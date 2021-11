Antes de perder el control del Senado, el bloque K apura la aprobación de 116 DNU

El Frente de Todos en el Senado se prepara para llevar los 116 DNU al recinto antes del recambio parlamentario fruto de las elecciones legislativas

Luego de avanzar con los dictámenes de 116 decretos de necesidad y urgencia dictados por Alberto Fernández, el Frente de Todos en el Senado se prepara para llevarlos al recinto antes del recambio parlamentario.

De esta manera, buscará blindar las decisiones tomadas por el Presidente por esa vía, antes de que el bloque oficialista pierda el 10 de diciembre el quórum propio con el que manejó Cristina Kirchner la Cámara alta a su gusto.

El Gobierno se apuró a dar el primer paso apenas terminada la elección del domingo anterior. Enseguida convocó a la Bicameral de Trámite Legislativo para emitir los dictámenes en ese ámbito. También incluyó la rendición de cuentas del Ejercicio 2021.

Con mayoría en esa comisión, al final de la reunión sacó los despachos sin obstáculos. Los miembros por la oposición habían abandonado la sala a poco de iniciado el tratamiento, como modo de protesta frente a lo que consideraron una maniobra intempestiva para acelerar el trámite antes del recambio de senadores.

Como en la Cámara alta se respetan los siete días desde la firma de los dictámenes hasta su discusión en el recinto, en un primer momento se especuló con que el kircherismo convocaría a una sesión el próximo jueves.

Desde la oposición aseguraban que desde el oficialismo les avisaron que esta semana no habría sesión. Senadores de la bancada del FdT, sin embargo, no descartaban que sí hubiera sesión esta semana. De no haber, quedaría para los primeros días de diciembre.

Esa semana sería la última oportunidad del oficialismo para tratar los 116 decretos con la composición actual del Senado, porque la siguiente cerrará con la asunción de los nuevos legisladores (viernes 10), el miércoles 8 es feriado y en esos días también será la sesión preparatoria y la jura de los senadores electos.

En la Cámara presidida por Cristina Kirchner a la vez deberán definirse las autoridades y la composición de las comisiones para que prosiga la actividad ante la prórroga de las sesiones ordinarias, hasta fines de diciembre.

Si el oficialismo consigue aprobar el paquete de DNU en el Senado, ya quedarán firmes aunque no pase el filtro de Diputados o en ese ámbito no se trate. Para que caiga un decreto, tiene que ser rechazado por ambas Cámaras.

Los legisladores de Juntos por el Cambio cuestionaron la maniobra del oficialismo, primero en una conferencia de prensa y luego durante la primera parte de la reunión de la Bicameral.

"Con este tratamiento demorado estaríamos dictaminando con los plazos vencidos y sin la oportunidad de dedicarle a cada caso un debate serio para que tenga un fundamento adecuado. No convalidamos esta convocatoria", señaló el diputado macrista Pablo Tonelli la decisión de Juntos por el Cambio.

Antes de abandonar la sala, el diputado radical Gustavo Menna también pidió la palabra. "Estamos asistiendo a una suerte de operación de blanqueo. Precipitadamente se convoca a la comisión para ratificar los DNU en el Senado con una mayoría que no van a tener en diciembre", aseguró el chubutense.

Nuevo Senado

Por las derrotas del Frente de Todos en La Pampa, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Mendoza y Corrientes, provincias en las que se eligieron senadores, el bloque conducido por José Mayans pasará de 41 integrantes a 35 luego del recambio.

El oficialista Marcos Cleri, presidente de la comisión, avanzó con el tratamiento en seis módulos: decretos delegados referidos a ASPO, DISPO y disposiciones generales de prevención por la pandemia; referidos a trabajo y producción; sobre beneficios sociales; transformaciones institucionales; economía y promulgaciones parciales de leyes.

Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde adelantaron los argumentos que llevarán al recinto. "Como nunca antes los DNU han estado justificados. La oposición siempre tiende a tener una memoria selectiva. El ex presidente Macri en un solo decreto derogó 19 leyes y modificó alrededor de 150", indicó la senadora mendocina.

"El trámite parlamentario de los DNU están cumplidos. Tal vez lo que les molesta es el fondo. Lo que se hizo fue proteger el trabajo y la producción. ¿Cómo no les va a molestar la doble indemnización si quieren eliminar la simple?", señaló el senador por la Ciudad.