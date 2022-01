Martín Guzmán evitó responder si Cristina Kirchner apoya el acuerdo con el Fondo Monetario

El ministro destacó que la negociación estuvo en cabeza del presidente: "Ya llegará el tiempo en que el Congreso defina si aprueba o no este acuerdo"

Tras anunciar el esperado acuerdo de entendimiento para un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía Martín Guzmán destacó que se trata de un entendimiento que "no es de ajuste" dado que "no hay una situación en la que el Estado va a estar contrayéndose y lastimando las posibilidades de financiar lo que los argentinos necesitan para vivir mejor".

En una entrevista con Telefe, al titular del Palacio de Hacienda se le consultó, tres veces, sobre si la vicepresidenta Cristina Kirchner apoyaba el entendimiento con el organismo multilateral. En ningún caso respondió la pregunta.

CFK y el apoyo al acuerdo

Ante la pregunta sobre si la vicepresidenta acompaña este acuerdo con el Fondo Monetario, Guzmán respondió que "ha habido diálogo, por supuesto" y remarcó "todo el Frente de Todos estuvo trabajando, el Presidente es quien negocia, es el gobierno nacional, con el Presidente a la cabeza, y después ya llegará el tiempo en que el Congreso tenga la posibilidad de definir si aprueba o no este acuerdo inminente".

"Y esto es así, porque justamente, nuestro propio Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para que nunca más pase lo que pasó con el préstamo anterior con el Fondo Monetario Internacional, que en pocos días, el gobierno lo acordó, con consecuencias que van a durar más de una década. Así que, ya será el tiempo del Congreso", explicó.

Ante la repregunta sobre si "hay que esperar para saber qué opina la Vicepresidenta", el ministro señaló: "al Congreso llegará en su momento y mientras tanto lo que hoy vimos fue una reacción positiva de una gran cantidad de factores en nuestra sociedad y eso ayuda porque, lo que ahora tenemos que lograr es seguir en un camino más vigoroso de más oportunidades en la Argentina, bajando la inflación, generando más empelo, un país con más producción. Un país que tiene desarrollo industrial, desarrollo tecnológico y, por lo tanto, puede construir esperanza".

El ministro de Economía no respondió a la consulta sobre si la vicepresidenta apoya el acuerdo con el FMI o no

Subsidios y dólar

Respecto al devenir de los subsidios en el marco del entendimiento con el organismo de crédito internacional, Guzmán ratificó que se mantendrá la decisión anunciada de aumentar un 20% las tarifas de gas y luz y avanzar con una segmentación de usuarios en la que paguen más quienes tienen capacidad de hacerlo.

De esa manera, el ministro de Economía negó que el trato con el FMI suponga una modificación en las políticas que impulsa el Gobierno en materia energética. No obstante, el comunicado que emitió hoy el organismo internacional generó cierto ruido sobre el asunto dado que allí el organismo afirmó que el Gobierno acordó una reducción "progresiva" de los subsidios a la energía.

"Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de forma progresiva será esencial para mejorar la composición del gasto público", puntualizó el documento del Fondo difundido apenas una hora después de que el titular de la cartera económica brindara su discurso.

En tanto, el titular del Palacio de Hacienda, remarcó: "No se afectan derechos de jubilados ni de educación. No hay nada que implique bajar gastos en salud. No hay ajuste. El Estado va a tener un rol de ayuda en la recuperación e invertir más en lo que nos genera capacidad en Argentina, como es la obra pública y la ciencia y tecnología, que permite genera más conocimiento", detalló

En ese contexto, afirmó que aún quedan pendientes los documentos técnicos con los que las partes van a trabajar en las próximas cuatro semanas para luego cerrar el acuerdo con el staff del Fondo y someterlo al Congreso de la Nación.

Estos memorandos se discutirán sobre la base de lo "ya acordado", que incluye el desembolso de fondos frescos para cancelar los actuales vencimientos, una vez que el FMI apruebe las revisiones de las cuentas públicas que realizará en forma trimestral.

Guzmán negó que el trato con el FMI suponga una modificación en políticas que impulsa el Gobierno en materia energética

Puntos del programa

El titular de la cartera de Economía destacó que la duración del programa es de dos años y medio y el monto es equivalente a USD 44.500 millones. El mismo incluye los vencimientos restantes y las amortizaciones de capital que se pagaron con los Derechos Especiales de Giro (DEG). Habrá revisiones del FMI -serán 10 en total- y desembolsos cada tres meses.

Consultado sobre la alta inflación que registra el país, Guzmán afirmó que hubo consenso con el FMI en que "la inflación es un fenómeno multicausal", que incluye un factor productivo, problema que se atacará con un conjunto de políticas que apuntan a promover el desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas.

"Hay múltiples factores que la generan. La falta de dólares. La forma en que se financian los déficit fiscales contribuyen al problema inflacionario y también las expectativas", detalló el funcionario.

En otro tramo de la entrevista Guzmán destacó que los dólares que Argentina debe al FMI eran imposibles de pagar ya que tocaba cancelar este año unos USD 19 mil millones y otros USD 20 mil millones en 2023.

"Lo malo es que en 2018 se haya vuelto al FMI. Se logró llegar a un acuerdo en el cual el Fondo apoya un programa que no tiene reforma laboral, nada que afecte derechos de jubilados ni privatización de empresas públicas ni ajuste", destacó.

Asimismo, el ministro de Economía afirmó que "se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá "abrir un camino más transitable" para el desarrollo económico del país, con la mirada puesta en la mejora de la producción y la generación de trabajo.

No obstante, reconoció que "Argentina va a tener años de relacionamiento con el FMI por la deuda que se tomó" y añadió: "Que esté el FMI en Argentina es un problema. Esta deuda sigue estando. Lo que se logra es refinanciarla y tener más tiempo y no estar aplastado y poder seguir creciendo".

"Ganamos tiempo pero hay que seguir trabajando porque esta deuda es muy grande. Este es un problema que va a llevar más de una década poder resolver", insistió.