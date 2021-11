Dirigentes de todo el arco político y periodistas repudiaron el ataque al edificio de Clarín

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), todo el arco político y periodistas repudiaron el ataque con bombas molotov a la sede del diario Clarín, ubicada en el barrio porteño de Barracas.

ADEPA manifestó su "condena enérgica" al "ataque incendiario contra la sede del Grupo Clarín". Calificó al ataque como "una expresión violenta de intolerancia contra un grupo de medios de comunicación". Advirtió que "configura un grave ataque a la libertad de expresión" y exigió "el rápido esclarecimiento y la sanción a sus responsables".

FOPEA repudió en Twitter el ataque al edificio del diario Clarín y reclamó que "la Justicia Federal investigue este nuevo acto de intimidación contra el trabajo de la prensa".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández rechazó este martes el ataque de encapuchados contra el edificio de Clarín y pidió que "los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados".

"Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática", enfatizó el mandatario.

En una publicación en su cuenta de la red social Twitter, precisó: "Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso".

La vicepresidenta Cristina Kirchner retuiteó una serie de posteos de la agrupación La Cámpora en Twitter, desde donde salieron a condenar el ataque perpetrado por encapuchados.

"La convivencia democrática, que se ve severamente afectada por la promoción de los discursos de odio, debe ser cuidada por todos los argentinos y argentinas", arranca el hilo de La Cámpora.

El posteo de la agrupación continúa: "Por ello, repudiamos y condenamos firmemente el ataque perpetrado por encapuchados contra la sede del Grupo Clarín, registrados por un video en la noche del lunes 22 de noviembre a las 23 horas según hizo saber la propia empresa, en plena Ciudad de Buenos Aires".

"En mayo de este año la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca sufrió un atentado con un artefacto explosivo, afectando edificios vecinos. No hay registro audiovisual. Pasaron 183 días, no hay avances en la causa y el hecho permanece impune", recuerda.

Además, considera "imperioso que la Justicia investigue, exponga y condene a los promotores y responsables de todos estos hechos, como venimos reclamando sin eco mediático desde hace mucho tiempo".

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, calificó el ataque como "un acto de intolerancia e intimidación perpetrado contra las instalaciones del grupo periodístico".

"Acompaño a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de este medio. No toleraremos estas agresiones contra la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la convivencia democrática que los argentinos y las argentinas debemos seguir cuidando y sosteniendo", publicó en ministro coordinador en sus redes sociales.

A su turno, la portavoz de Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, condenó el episodio de "violencia" y pidió que "los autores sean identificados prontamente".

En esa línea, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, rechazó el ataque y reclamó que "se identifiquen los autores y se los sancione".

"Repudio el ataque, al Grupo @clarincom en la sede de la calle Piedras, con bombas molotov, producido el lunes por la noche, donde al menos nueve personas encapuchadas arrojaron explosivos a las oficinas. Confío que se identifiquen los autores y se los sancione", expresó a través de Twitter.​

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, expresó su "repudio y rechazo", y puntualizó: "Ataques como estos no tienen lugar en nuestra sociedad".

"Frente a los hechos de violencia contra la sede del diario Clarín, quiero expresar todo mi repudio y rechazo. Ataques como estos no tienen lugar en nuestra sociedad. Mi total acompañamiento a la investigación, para identificar, detener y castigar a los responsables", posteó Massa.

Por su parte, el diputado nacional electo por el Frente de Todos Leandro Santoro afirmó que "en democracia es inadmisible la tolerancia frente a cualquier atentado contra un medio de comunicación".

"Vaya mi más enérgico repudio al ataque con bombas molotov cometido contra el diario @clarincom", publicó Santoro en su cuenta de Twitter.

También se manifestó en las redes sociales el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín: "Quiero expresar mi más absoluto repudio al ataque sufrido por el diario @clarincom".

"Este es también un ataque a la convivencia democrática. Es necesario identificar a los responsables y hacer caer sobre ellos el peso de la ley", enfatizó.

La presidenta del ENACOM y ex legisladora del PRO Silvana Giudici celebró que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández se haya solidarizado con el Grupo Clarín, y afirmó que "como ministro de Seguridad debería hacer más".

En diálogo radial, Giudici manifestó que el ataque al Grupo Clarín es preocupante, y destacó que el Gobierno debería "intervenir para terminar con la violencia y dar un mensaje de paz en la sociedad".

En la misma tónica, el expresidente Mauricio Macri tildó de "inaceptable" el ataque, y destacó que el Gobierno y la Justicia deben aclarar lo sucedido y "detener a los responsables".

A su turno, el reciente electo diputado Diego Santilli sostuvo desde su cuenta de Twitter que el hecho atenta contra la libertad de prensa. "Los argentinos estamos hartos de discursos y actos de violencia, ese no es el camino", destacó.

