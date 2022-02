Alberto blanqueó que Cristina "tiene diferencias" con el acuerdo pero sentenció: "El presidente soy yo"

Tras la renuncia de Máximo Kirchner como titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández reconoció esta noche que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene diferencias" y "una mirada distinta" respecto de la estrategia del Gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los términos del acuerdo que alcanzó con ese organismo multilateral de crédito.

"Cristina también tiene sus matices y diferencias con el tema del Fondo. El presidente soy yo y hay un punto en que tengo que tomar las decisiones", admitió en una entrevista que brindó al canal C5N, en la que afirmó su autoridad presidencial.

"Sé que Cristina (Kirchner) tiene una mirada distinta, matices distintos. Hay un momento en que tengo que tomar una decisión y yo tomé esta decisión. La tomé convencido que lo hice preservando la economía argentina. Y estoy convencido de que era el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo", dijo al sincerar sus diferencias con la vicepresidenta.

"Ningún acuerdo con el Fondo era bueno pero de todos este era el mejor posible", insistió Fernández, y recalcó que a partir de este entendimiento el país se pudo "sacar de encima un limitante que teníamos y generar certezas para el futuro".

En este sentido, dijo que el acuerdo con el FMI "era un paso que teníamos que dar" aunque aclaró que no está "contento" con la situación que se abre a partir de este entendimiento y que "no hay nada que festejar".

El default no era una alternativa

El Presidente se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner

"En este escenario un default era un problema enorme" y "no era una alternativa", argumentó Fernández, para quien incumplir con el organismo internacional no sólo podía llevar a un descalabro financiero y cambiario en lo inmediato sino además a una sangría de reservas del Tesoro que "se irían agotando hasta que algún día no podamos importar más".

El mandatario salió al cruce de los reparos que expresaron dirigentes de la coalición oficialista sobre la conveniencia de acordar con el Fondo por encima de la opción de suspender los pagos y recostarse en otros circuitos internacionales de financiamiento como China y Rusia.

"Todavía existe en la cabeza de algunos esa idea del mundo bipolar y eso no existe más", afirmó, tras señalar que los inversores de China y Rusia exigen que primero el país esté en regla con el FMI.

Consultado sobre las implicancias del acuerdo, Fernández descartó "tarifazos" aunque confirmó que habrán aumentos "dentro de los porcentajes que hablamos".

"Soy consiente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real. No hay ningún planteo de tarifazo", tranquilizó.

En esta línea, dijo que "tiene que haber segmentación tarifaria" y reveló que ese "es un trabajo que está haciendo" la Secretaría de Energía.

La renuncia de Máximo Kirchner

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos

En contra del reciente acuerdo firmado entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) referido a la reestructuración de la deuda, Máximo Kirchner presentó su renuncia a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos.

Con esta decisión, dejó en claro que el kirchnerismo duro no avala la negociación anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández.

"Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", dijo a través de una carta.

El escrito de Máximo Kirchner deja en evidencia la postura no sólo de La Cámpora sino de Cristina Kirchner, pese a que la vicepresidenta aún no hizo público su posicionamiento sobre el tema, en medio de las especulaciones sobre diferencias al interior de la coalición oficialista.

El jefe camporista dejó en claro que tanto las negociaciones como las consecuencias del pacto con el FMI son responsabilidad del equipo económico encabezado por el ministro Martín Guzmán y por el presidente Alberto Fernández, y que Unidad Ciudadana, la fuerza política propia que construyó Cristina Kirchner en 2017, no tuvo nada que ver con el acuerdo que en el kirchnerismo consideran perjudicial para el futuro del país.

Tras destacar que no renunciará a su banca, sostiene su decisión de abandonar la conducción de la bancada en la necesidad de que Fernández ponga a alguien de su confianza en ese sitial.

"Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023″, sostiene.

"Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI"

Por otra parte, el escrito recordó que en 2018 "Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI", al que Néstor Kirchner había logrado "desterrar" a través de la cancelación de una deuda de 9.800 millones de dólares.

El organismo es el "detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia", dijo, y agregó: "Sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país. Sobre todo por la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones de dólares (casi 6 veces el monto cancelado en el año 2005) y del cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares en sólo un año, perdonando además, todos y cada uno de los incumplimientos del Gobierno de Macri y violando su propio Estatuto constitutivo. Macri tenía que ganar la elección".

Por otra parte, advirtió: "Sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones".

"Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan, como he leído. Ojalá todo salga en los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete y mis palabras sean las de alguien que en base a la experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando. No busco estar a la izquierda, ni mucho menos a la derecha de nadie, categorías que ya no alcanzan para explicar la realidad", concluyó el diputado nacional.

La carta completa: