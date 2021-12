Lobby: hacia dónde va la UCR con la designación de Morales como presidente

Asumió como parte de un acuerdo de unidad con Lousteau y quiere reposicionar al radicalismo. Las críticas contra Larreta y el vínculo con Patricia Bullrich

Gerardo Morales presidirá el Comité Nacional de la UCR hasta 2023. El gobernador jujeño fue electo el viernes pasado y su mandato incluirá la conduccción política del partido durante las próximas presidenciales. La pelea parece lejana cuando han pasado menos de cuarenta días de las generales del 14 de noviembre y los cargos electos están en ejercicio desde hace una semana. Pero la designación del jujeño como jefe partidario anticipó los primeros posicionamientos para la disputa de 2023.

Fue votado por unanimidad como parte de una lista de unidad que incluye a su antagonista, Martín Lousteau, como vice tercero y María Luisa Storani como vice segunda. Apenas asumió el cargo en la sede del Comité, ratificó que quiere ser precandidato presidencial del partido. La señal fue lanzada para anticipar el interés de la UCR de tener la mayor centralidad dentro de Juntos por el Cambio. También fue un mensaje hacia adentro del partido para eventuales competidores como el flamante diputado por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, o Lousteau, que no ha definido si jugará en la Ciudad o a nivel nacional.

Cerca del jujeño consideran que si el radicalismo llega a 2023 con varios aspirantes a la presidencia, es acertado hacer una elección interna para definir al candidato de la UCR que se medirá en las primarias con los eventuales competidores del PRO, de la Coalición Cívica, del Peronismo Republicano o de los nuevos aliados por derecha, como Republicanos Unidos.

Morales logró mantener unida a la UCR y colocarse al frente.

Con esa hoja de ruta por delante, Morales se reunió con el expresidente Mauricio Macri. Lo hizo este sábado, un día después de ser elegido titular del partido. Continuará los encuentros para estrenar cargo con la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y con Pichetto. Ya viene manteniendo contacto regular con el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro y con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad de la era Macri se sabe competidora del radicalismo, pero le reclama estabilidad interna y decisión política para sostener a JxC. Tiene una buena relación con el exgobernador y flamante senador Alfredo Cornejo y con Morales el vínculo va más allá. Diez días antes de las generales visitó Jujuy y le tendió una mano para tejer una alianza impensada: "Gerardo siempre ha tenido una voluntad política muy férrea, así que yo lo veo como uno de los presidenciables de JxC".

El radical le agradeció el gesto y le ofrendó lo mismo. "Fue la mejor ministra que tuvo nuestra gestión de gobierno de Cambiemos a nivel nacional", la elogió. "Acá ya hay varios que me han lanzado como candidato a presidente, para lo que falta mucho. Pero Patricia también va a ser candidata a presidenta. Hoy le preguntaba si me acompañaría y me dijo que sí, y yo también acompañaría a ella. Va a ser un honor. Yo sé que ella no va a aflojar", lanzó el mandatario provincial.

Tras tomar la conducción de la UCR, Morales se reunió rápidamente con Mauricio Macri.

Cuarenta días después de esa foto, ya calzado en el traje de presidente de la UCR, Morales se reunió con Macri. Fue una propuesta del flamante jefe partidario para hablar sobre la organización interna de JxC camino al próximo ciclo electoral. La idea central fue "acomodar los partidos", una forma elíptica de las posibles quejas que Morales le pudo haber planteado a Macri sobre el alcalde Horacio Rodríguez Larreta. Lo acusa de meterse en la interna de la UCR y apoyar decididamente a Lousteau. Antes de llegar a un acuerdo de unidad, dijo que él y el diputado Emiliano Yacobitti son "empleados de Larreta".

Entre las reuniones que tendrá Morales también se encontrará con el jefe de Gobierno. Solo dijo que tiene "algunas cositas que decirle" y posiblemente sea la misma crítica que viene diciendo desde que la disputa con Lousteau subió de tono.

El encuentro entre ambos no tiene fecha, pero el buen vínculo que Morales tiene con Bullrich y Macri aporta algunas sospechas. Entre el castigo verbal a Larreta y la alianza con Bullrich, en JxC algunos dirigentes creen que Morales trabaja para debilitar al alcalde porteño respaldando a la exministra. Todo, como parte de una jugada que apuesta a posicionar al radicalismo como el principal socio de la alianza. Conseguirlo, en gran parte, depende de poner a un radical en el primer lugar de la boleta de JxC del 2023. En eso está Morales.