proyectos que impulsará en Diputados:

- La transformación del Mercosur en un tratado de libre comercio

- Reforma laboral: "Hay que transformar varias leyes, las indemnizaciones por despido, la de negociación colectiva, la de contrato de trabajo, asociación profesionales y de la de obras sociales".

- Coparticipación: "Que el envío de recursos coparticipados esté condicionado a los gastos federales que hagan: si no hacen gastos, cero coparticipación, que cada provincia se financie su burocracia con impuestos propios. La coparticipación debería ser para financiar gastos federales, nada más".