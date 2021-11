Massa: el Presidente convocará "desde mañana" al diálogo a opositores, empresarios y trabajadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró este domingo que "desde mañana" el presidente Alberto Fernández convocará "al diálogo, a los acuerdos, a empresarios y trabajadores, a oficialismo y oposición" con el foco en reafirmar la recuperación de la economía a la salida de la pandemia y dar "un escenario de previsibilidad y futuro para los argentinos".

A la vez, destacó el alto nivel de participación en las elecciones generales en comparación a las PASO ya que, sostuvo, "es muy importante que la gente vaya a votar, que haga valer su voto y lo construya de consolidación del sistema democrático".

"Hay una decisión del Presidente de que, terminada la elección, la Argentina tiene una tarea difícil de recuperación del ingreso y al economía, y eso en una responsabilidad de todos", dijo Massa tras emitir su voto en la Escuela Antártida Argentina (Carlos María de Alvear 1550), en el partido bonaerense de Tigre.

"Seguramente desde mañana el Presidente convoque al diálogo, a los acuerdos, a empresarios y trabajadores, a oficialismo y oposición. Tenemos la responsabilidad de seguir construyendo un escenario de previsibilidad y futuro para lo argentinos", afirmó Massa.

En ese sentido, dijo que Alberto Fernández tiene a su disposición el Consejo Económico y Social para hacer la convocatoria pero remarcó que, en cualquier caso, "el Congreso tiene que ser el lugar de los acuerdos o disensos, pero con respeto y espíritu constrictivo"

"Mi responsabilidad es seguir ayudando a buscar acuerdos, a darle a la Argentina crecimiento económico, consolidar la idea de un país en el que el trabajo sea el actor central y la educación sea el instrumento de movilidad social ascendente y que los argentinos tengan la tranquilidad de saber que gobernamos y arreglamos poco a poco los problemas", concluyó.

Fernández, a su Gabinete: "No tengo previsto hacer ningún cambio"

El presidente Alberto Fernández ya emitió su voto. Al igual que en elecciones anteriores, lo hizo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue acompañado de su pareja, Fabiola Yáñez.

Luego de haber votado, el Presidente salió del establecimiento educativo y dijo unas breves palabras para los periodistas que se encontraban presentes, al tiempo que contestó algunas preguntas -siempre con los recaudos para no violar la veda electoral-.

Apenas se acercó al micrófono, el titular del ejecutivo afirmó que lo importante es que las elecciones legislativas "transcurren con normalidad" en todo el país" y le pidió a los argentinos que "se expresen para construir el país que queremos".

— Alberto Fernández (@alferdez) November 14, 2021

En otro orden de cosas, aseguró: "Siempre hemos tenido el diálogo abierto con la oposición. En este momento el Congreso tiene 5 o 6 leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, el diálogo no es nuestro problema, siempre está abierto".

En este sentido, recordó: "No somos nosotros los que no queremos el diálogo", aunque no pudo continuar con su exposición: "No puedo hablar mucho porque estamos en veda electoral", dijo a los periodistas que le hacían más preguntas.

— Casa Rosada (@CasaRosada) November 14, 2021

Vestido de pantalón con una camisa celeste, un pantalón de vestir azul y una campera liviana del mismo color, Alberto Fernández celebró ser partícipe de una jornada democrática: "Hoy es un día de democracia, siempre lo celebro. Cada día que la Argentina vota es un día valioso e importante".

Luego de cumplir con su compromiso cívico, el Presidente brindó una entrevista a radio La Red. En diálogo con esta emisora, aclaró que "sólo se trata de una elección legislativa" y que "no es una elección que determina cambios en el gobierno".

En ese sentido, aclaró que no habrá modificaciones entre los hombres y mujeres que integran su Gabinete como sí lo hizo luego de la derrota en las PASO. "No tengo prevista hacer ningún cambio después de la elección", sentenció.