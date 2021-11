Qué metáfora usó Aníbal Fernández para referirse a los resultados de la elección

El ministro de Seguridad realizó un balance de la derrota electoral del Frente de Todos en las legislativas del domingo. A quién apuntó

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, realizó un particular balance de la derrota electoral del Frente de Todos en las elecciones legislativas del domingo, luego de que la oposición confirmara el resultado de las PASO.

El funcionario se mostró satisfecho con los resultados, aunque minimizó el hecho de haber realizado una "remontada" porque -según dijo- las generales no se comparan con las primarias.

"Nunca festejé derrotas, pero en el fútbol se dice 'cuando no se puede ganar, no hay que perder'", afirmó en diálogo con radio La Red. E insistió en remarcar que "no es una derrota" el resultado del oficialismo porque en muchos distritos del Conurbano bonaerense y en varias provincias del norte "se recuperaron".

"Nunca festejé derrotas, pero en el fútbol se dice 'cuando no se puede ganar, no hay que perder'", dijo el ministro

"En muchos distritos que hicieron bien las cosas"

Pese al análisis del ministro Fernández, el FdT perdió a nivel nacional ante Juntos por el Cambio por 8,3 puntos y en la Provincia, el principal bastión del kirchnerismo, Diego Santilli se impuso a la candidata Victoria Tolosa Paz.

"Si no pudimos ganar la elección completa, no la perdamos completa. En muchos distritos que hicieron bien las cosas y que los resultados están a la vista, reclamar por ellos y los resultados nos dieron la razón", manifestó.

Al ser consultado respecto a los análisis de Mauricio Macri sobre la transición y de Santilli respecto a que al Gobierno le quedan dos años difíciles por delante, le envío una chicana al flamante electo diputado nacional.

"En el caso de Santilli es un amigo, un día me juntaré con él y le pediré que me lo traduzca. En el caso de Macri es intraducible; nunca entendió, por qué va a entender ahora", dijo en tono irónico.

En ese sentido también habló de la relación con la oposición, la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno y se refirió a la convivencia en el Congreso ante la nueva composición que obligará al oficialismo a generar consensos.

El ministro de refirió al mensaje del Presidente pero evitó hacer una autocrítica

Contra la oposición

"No vi nada con vocación de cambio, cuanto más mal se pueda hacer más mal se hace, las consecuencias es no haber votado leyes que puedan haber beneficiado a la generalidad de los argentinos. Ojalá que no sea así, que cambie", sostuvo en El Destape.

Además, respecto a la convocatoria a Plaza de Mayo para "festejar" por parte del presidente Alberto Fernández, pese a la derrota electoral, habló de "elegir el triunfo" y evitó hacer una autocrítica.

"Fueron muchos los contrastes que hubo que remar y ponérselos al hombro y las respuestas están", afirmó y destacó que "en muchos lugares se pudo revertir" el resultado de las PASO.

Mensaje presidencial

El presidente Alberto Fernández llamó este domingo a la oposición a concretar consensos alrededor de políticas fundamentales para impulsar la recuperación del país en lo que llamó "una nueva etapa" de su mandato. Además, anticipó que en diciembre enviará al Congreso nacional un proyecto de desarrollo económico plurianual para llegar "a un acuerdo sustentable" con el Fondo Monetario Internacional.

"En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales", afirmó el mandatario. Y aseguró que inmediatamente convocará a quienes fueron privilegiados este domingo por la voluntad popular para establecer el rumbo del país.

En este sentido, afirmó que convocará a "los representantes de la voluntad popular para acordar una agenda lo más compartida" posible.

"Hoy empieza la segunda etapa de nuestro gobierno y sé que los argentinos necesitamos una esperanza, un horizonte", afirmó.

La deuda con el FMI, "el escollo más importante"

El Presidente dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) significa el "escollo más grande que enfrentemos para continuar en la senda de la recuperación económica".

"Debemos enfrentar este desafío para reparar el enorme daño que el endeudamiento ha provocado y cuyas consecuencias pesarán por varias generaciones", afirmó Fernández desde la residencia de Olivos.

Por otra parte, anticipó: "En este nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI".

Fernández anunció hoy el envío de un proyecto de ley para los primeros días de diciembre que "explicite el programa plurianual para el desarrollo sustentable, con los entendimientos con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones" que lleva adelante Argentina con el organismo "sin renunciar a los principios de crecimiento económico".

La nueva negociación con el FMI contará con el aval de Cristina, según Alberto.

"Es una decisión política y tiene el aval del Frente de Todos, la vicepresidenta, el Gabinete", dijo el jefe de Estado en un mensaje en el que reconoció que se cometieron "errores", en un mensaje en el marco de las elecciones legislativas que hoy se realizaron.

"Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad internacional en la construcción de mejores condiciones de financiamiento para llevar a cabo el programa de políticas públicas que como Nación soberana que somos, queremos implementar en pos de la mejor calidad de vida de nuestro pueblo", agregó Fernández.