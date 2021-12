iProfesional | Política | Secretos de la interna

Que no tenga la lapicera, no significa que no esté descontenta: Cristina y su malestar post legislativas

La derrota de las legislativas rediseñó el esquema de liderazgos. La carta de Cristina resonó en la interna del oficialismo de cara a las presidenciales

Por Natalia Vaccarezza • 07.20hs • Política 05.12.2021