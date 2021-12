El Gobierno logró una Navidad sin conflicto social pero sufre los efectos colaterales de su plan

En un marco de protesta generalizada, se logró evitar el desborde violento. El plan de bonos de fin de año bajó la tensión pero genera irritación política

Alivio, pese a todo: esa es la sensación que predomina entre los funcionarios del área social, tras haber superado el "test ácido" de diciembre. A pesar del récord de protestas, piquetes y cortes de tránsito, el operativo para mantener la paz social en las semanas calientes previas a las fiestas navideñas tuvo un relativo éxito.

Al menos, no se cumplieron los pronósticos más inquietantes sobre saqueos o desbordes violentos en la protesta, especialmente en el empobrecido conurbano bonaerense. La estrategia de poner plata en el bolsillo de los sectores más necesitados -o potencialmente más agresivos en la protesta- fue planificada desde la Casa Rosada, en coordinación con la gobernación bonaerense y los intendentes, con el objetivo expreso de bajar las tensiones.

Lo cierto es que la preocupación no era exagerada en absoluto: con un 44% de la población en situación de pobreza y que depende en gran medida de planes sociales -según los últimos datos de la UCA-, las condiciones estaban dadas para que se produjera algún desborde si alguien prendía una chispa.

Se habían escuchado frases inquietantes por parte de líderes piqueteros, como Eduardo Belliboni, uno de los líderes del Polo Obrero, que llegó a agitar el fantasma de un estallido similar al del año 2001.

"La preocupación crece en las barriadas. El Gobierno no está atendiendo la emergencia de fin de año y esto, a 20 años del diciembre trágico de Fernando de la Rúa, puede terminar muy mal", había dicho el piquetero, uno de los exponentes de la "línea dura" entre las organizaciones sociales.

Cualquier alusión al fin de año del 2001 es suficiente como para poner en alerta a cualquier Gobierno, y más aun si se trata de uno de signo peronista, cuyo principal activo político reconocido por toda la sociedad es su capacidad para canalizar y contener la protesta social sin que se produzca una pérdida del "control de la calle".

Lo cierto es que la estadística de protestas callejeras venía indicando un alto malhumor social. La consultora Diagnóstico Político había medido en noviembre 723 cortes por movilizaciones, lo que implicaba un acumulado de 5.851 piquetes en el año. Como es habitual, la zona de mayor concentración fue Buenos Aires y el conurbano.

Bajando el nivel de tensión

De todas esas señales tomó nota Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, quien tuvo varias muestras sobre la tensión social en la propia sede de su ministerio. Además de haber tenido una sucesión casi continua de marchas de protesta al edificio de la avenida 9 de Julio adornado con la efigie de Evita, llegó a sufrir situaciones como la invasión del ministerio por parte de activistas que escribieron, con granos de polenta, un elocuente mensaje: "Basta de polenta".

Zabaleta no quiso repetir la experiencia de su antecesor, Daniel Arroyo, quien en diciembre del año pasado había sido acusado de incumplir su promesa de reforzar la asistencia tras el duro período de la cuarentena. En aquel momento, un documento firmado incluso por piqueteros que ocupan cargos en el Gobierno, como Daniel Menéndez y Emilio Pérsico, se acusó al ex ministro de "ningunear el trabajo de miles de compañeros". Justo cuando se daba fin a programas como el IFE, los piqueteros le reclamaban más planes de trabajo y una mejora económica "para que no sean nuevamente los más pobres quienes asuman los costos de la crisis".

Y tal vez la frase más hiriente, para un Gobierno que focaliza su estrategia en denunciar la herencia recibida de la gestión macrista, fue esta: "Salimos nuevamente a las calles a reclamar respuestas de un Gobierno que prometió cambiar el desastre macrista pero a dos años sigue con las políticas de ajuste".

Grabois alertó que "no se podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre"

Fue en ese marco que se definieron las ayudas, empezando por el llamado "aguinaldo piquetero", que alcanzará a 1,1 millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. No se llegó a la suma de $16.000 mil que reclamaban las organizaciones sociales -es decir, la asistencia mensual plena- pero se estableció el pago de $8.000. En definitiva, un esfuerzo fiscal de unos $8.000 millones.

Además, el beneficio se hizo extensivo a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo -que en diciembre tiene por calendario su cuarto incremento, de 12%-, mediante un bono extra de $7.000. Se estima que el costo de ese bono rondará los $20.000 millones.

El foco en el conurbano

Pero en el Gobierno sabían que si había un lugar específico en el cual focalizar la ayuda, era en el conurbano, el lugar donde no solamente se concentra más pobreza sino, además, donde más duro pegó el efecto económico de la pandemia.

La estrategia, vigente desde que Martín Insaurralde asumió como "interventor" en la jefatura de gabinete de Axel Kicillof, fue la de continuar con el protagonismo de los intendentes en el rol de la contención social y la administración de la ayuda estatal.

Es en ese marco que varios municipios de las zonas con peores índices sociales anunciaron bonos para los empleados. En algunos casos se llega hasta $30.000, como en Ensenada, según anunció el intendente Mario Secco.

Con $20.000 siguen Malvinas Argentinas, Quilmes, Esteban Echeverría y el populoso distrito de La Matanza, bastión electoral del kirchnerismo. Siguen San Isidro con $15.000, La Plata, Morón, Lomas de Zamora y Merlo con $10.000, mientras que otros municipios abonan cifras menores.

Pero también la ayuda findeañera se oficializó a nivel provincial: el gobernador Kicillof confirmó un bono de $20.000 para todos los empleados públicos bonaerenses, además de un incremento salarial para los efectivos de la policía de la provincia, que terminarán el año con una suba de 54%.

