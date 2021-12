Fernanda Vallejos pidió que el FMI indemnice a la Argentina "por los daños ocasionados"

La exdiputada kirchnerista pretende llevar al organismo de crédito ante la Corte Internacional de Justicia, para que "responda acorde al derecho"

Luego de la Evaluación Ex-Post que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el préstamo récord que le otorgó a la administración de Mauricio Macri, la antes diputada nacional kirchnerista Fernanda Vallejos analizó el informe y, además de lapidar al organismo de crédito, le pidió que indemnice a la Argentina "por los daños ocasionados".

"El FMI, al reconocer que los dólares que desembolsó se fugaron -como prohíbe su estatuto- y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios -como prescribe su estatuto, que el propio organismo debió haberlo instado a hacer-, se autoinculpó", comenzó la economista que integra el ala más dura del Frente de Todos (FdT), en su cuenta de Twitter.

La exdiputada Fernanda Vallejos sostuvo que debe existir un "nunca más a la deuda"

Argumentos

"A estos señores del FMI ningún informe Ex-Post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su co-responsabilidad", apuntó Vallejos, que indicó: "No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría, mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo".

En el último mensaje de este hilo de tuits fue cuando pidió la indemnización para el país, pero también otras concesiones. "El pueblo argentino lo que quiere es justicia. Quita de capital, plazos, tasas, en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar. Y que el organismo responda acorde al derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia y nos indemnice por los daños ocasionados", planteó.

Distintos usuarios de esa red social se hicieron eco de su propuesta. Mientras que algunos se mostraron a favor, otros la cuestionaron, y la misma Vallejos utilizó su cuenta para responder las inquietudes.

El FMI, al reonocer que los dólares que desembolsó se fugaron -como prohíbe su estatuto- y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios -como prescribe su estatuto que el propio organismo debió haberlo instado a hacer-, se autoinculpó https://t.co/UhWpiT12uK — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) December 23, 2021

Contó en esas réplicas que junto a Alejandro Olmos Gaona -que coordina junto a ella la Comisión de Finanzas de la agrupación Soberanxs- ya crearon una propuesta "consistente y robusta, basada en el derecho internacional" para que el FMI "dé explicaciones" en la Corte Internacional de Justicia.

"Le hemos ofrecido al Presidente presentársela y explicarla", dijo, al respecto de la iniciativa, la economista que tuvo momentos de fuerte tensión con Alberto Fernández cuando después de las PASO se filtraron audios suyos en los que fustigaba la gestión del mandatario, con quien son socios dentro de la coalición oficialista.

Para justificar su intento de que el caso escale hacia un tribunal internacional, Vallejos sostuvo que debe existir un "nunca más a la deuda" y que eso implica "el fin de la impunidad de los endeudadores de los pueblos y de los saqueadores de los países endeudados".

Bajo esa postura, en declaraciones publicadas por su equipo de prensa, cargó contra el organismo crediticio: "El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados. Aquí nosotros somos la víctima. ¿No quieren quitas, plazos, ni tasas? ¿Por qué deberíamos permitir que se paren en lugar de exigir, cuando son ellos los que están en falta? Sus pretensiones de cobro no están en proporción con su accionar criminal, como cómplice y partícipe necesario de este latrocinio que permitió que un puñado de especuladores financieros se llevaran los dólares del país. Siempre reconocen los errores y fracasos domésticos (nunca los propios), a otra cosa mariposa y a pagar".

El FMI, al reonocer que los dólares que desembolsó se fugaron -como prohíbe su estatuto- y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios -como prescribe su estatuto que el propio organismo debió haberlo instado a hacer-, se autoinculpó https://t.co/UhWpiT12uK — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) December 23, 2021

"En marzo no se va a pagar porque, sencillamente, no hay más dólares", consideró Vallejos

"No hay más dólares"

Por otra parte, la exlegisladora kirchnerista pidió pasar "de la queja, a la organización y a la acción" y vaticinó que el país no podrá afrontar el próximo pago de deuda al organismo por falta de reservas. "En marzo no se va a pagar porque, sencillamente, no hay más dólares. Todo el superávit comercial de 2021 se gastó en pagar deuda. Crédito igual no hay, como no hubo en los 12 años. ¿Queremos más deuda? Una mora: dos, tres años para seguir discutiendo, con el pueblo adentro", deslizó.