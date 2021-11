Patricia Bullrich y la interna en Juntos por el Cambio: "Teníamos una expectativa mayor en la Ciudad"

La presidenta del PRO aseguró que en el distrito gobernado por Rodríguez Larreta no se cumplieron las expectativas. Qué diferencia hizo

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tensa la interna de Juntos por el Cambio tras las elecciones legislativas del último domingo y la victoria en casi todo el país del principal espacio opositor.

En declaraciones a radio La Red, la ex ministra afirmó que "hubo una expectativa mayor en la Ciudad" en cuanto al resultado de los comicios, pero hizo una diferencia: "En el resto del país el festejo fue absoluto".

Los resultados

"La expectativa que teníamos en la Ciudad era superar el 50%. No es una maldad de mi parte, es lo que objetivamente pasó", enfatizó.

Y agregó: "Obtuvimos los cinco senadores que pretendíamos, casi ganamos en Tucumán, San Juan y Salta y hemos hecho una elección impresionante". En total, Juntos por el Cambio se quedó con la victoria en 13 distritos.

Frente a esto pidió "no confundir lo que pudo haber pasado en un distrito con toda la realidad nacional". "Eso no me parece agradable", apuntó la ex funcionaria.

En la Ciudad, escrutado el 99,41% de los votos, la lista que encabezó María Eugenia Vidal se impuso con el 47,01%, tres puntos por debajo de lo que, según reveló Bullrich, se esperaba. De hecho, la intención del espacio era la de quedarse con nueve bancas en Diputados, pero no superó las siete.

De todas formas, la diferencia con el Frente de Todos fue de casi 22 puntos (la lista de Leandro Santoro obtuvo el 25,10%). Tercero quedó La Libertad Avanza de Javier Milei, con el 17,03%.

En Provincia, por su parte, Juntos se quedó con la victoria tras alcanzar el 39,81% de los votos, superando por poco más de un punto al Frente de Todos, que llegó al 38,53% tras una buena remontada con respecto a las PASO.

La interna

Metida de lleno en la supuesta interna dentro de Juntos por el Cambio y presunto mal clima que se vivió el domingo en el búnker del espacio en Costa Salguero, Bullrich señaló: "Hubo una confusión de cómo era la dinámica del búnker. Eso pasa cuando tenés distintos sectores compartiendo el mismo búnker que tienen que salir a mostrar qué es lo que pasó. Fue una cosa que le restaría importancia".

En un análisis del resultado de las legislativas, Bullrich sostuvo que "prácticamente en todo el país" los dirigentes de espacios libertarios "estuvieron dentro de Juntos por el Cambio" y advirtió que "en los únicos lugares donde no estuvieron adentro fue en la Capital y en la Provincia".

"No sé si con (Javier) Milei adentro, pero sí la búsqueda de un voto pobre, no quiero alimentar decisiones que son colectivas, que no nos pueden poner en el lugar de 'con este se habla y con este no se habla', tenemos que salir de esa mirada que achica nuestra posibilidad de futuro", enfatizó cuando le consultaron sobre qué crecimiento puede tener el espacio en dos de los principales distritos del país.

Al respecto, añadió que desde este sector de la oposición tienen que "penetrar más en sectores que no" los votan y advirtió que les falta "generar confianza social y política en sectores de clase media baja, en los más humildes".

"Nos cuesta todavía y tenemos que lograr eso, es una deuda importante. Y segundo, los jóvenes, y ahí es donde está la conquista de un pensamiento más duro que tenés que ir a buscar", agregó.

Por último, postergó la idea de pensar en una candidatura propia para la presidencia en 2023, algo que se había mencionado como condición para que se bajara de la interna en las legislativas.

"Nos dio buen resultado poner a Juntos por el Cambio por encima de las individualidades. Creo que tenemos que seguir así. Falta mucho tiempo para pensar candidatos a presidente, no sería bueno para el proyecto", concluyó.