La trastienda de la cumbre entre Cafiero y Blinken: ¿fue positiva para el Gobierno?

Para el Gobierno, la cumbre entre Santiago Cafiero y el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, fue la primera gran noticia del año. En la Casa Rosada y también en Economía, el resultado de la reunión tuvo el gesto que se necesitaba de los Estados Unidos para avanzar en el tramo final de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Desde Cancillería se destacó que Blinken "aspira a una pronta resolución positiva" de esas conversaciones con el organismo.

Cafiero, de acuerdo a las fuentes oficiales argentinas, le pidió al secretario de Estado que interceda ante el Tesoro estadounidense "para contar con el apoyo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y no se restrinja el crecimiento de la Argentina".

Esa comunicación fue luego de que el propio Blinken transmitiera el respaldo político de la administración Biden al país. "Argentina es un amigo y socio en nuestro hemisferio y más allá", aseguró el secretario de Estado de EE.UU.

Valuable conversation today with Argentine Foreign Minister @SantiagoCafiero about our countries’ many shared interests. I congratulated him on Argentina’s election as President of @UN_HRC and look forward to our work to promote democracy and human rights in the hemisphere. pic.twitter.com/MODW11Bnkd — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022