Tras perder la votación, Máximo Kirchner apuntó a la oposición: qué dijo

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados afirmó que no entendió los argumentos de Juntos por el Cambio: "no fueron claros"

El diputado nacional Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, se refirió esta mañana a la derrota sufrida por el Gobierno en Diputados, donde se rechazó el proyecto oficial de presupuesto 2022, y acusó a la oposición de soberbia y de no entender su posición dentro de la política nacional.

"Les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la están confundiendo con una ejecutiva", afirmó el hijo de la vicepresidenta de la nación en diálogo con el canal C5N.

Asimismo, Máximo remarcó que ser oficialismo no significa que no deba debatirse, pero insistió en que los argumentos presentados por los bloques opositores para no apoyar el presupuesto del año que viene no fueron claros ni fáciles de comprender.

El diputado oficialista defendió el proyecto de Presupuesto de Martín Guzmán

Competencia

Tras ello apuntó contra las internas en Juntos por el Cambio y dijo: "Entraron en una carrera entre ellos mismos que quizá la sociedad no conoce por el bloqueo comunicativo que hay, que los ‘ensoberbia’ mucho. Observamos una competencia para ver quién se ponía más rojo a la hora de argumentar".

Además, el hijo de Cristina y Néstor Kirchner repitió que es bastante la información que la sociedad desconoce respecto de los procesos internos de las fuerzas políticas y ratificó que la falta de un jefe de interbloque dificulta las tareas legislativas. "Hay gente de la fuerza opositora que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones", declaró y denunció: "Juegan a ver quién es el más duro y se olvidaron del país".

Sobre la derrota de esta mañana, cuando en Diputados el proyecto del presupuesto fue rechazo por 132 votos, dijo: "Lo que las argentinas y los argentinos no tenemos ahora es presupuesto, el que tenía por ejemplo la actualización del Impuesto a las Ganancias para trabajadores. Todo lo que vimos fue una competencia entre ellos".

Pese a remarcar que el proyecto llevado a la cámara no era el ideal para él, sino el que el Gobierno había podido montar, insistió en que era la mejor salida. "No es el presupuesto que todos queremos pero es el que podemos. Sí tiene un gran error que es el error que no le interesaba a la oposición: no está incluido el acuerdo vigente con el FMI. No hay que mentirles a los argentinos: hay un acuerdo que firmó Mauricio Macri".

Máximo remarcó que ser oficialismo no significa que no deba debatirse

Trato agresivo

También denunció un trato agresivo por parte de la oposición durante la discusión sobre la vuelta del proyecto a comisión, lo mismo de lo que JxC acusó al oficialismo. "Hubo un cúmulo de agresiones mientras teníamos que votar el regreso para seguir discutiendo, porque teníamos la votación. Empezaron con una catarata de discursos, no se ponían de acuerdo entre ellos y se peleaban", lanzó para luego justificar su abucheado discurso previo al rechazo de la iniciativa.

"Nunca brotó de mí un insulto hacia ellos y lo que uno hizo fue, cuando le tocó intervenir en la palabra, describir los cargos que habían ocupado importantes dirigentes de la oposición y quiénes eran los que habían endeudado a la Argentina. Si ellos lo toman como un agravio, imagínense cómo lo toma mucha gente que no pudo ni decidir", concluyó.