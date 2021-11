Embajada de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos evitar ir este miércoles a la Plaza de Mayo

La embajada de los Estados Unidos les recomendó a los ciudadanos estadounidenses que estén en Buenos Aires que tomen recaudos y que traten de evitar la zona de la Plaza de Mayo por la movilización oficialista en la que se conmemora el Día de la Militancia por el regreso al país de Juan Domingo Perón en 1972 después de 17 años de exilio.

"Recordamos a todos los ciudadanos estadounidenses que eviten las manifestaciones debido a su naturaleza impredecible y que eviten todas las grandes reuniones", advirtió la embajada de los Estados Unidos a través de sus redes sociales. Calcula que podrían asistir más de 100.000 personas y que podrían "escalar en violencia y confrontación".

La última advertencia por una movilización en Buenos Aires había sido el 26 de agosto del año pasado, cuando hubo una protesta en los alrededores del Congreso Nacional en rechazo a la reforma judicial que impulsaba el oficialismo.

Son comunes este tipo de advertencia de las embajadas de EE.UU., pero sobre todo para alertar sobre el avance de la pandemia. Para el país que gobierna Joe Biden, la Argentina está en estado naranja ("reconsiderar el viaje").

⚠️A demonstration is planned for Wednesday, November 17, 2021, at 3 p.m. at Plaza de Mayo, City of Buenos Aires. ⚠️We reminds all U.S. citizens to avoid demonstrations due to their unpredictable nature and to avoid all large gatherings. pic.twitter.com/PnLMJwmrwL — US Embassy Argentina (@USEmbArgentina) November 17, 2021