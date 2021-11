"En las PASO, murió La Cámpora; el domingo la enterraron"

En medio de una dura derrota, empezó el reparto de responsabilidades puertas adentro del Frente de Todos, con el presidente Alberto Fernández y La Cámpora en la mira.

Pregunta importante: ¿Qué es La Cámpora hoy? Atomizada y con sus dirigentes tirando cada uno para su lado, corre el riesgo de quedar encapsulada un simple escritorio y una Intendencia: Quilmes.

Al margen de ese debate, los gobernadores y los intendentes le recriminan al mandatario haberse kirchnerizado tanto tras la salida de la cuarentena, sin necesidad alguna. Lejos quedaron las convocatorias al diálogo, la idea de avanzar en consensos básicos para bajar la inflación y recuperar los puestos de trabajo, hasta que la derrota se hizo carne tanto en las PASO como en las Generales.

Carrera presidencial

En este marco, el politólogo Luis Tonelli consideró en LN+ que "la carrera presidencial 2023 ya empezó".

Consultado sobre la atmósfera triunfalista que intenta instalar la Casa Rosada, él dijo que "hay una cuestión importante: el palazo simbólico fueron las PASO. En estas (del 14 de noviembre) pueden festejar (en el oficialismo) que no ha sido una catástrofe. En provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, equipararon y no fue un desastre. Están festejando que no hubo hiperinflación".

Y buscó ser lo más enfático posible: "Cuando yo digo catástrofe es que se hunde el barco. Lo digo es que lo queda en pie es este 'sobrevivir sin gobernar', porque llamar a esto 'gobierno' es una licencia poética. Lo que ha sucedido es que pueden disimular la feroz interna que sigue".

"Hay un punto: a La Cámpora se le mojó la pólvora. En las PASO, murió La Cámpora como proyecto político expansivo territorialmente y el domingo la enterraron. Pero también hizo un balance en su análisis: "los votos que perdió, no se fueron a la oposición y crecieron los antisistemas y los que decidieron no votar", agregó.

"Será interesante el clima que le pondrán la CGT, los gobernadores, los intendentes, los movimientos sociales y la propia Casa Rosada a la marcha del próximo miércoles 17 de noviembre, con La Cámpora como agrupación invitada", remarcó.

Sin la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿asistirán?.

Derrota al fin

El analista y consultor Gustavo Marangoni graficó las elecciones PASO y Generales como "la diferencia entre chocolate amargo y semiamargo. Pero los dos son chocolates. Los son derrotas".

Al aire de A24, Marangoni dijo que "el Gobierno ganó tiempo pero la pregunta es para qué; si ganó tiempo para definir cuestiones importantes o si ganó tiempo para pensar en cómo seguir ganando tiempo".