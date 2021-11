Video: así fue el momento en que una camioneta atropelló a una multitud en EE.UU.

"Todo lo que escuché fueron gritos y después personas que gritaban los nombres de sus hijos. Fue todo lo que escuché". Con esas palabras, una de las testigos del incidente en el desfile navideño de Wisconsin narró sus vivencias en una tarde estadounidense marcada por la angustia y la desesperación. Aún se desconoce qué fue lo que motivó al conductor del vehículo a actuar de ese modo.

Cerca de las 16.30, una camioneta roja embistió a la multitud que se encontraba en las calles de la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee, celebrando su desfile anual, y dejó 5 muertos y al menos 40 heridos. Entre las víctimas, hay varios alumnos de un colegio católico de dicha ciudad y uno de los curas de esa institución.

Un usuario de Twitter difundió un video tomado desde una de las ventanas o balcones de la calle por donde pasaba el desfile al momento de la tragedia. Allí se ve como las personas estaban marchando junto a una banda que marcaba el ritmo, cuando una camioneta se inclinó hacia la izquierda y comenzó a arroyar a todas las personas a su paso. Entonces, el ruido de los tambores es reemplazado automáticamente por los gritos de dolor y desesperación de los presentes.

Angelito Tenorio, quien se postula para el cargo de tesorero del estado de Wisconsin, estaba en el desfile. Al conversar con el medio local Milwaukee Journal Sentinel, contó: "Vi una camioneta cruzar, simplemente pisó el acelerador y aceleró a toda velocidad a lo largo de la ruta del desfile". Entonces, siguió con su relato: "Luego, escuchamos un fuerte estruendo, y llantos y gritos ensordecedores de las personas que fueron atropelladas por el vehículo".

Tyler Kotlarek, un joven de 28 años que estaba viendo el desfile junto a su familia, conversó con The New York Times. Según dijo, inicialmente, pensó que los gritos eran de alegría hasta que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. "Fue lo peor que vi en mi vida", se lamentó.

Para él, el conductor de la camioneta arroyó a las personas intencionalmente, hipótesis que aún no fue confirmada. "Iba de lado a lado, apuntándole a la gente", dijo a dicho medio. E insistió: "El auto pasó ‘volando’, moviéndose de izquierda a derecha deliberadamente".

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021