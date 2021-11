"Si teníamos 60 días más, ganábamos": otra lectura optimista del Gobierno sobre las elecciones

Un ministro muy cercano a Alberto Fernández relativizó los resultados del domingo y afirmó que el mandatario recuperará popularidad

Avanza la semana y el Gobierno sigue empeñado en construir una visión positiva sobre la dura derrota electoral que sufrió el domingo. "Si hubiésemos tenido quizás 60 días más, las elecciones las ganábamos", dijo este martes Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El funcionario que forma parte el núcleo "albertista" del oficialismo, se sumó de esta manera al discurso del Gobierno nacional que sostiene que las elecciones no implicaron una derrota.

"Haber remontado la Provincia casi 700.000 votos era un desafío. Había cosas que el Gobierno tenía que corregir y la gente entendió que ese camino empezó a realizarse", afirmó el ministro.

Y agregó: "Veníamos en una curva ascendente. Si hubiésemos tenido quizás 60 días más, las elecciones las ganábamos. Esa curva que empezó a ascender va a seguir ascendiendo y el Gobierno va a llegar al 2023 con acompañamiento de la gente".

El ministro Jorge Ferraresi y el sueño de "60 días más" para ganar las elecciones.

Además, Ferraresi afirmó no hay necesidad de que el Gobierno llame a la oposición para felicitarla por el triunfo. "Yo en Avellaneda gané y el candidato del PRO no me llamó para felicitarme", sostuvo el ministro y exintendente de ese municipio del conurbano.

"Es medio subjetivo el tema de ganar o perder. Nos daban por muertos, que la Argentina volaba por los aires, y nada de eso sucedió", añadió.

El ministro aseguró que "la mayoría de la gente no quiere volver a un gobierno neoliberal" y evaluó que el oficialismo debería ir hacia una PASO en el 2023, incluido el presidente Alberto Fernández.

"Tenemos el desafío de ampliar, hay que abrir mecanismos de participación", propuso.

Contracara: Feletti pide reconocer la derrota

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se diferenció de la mayoría de los funcionarios -incluido el presidente Alberto Fernández- y reconoció el contundente revés en las elecciones legislativas.

"Hay que asumir que es una derrota en términos electorales", pronunció el funcionario. "Hay que aceptar que el pueblo se pronunció, que hubo una derrota", agregó, mientras Alberto Fernández había llamado a "celebrar el triunfo" en Plaza de Mayo.

De todos modos, Feletti resaltó que acortaron las distancias con respecto a las PASO. "Yo esperaba una remontada. Las PASO habían sido un golpe duro. Esperaba achicar diferencias y eso se consiguió. Los cambios de política y actitud permitieron acortar diferencias. Seguimos reteniendo la primera minoría en Diputados".

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario llamó a "renovar" el compromiso de 2019, que "se vio interrumpido por la pandemia y por la herencia macrista".

El secretario de Comercio Interior reconoció la derrota del oficialismo

Bajar la inflación

En este sentido, se mostró expectante con empezar a bajar la inflación a partir del congelamiento de precios. "Yo tengo una expectativa de que en noviembre el efecto del acuerdo de precios se refleje en el índice. En alimentos me preocupa el nivel de inflación internacional y cómo puede impactar en un pais que exporta alimentos. Es un tema que me preocupa".

"De todos modos, nosotros estamos viendo que el programa de precios cuidados ampliado se cumple y eso es un ancla para otros consumos", añadió.

Feletti se diferenció de otros funcionarios y dijo que "hay que aceptar la derrota".

Comparación

Aunque lejana, Feletti hizo un paralelismo con la economía de Estados Unidos y hasta habló del "plan platita" de Joe Biden.

"Estados Unidos tuvo un alto nivel de inflación ante un plan que podemos denominar de estímulo a la demanda. Alguien podría haber dcho el 'plan platita' de Biden, pero asumió con mejoras en las asignaciones sociales, inversión pública, mantenimiento de una tasa de interés baja y, si bien el desempleo heredado le bajó un poco, le subió mucho la inflación", analizó.

"Puse el ejemplo de Estados Unidos porque si no empezamos a discutir... La causa de la inflación es la puja distributiva, no es la emisión monetaria", concluyó.