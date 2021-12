Bonafini: las Madres no van a la Plaza porque "no hay nada que festejar"

Sostuvo que la gestión de Alberto Fernández "no es un gobierno que se destacó por defender los derechos humanos". Los otros motivos

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió que la agrupación que lidera no asistirá al acto organizado por el Gobierno para festejar el día de los derechos humanos. "No vamos a ir a la Plaza, por más premios que regalen en una carretilla", enfatizó.

"No vamos a la marcha, no tenemos nada que festejar", remarcó Bonafini y sostuvo, en la misma línea, que la administración del presidente Alberto Fernández "no es un gobierno que se destacó por defender los derechos humanos".

En rigor, Bonafini nunca estuvo en la lista de las personalidades a las que el presidente Fernández entregará los premios Azucena Villaflor, por su compromiso con los derechos humanos. En cambio, sí figuran Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (Madres línea fundadora).

En declaraciones radiales antes encabezar la tradicional ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, Bonafini dijo: "No estoy de acuerdo para nada con que tengamos que festejar que mientras haya un solo preso político, un solo niño que no coma, un solo preso que lo cagan a palos en las comisarías".

Para Bonafini, el gobierno de Alberto Fernández "no se destacó por defender los derechos humanos"

Afirmación

"No voy a ir; no vamos a ir las Madres. No es un gobierno que se destacó por defender los derechos humanos. Lo único fue con las vacunas", afirmó Bonafini y agregó en su lista de cuestionamientos: "La canasta navideña es una vergüenza lo que vale; creen que los pobres tenemos que comer basura".

En el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada también serán premiados Hipólito Solari Yrigoyen, abogado defensor de políticos perseguidos; Dolores Sigampa de Demonty, integrante de Madres en Lucha Contra la Violencia Institucional; Pablo Torello, director de la película Historias de Aparecidos; y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la CONADEP. La ausencia de Bonafini no pasa inadvertida.

La propia titular de Madres dijo que el presidente Fernández la llamó para felicitarla por su cumpleaños pero advirtió: "Eso no me convence, porque no hace lo que tiene que hacer". Bonafini profundizó sus críticas al Gobierno: "No fueron nunca a un barrio, no tienen la más pálida idea de lo que pasa".

"Néstor (Kirchner) sacó del prólogo del Nunca Más la teoría de los dos demonios, (Mauricio) Macri la volvió a poner y este presidente lo dejó", arremetió Bonafini.

Otras críticas

La titular de Madres de Plaza de Mayo criticó al presidente Alberto Fernández en varias oportunidades y afirmó que no participa de los actos organizados por el Gobierno porque "hay muchos bichos" e "hipócritas".

"En el acto que se hizo en Morón, el propio Presidente me llamó por teléfono para que esté. Me dijo que para él era un placer que participara, pero para mí no era un placer. No fui. Un acto que lo armó para él y habló como un pastor evangélico, corriendo de un lado para el otro", atacó Bonafini.

Y agregó: "No me gusta estar ahí. Porque no te quieren y vienen y te besan... son tan hipócritas. Un día me pasó: vino Daer, y todavía tengo el beso clavado en la mejilla. Es terrible. Cuando vas a esos lugares, te pican todos los bichos. Y ahora hay muchos bichos", continuó.

La titular de Madres consideró que Alberto Fernández es "blandito". Y, advirtió que en este Gobierno hay muchos con esa condición: "Acá tenemos muchos blanditos. No solo el Presidente. Hay unos cuantos. No les importa la patria, ni el país, ni la gente, ni nadie", cuestionó.

La titular de Madres consideró que Alberto Fernández es "blandito"

Contra el FMI

En declaraciones a Somos Radio, la madre de Plaza de Mayo volvió a poner el foco en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el pago de la deuda externa. "Creo que no vamos a poder pagar. Y vamos a tener que ir cediendo a lo que el pueblo le pidió al Presidente en la Plaza. No pagar", remarcó.

"Creo que el Gobierno escuchó el reclamo que hicimos el 17 de octubre (en Plaza de Mayo donde Bonafini fue la primera oradora). Porque no fue la Plaza sola que habló, fueron muchos los gritos que se escucharon. En muchas plazas del país se escuchó", advirtió.