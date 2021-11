Durán Barba sobre la derrota K: "Es la primera vez que alguien celebra el triunfo porque perdió"

El consultor ecuatoriano criticó el tono victorioso del Frente de Todos pese a la derrota a nivel nacional en las elecciones legislativas por 8,3 puntos

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba criticó el tono victorioso del Frente de Todos pese a la derrota a nivel nacional en las elecciones legislativas por 8,3 puntos.

"Es otra vez la falta de contacto con la realidad. Llaman a festejar el triunfo porque perdieron por poco en la Provincia y ampliamente en el país. ¿Qué triunfo es ese? Es la primera vez que alguien celebra el triunfo porque perdió", afirmó en diálogo con radio Rivadavia.

El kirchnerismo también quedó en segundo lugar en el principal bastión del peronismo, la provincia de Buenos Aires.

El exasesor del gobierno de Mauricio Macri además apuntó a la pérdida de votos del FdT desde la elección de 2019, donde Axel Kicillof ganó en territorio bonaerense con 54%, mientras que el pasado domingo Victoria Tolosa Paz se ubicó segunda con el 38,53% detrás de Diego Santilli con el 39,81%.

"El hecho real es que los argentinos por amplia mayoría rechazaron lo que está haciendo este Gobierno", expresó

Alejado de la realidad

"Lo que pasa es que un primer punto para que un político tenga éxito es contactar con la realidad. El hecho real es que los argentinos por amplia mayoría rechazaron lo que está haciendo este Gobierno", expresó.

También cuestionó la convocatoria del presidente Alberto Fernández a festejar el miércoles, cuando los números de las elecciones ratificaron el revés en las urnas.

"Si usted es Presidente y le rechaza el 70%, convocar a una manifestación del triunfo es estar enajenado de la realidad", expresó el ecuatoriano.

Este lunes, los funcionarios y principales referentes del Gobierno también evitaron de hablar una derrota y destacaron los triunfos obtenidos en varios distritos del Conurbano y en las provincias del norte del país.

Uno de ellos fue el locuaz ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien apeló a una particular frase. "Nunca festejé derrotas, pero en el fútbol se dice ‘cuando no se puede ganar, no hay que perder’", afirmó en diálogo con radio La Red. E insistió en remarcar durante su raid mediático que no el oficialismo no sufrió una derrota.

El mensaje presidencial

El presidente Alberto Fernández llamó este domingo a la oposición a concretar consensos alrededor de políticas fundamentales para impulsar la recuperación del país en lo que llamó "una nueva etapa" de su mandato. Además, anticipó que en diciembre enviará al Congreso nacional un proyecto de desarrollo económico plurianual para llegar "a un acuerdo sustentable" con el Fondo Monetario Internacional.

"En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales", afirmó el mandatario. Y aseguró que inmediatamente convocará a quienes fueron privilegiados este domingo por la voluntad popular para establecer el rumbo del país.

En este sentido, afirmó que convocará a "los representantes de la voluntad popular para acordar una agenda lo más compartida" posible.

"Hoy empieza la segunda etapa de nuestro gobierno y sé que los argentinos necesitamos una esperanza, un horizonte", afirmó.

La deuda con el FMI, "el escollo más importante"

El Presidente dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) significa el "escollo más grande que enfrentemos para continuar en la senda de la recuperación económica".

"Debemos enfrentar este desafío para reparar el enorme daño que el endeudamiento ha provocado y cuyas consecuencias pesarán por varias generaciones", afirmó Fernández desde la residencia de Olivos.

Por otra parte, anticipó: "En este nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI".

Fernández anunció hoy el envío de un proyecto de ley para los primeros días de diciembre que "explicite el programa plurianual para el desarrollo sustentable, con los entendimientos con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones" que lleva adelante Argentina con el organismo "sin renunciar a los principios de crecimiento económico".

La nueva negociación con el FMI contará con el aval de Cristina, según Alberto.

"Es una decisión política y tiene el aval del Frente de Todos, la vicepresidenta, el Gabinete", dijo el jefe de Estado en un mensaje en el que reconoció que se cometieron "errores", en un mensaje en el marco de las elecciones legislativas que hoy se realizaron.

"Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad internacional en la construcción de mejores condiciones de financiamiento para llevar a cabo el programa de políticas públicas que como Nación soberana que somos, queremos implementar en pos de la mejor calidad de vida de nuestro pueblo", agregó Fernández.