Además, también a nivel provincial habrá un pago extra de $8.000 para los jubilados que perciben el haber mínimo, a quienes reciben pensiones sociales no contributivas y a beneficiarios de programas sociales.

Estatales, jubilados y el efecto boomerang

El anuncio del bono para los jubilados, que este año fueron la gran variable de ajuste fiscal - los economistas calculan que el aumento promedio fue de 38%, contra una inflación del 52%- fue la otra parte de la estrategia con la que el Gobierno intentó atenuar el malestar social. En este caso, los $8.000 del bono alcanza a quienes cobran un haber por debajo de $37.000, lo que implica una población de cuatro millones y medio de jubilados. En términos fiscales, unos $36.000 millones de pesos.

Y, finalmente, también se concretó el anuncio del bono por $20.000 millones para 350.000 trabajadores estatales de la administración central, tras una negociación con las agremiaciones CTA y UPCN.

"Distribuimos el crecimiento del país y recomponemos el ingreso equitativamente. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación", justificó el presidente Alberto Fernández. En ese caso, el costo fiscal supera los $8.000 millones.

Jubilados sufrieron una caída de ingresos en el año, y los beneficiarios de haberes mayores a $37.000 se consideran postergados

Claro, no todos opinaron igual que el Presidente. En los últimos días, las redes sociales se llenaron de quejas por parte de quienes, por no trabajar en el Estado o no estar representados por sindicatospoderosos, no percibirán bono alguno. En esos casos, la sola noticia del esfuerzo fiscal destinado a los estatales funciona como un elemento amplificador de la irritación. Un caso que generó especial repercusión fue el del personal de la salud, que no obtuvo el incentivo de otros gremios, justo en un momento particularmente sensible, por estar en la primera línea de combate contra la pandemia.

Pero, probablemente, nadie está más enojado que los jubilados que cobran por encima de la línea de los $37.000 y, por lo tanto, no percibirán el bono findeañero. Se trata, en general, de personas que ya se consideran estafadas por el hecho de haberse jubilado con la cantidad de años de aporte reglamentario y sienten que están subsidiando las mejoras a los de la franja mínima, donde se ubican muchos trabajadores que no tenían la cantidad requerida de aportes al sistema de seguridad social.

En definitiva, cada ayuda sectorizada en un contexto de crisis implica la exposición a un "costo político" por parte del Gobierno, un efecto boomerang por la irritación de los que quedan fuera del radar estatal.

Costo fiscal y el termómetro del malhumor

El esfuerzo financiero que estas asistencias implican para las arcas estatales coincide con la tradicional expansión monetaria de fin de año, y que se está reflejando en un incremento de la asistencia del Banco Central al Tesoro.

Con el último giro por $95.000 millones en la semana previa a la Navidad, ya se acumula una asistencia de $345.000 millones en diciembre para ayudar a solventar el déficit fiscal. Según las estimaciones de los economistas, el año terminará con una emisión de $1,3 billón, lo cual constituye el principal motivo de escepticismo sobre la posibilidad de que Martín Guzmán pueda cumplir su pronóstico de 33% de inflación.

Por caso, un informe de la Fundación Mediterránea, basándose en las proyecciones oficiales del presupuesto 2022, estimó que el año que viene, la emisión monetaria neta del Banco Central sería de 4,1% del PBI -compuesto por el déficit primario de 3,3% más 0,3% por el pago de intereses de Leliq y 0,5% intereses de deuda pública no refinanciada-. De esta forma, se estaría expandiendo un 62% la base monetaria actual, que actualmente se ubica en 6,6% del PBI.

Con esos números, empiezan a proliferar las advertencias sobre una posible inflación del 60% para el año próximo. Y es algo de lo que toman nota los dirigentes piqueteros, que manifiestan apenas una conformidad a medias con la ayuda estatal.

Belliboni, del Polo Obrero, fue elocuente al respecto: "Efectivamente están poniendo recursos, pero lógicamente son recursos momentáneos: incrementos de alimentos, productos navideños, aguinaldo de fin de año. El ajuste no solo se aplicó durante los dos años sino que se va a profundizar con un acuerdo o no con el FMI. Las organizaciones sociales y piqueteras estamos alerta y vamos a seguir saliendo a la calle. Los programas sociales fueron arrasados por la inflación".

Hay, además, un pedido que se viene escuchando desde hace meses, y sobre el cual el Gobierno no tiene capacidad de respuesta: que no haya trabajadores con ingresos por debajo de la canasta básica. Es un reclamo virtualmente imposible de atender, porque implica un ingreso familiar de $75.000, algo que les cuesta incluso a familias de asalariados formales, dado que dos personas con el ingreso mínimo y que además perciban dos asignaciones universales por hijo no llegan a cobrar esa cifra.

Ya anteriormente había habido críticas de los piqueteros a iniciativas como el refuerzo de la Tarjeta Alimentar -que en el año acumula una inversión de $150.000 millones-, al cual Emilio Pérsico había calificado como "pan para hoy y hambre para mañana".

Fue sobre esa base que se asentó el reclamo por el "salario universal" que suplante a los planes de asistencia, por considerar que ya no era una forma efectiva de luchar contra la pobreza. Pocos lo expresaron de forma tan cruda como Juan Grabois, quien el día de San Cayetano advirtió: "La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente".

Considerando esos antecedentes, para el Gobierno es un logro haber llegado a la Navidad sin incidentes violentos, aunque también recibió el mensaje de que los bonos especiales en este contexto social operan apenas como un anestésico de corta duración.