Confidencial: el Gobierno, entre la estrategia discursiva dura y la verdadera batalla con el FMI

El oficialismo fustiga sin piedad al FMI en público, mientras por otra parte busca un acuerdo que le permita aspirar a la reelección en 2023

"Sin acuerdo con el Fondo no hay 2023", explica con meridiana claridad un referente del Gobierno muy cercano al presidente Alberto Fernández. Es lógico lo que plantea. El oficialismo no tiene sucesores a la vista y, hoy, la mayoría, sea del sector que sea del oficialismo, piensa que la relección de Alberto es la única chance a la vista.

Para llegar en condiciones de concretar este objetivo, hay que mejorar la situación económica. "Los resultados electorales estuvieron relacionados con la crisis económica, lo que dijo (Daniel) Gollan de la platita, no era solamente repartir, sino que si la situación general era diferente el resultado era diferente. Entonces, ahora, a nivel país, tenemos que recuperar 8 puntos y eso se hace mejorando la economía", explica un referente provincial de alto peso político.

Bueno, todos saben en el albertismo y también en el cristinismo, que sin acuerdo con el FMI y acceso al crédito externo, sigue el bloqueo a la compra de dólares, sigue la restricción para que viajen solamente los que pueden comprarse todo en una cuota, sigue la clase media pendulante que define elecciones -la que le dio el triunfo a Mauricio Macri en 2015 y luego a Alberto en 2019- totalmente hostil hacia el Gobierno.

Eso es lo que no puede pasar. "No alcanza con los nuestros, ya nos quedó claro", siguen explicando en el PJ. Pero la situación social plantea una encerrona y la necesidad de que el relato y la realidad tengan hoy tanta brecha como el dólar paralelo y el oficial, también.

Un buen acuerdo con el FMI, clave para una eventual reelección de Fernández.

"Esto de pegarles en público todos los días, advertir que acá se paga en nuestras condiciones y después ir a arrastrarnos allá a rogar un acuerdo, es una contradicción que es compleja de sostener", dicen cerca del Presidente.

"Genera cierto temor esto. Es que a veces Cristina se va al caraj… no hace falta tanto. Y Alberto la tiene que seguir, porque ante el Fondo capaz es peor que no haya acuerdo interno que el hecho de que los puteen cada vez que pueden, pero ¿hace falta ir tan fuerte?", se pregunta el funcionario que recorre la Rosada con cotidianeidad.

Dentro del kirchnerismo creen que el mensaje antifondo debe ser contundente y respaldan a Cristina en su postura pública. "Sabemos bien que hay que arreglar, pero también que hay que decir con fuerza, que todo lo haremos por el pueblo, que no nos van a poner de rodillas, porque la gente va a sufrir, hay que apuntar fuerte a un culpable que no seamos nosotros", explica la estrategia un hombre clave de La Cámpora.

En el Fondo se sabe que el rol de "villano de los pueblos oprimidos" es el que le toca y que las declaraciones internas de los dirigentes no pueden afectar una negociación donde su prestigio también está en juego en el mundo que les interesa: el primero. Solo buscan que el Gobierno no personalice, y por ahora eso no ocurre. Ni Cristina ni Alberto se la agarran con dirigentes concretos, agitan el fantasma "del Fondo" como una entidad demoníaca brutal, pero sin rostro humano.

Es cierto que Alberto y su entorno no quisieran ir tan al hueso, pero la convivencia hace que las frases como las del viernes en el acto del 10 de diciembre –"Quedate tranquila, Cristina"– sean fundamentales para mantener esta pax romana que se sostiene con alfileres.

"Tranquila, Cristina": el Presidente se pliega a la dura retórica de la vicepresidenta sobre el FMI.

Es Gustavo Béliz el principal objetor de los empellones más agresivos sobre la comunidad financiera internacional. Si Cristina lo despreciaba antes, ahora quisiera verlo expulsado del Gobierno con deshonra y maltrato. Pero ella también sabe que no todos sus problemas han terminado (aunque muchos sí) y es posible que requiera de otra gestión peronista para que ella y sus hijos ganen tranquilidad definitiva en las causas que los señalan.

"Hay que dejar todo esto perfectamente acomodado. Sabemos que parte de la oposición cree que volverá en 2023 y algunos preparan contragolpes, basados en la teoría de la cosa juzgada írrita, sobre las causas de la familia Kirchner que desactivamos, por eso necesitamos más tiempo", expresa una fuente muy relacionada con el Ministerio de Justicia actual.

Pero el acuerdo con el Fondo es la clave de todo. Insultarlo es fundamental para mostrar que se "defiende al pueblo" del Gran Satán. Rogar un buen resultado para recuperar el crédito exterior es la única chance de continuidad y con ella, de recuperar la posibilidad de un triunfo en 2023, que colme las necesidades de todo el peronismo.