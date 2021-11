El abogado de la familia de Lucas González y de CFK criticó fuertemente al kirchnerismo: "Están todos enojados"

Gregorio Dalbón acusó a un sector del peronismo de darle la espalda en el caso del futbolista de Barracas Central baleado por la Policía de la Ciudad

El abogado de la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, acusó a un sector del peronismo de darle la espalda en el caso del futbolista de Barracas Central baleado por la Policía de la Ciudad luego de su encuentro el sábado con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

"Después de que nos dimos la mano, no me llamó más nadie", aseguró el letrado y también cargó contra el diputado electo Leandro Santoro, al que calificó de "oportunista" por denunciar a la fuerza metropolitana en el marco del presunto crimen del adolescente.

En diálogo con Radio 10, el también abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner se jactó de su tarea por evitar que se politice el caso, aunque reveló: "El primer día que tomé el juicio todo el peronismo me llamaba. Cuando me di la mano con D’Alessandro, no me llamó más nadie. Están todos enojados".

Asimismo, detalló que el día en que tomó el caso lo contactaron distintos organismos de derechos humanos, que luego también "desaparecieron". "A veces, el fundamentalismo del kirchnerismo no está bien. Terminaron no acompañándome porque yo le extendí la mano a D’Alessandro ¿Y saben lo que yo hice con el ministro de Seguridad de CABA? comprobé el hecho. Estuvo bien el ministro. Y si esto no les gustó a los organismos de DD.HH. o al peronismo, lo lamento mucho", sostuvo el letrado, y remató: "La verdad es que me dio la espalda la gente que pensé que me iba a escuchar".

Gregorio Dalbón representa a la familia del futbolista Lucas González, asesinado por efectivos policiales

Contra Santoro

En esa línea, Dalbón también cuestionó la denuncia impulsada por Santoro y Victoria Montenegro por la presunta existencia de una asociación ilícita integrada por efectivos de las brigadas de la Policía de la Ciudad que se dedicarían a extorsionar a vecinos, comerciantes y narcos en la zona de Barracas.

"Desde que la Policía de la Ciudad es la Policía de la Ciudad se habla de que son agresivos, que tiran balas de goma, etc. Ahora se les ocurre hacer la denuncia, ¿cuando se muere Lucas? Yo no soy boludo. Tiene un sesgo de oportunismo lo que hizo Santoro, porque lo hace encima del cadáver de Lucas. Ahí hay oportunismo político y en esa coincido", sostuvo Dalbón, aunque aclaró: "De todas formas, le doy la derecha a la denuncia".

"Está esclarecido el hecho"

"Para mí está esclarecido el hecho habida cuenta de que los policías admitieron tirar. Obviamente trataron de mejorar su situación y con algunas cosas: dijeron que dieron voz de alto, que tenían chalecos y pusieron la sirena. Pero todo eso es mentira, porque quedó todo grabado", sostuvo Dalbón.

En ese sentido, el abogado que representa a la familia de González amplió su hipótesis y dijo: "Creo que los tres días fueron para limpiarse toxicológicamente. No creo que una persona en estado normal pueda hacer lo que hicieron: los miraron, les pasaron por al lado y los esperaron. Después, les salen de atrás a media cuadra, les cruzan el auto y ahí los chicos se asustan".

Dalbón consideró que el diputado electo Leandro Santoro es un "oportunista" por la denuncia contra la policía porteña

El letrado continuó con su versión de la reconstrucción del crimen de Lucas. "Cuando el que manejaba volantea se produce el primer fogonazo y son más de 12 tiros. Gracias a Dios, uno de los chiquitos que viajaba atrás sale corriendo y creo que les salvó la vida a todos, porque si no los mataban a los cuatro para que no quedaran restos testimoniales o situaciones que pudieran comprometer a los policías.

Por otro lado, Dalbón se refirió a la movilización que organizó la familia del víctima y sostuvo que "la recepción que tuvo ayer la marcha es muy importante".

En cuanto a la causa, el abogado de la familia del joven jugador asesinado dijo que "ya tengo terminado el juicio político: lo voy a hacer destituir al juez de menores que puso presos a los inocentes y les dio la libertad a los culpables. A este juez de menores, que esposó a menores de edad -algo que no puede hacerse-, no lo quiero en la Justicia".

Confiado en que las pruebas recavadas hasta el momento comprometen a los agentes policiales, Dalbón sostuvo: "Seguramente en breve estaremos en juicio oral, porque hemos logrado que la policía se entregue. La situación ya no daba para más. Es una lástima que no tengamos la posibilidad de saber si estaban drogados. Pero tenemos todas las imágenes de las cámaras de seguridad, excepto una. Se ve absolutamente todo. Decían ‘enfrentamiento, solicitamos refuerzos’ y no había ningún enfrentamiento. Era la voz del tipo que había disparado, porque titubeaba y estaba nervioso. Sabía que le iba a costar la prisión perpetua". Y agregó que "ninguno de los policías se animó a sostener que los chicos habían usado un arma".

Por último, el abagodo de la familia de Lucas González dijo: "A estos chicos les arruinaron la vida. A uno de los compañeros Julián se le murió en el regazo".