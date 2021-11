María Eugenia Vidal criticó a Alberto Fernández: "Hay insensibilidad y sordera"

Tras el resultado de las elecciones generales y la marcha a la Plaza de Mayo, la diputada electa apuntó contra el oficialismo por el discurso triunfalista

María Eugenia Vidal se mostró crítica del rumbo del Gobierno luego de la derrota nacional y opinó que el acto realizado este miércoles en Plaza de Mayo demuestra la "insensibilidad y la sordera" ante el mensaje de las urnas.

La diputada electa por la ciudad de Buenos Aires, en una entrevista con LN+, apuntó contra la falta de credibilidad de Alberto Fernández y aseguró que su palabra "se ha deteriorado" mucho en el último tiempo.

"Antes cambiaba su palabra en cuestión de días, ahora es en cuestión de horas", disparó y agregó: "No puede sostener a la noche, lo que dice a la tarde".

En ese sentido, Vidal amplió: "Cuando hay un presidente que dice una cosa y luego hace otra, genera un enorme desamparo".

Vidal obtuvo un cómodo triunfo en la Ciudad de Buenos Aires

Vidal, de Juntos por el Cambio, se impuso con comodidad en las elecciones en la que se definieron 13 de las 25 bancas que la Ciudad de Buenos Aires tiene en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con más del 99,41% de las mesas escrutadas, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires consigue el mayor porcentaje de votos, con casi el 47,07%. No solo ratifica el dominio en Capital Federal sino que este resultado le permitiría quedarse con siete bancas en la Cámara baja. En tanto, Leandro Santoro, por el Frente de Todos, obtuvo el 25,1%, con este porcentaje pasaría a obtener tres escaños.

Mientras que el economista Javier Milei, de La Libertad Avanza, consigue el 17,03%. Así, mejoró la performance de las PASO (13%) y estaría ganando dos bancas.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad quedaba en cuarto lugar, con 7,76% y lograba tan sólo una banca.

Vidal: "Millones de argentinos dijeron basta"

Diez minutos antes de las 22 horas, María Eugenia Vidal subió al escenario del búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero. "Millones de argentinos dijeron basta", dijo Vidal. "Dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor, el enojo... Hoy, esta noche, el triunfo es de ustedes", continuó.

"Hoy ganaste vos, que passte un año encerrado, que tuviste a tus hijos sin ir a la escuela, que a lo mejor te quedaste sin laburo o tuviste que cerrar tu comercio. Vos que durante meses no viste a tus ñietos, a tus hijos y todavía esperás una jubilación digna... A vos no te pudieron derrotar, no pudieron con vos ni con nosotros. No pudieron", disparó.

Ganaron nuestros valores, nuestra dignindad. Y nos diste un mensaje muy importante: el poder es tuyo. Los argentinos no tienen dueño y no se venden y nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados", afirmó, para luego agregar por la victoria a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y "Lilita" Carrió.

"Millones de argentinos dijeron basta", dijo María Eugenia Vidal

López Murphy: "Le pondremos fin al desquicio"

El primero en tomar la palabra en el búnker de JxC había sido Ricardo López Murphy, quien tomó el micrófono para celebrar el aplastante triunfo sobre el FdT y también aprovechó para hacer foco en las elecciones presidenciales del 2023.

"Estoy conmovido y emocionado por este triunfo", arrancó López Murphy, quien se aseguró una banca de diputados. "Este es el punto de partida para poner fin al desquicio y al derrumbe de nuestra querida patria", agregó.

Acto segudo, afirmó que "los republicanos vinimos a esta enorme coalición para engrandecerla y asegurar una defensa enfática de la libertad, que es nuestro horizonte".

Luego, hizo referencia a la Constitución Nacional y habló del derecho de propiedad y la iniciativa privada, en relación con las crisis que se dio en el Sur del país con la comunidad mapuche: "No vamos a permitir la violación de la propiedad privada en toda la patria y donde está siendo más amenazada por acciones colectivistas y acciones de guerrilla, como sucede en nuestra Patagonia".

Además, López Murphy aseguró que no iban a avalar ninguna suba de impuestos y que combatirán los planes sociales: "No se puede vivir de las limosnas estatales", disparó.

También, aprovechó sus minutos en el escenario de JxC para referirse a la crisis de inseguridad: "Venimos a decirles que vamos a temrinar con esa idea de que las víctimas son victimarios; vamos a tenerminar con esa concepción y mostrarle a la Argentina que se puede vivir con libertad, con seguridad".