Incertidumbre total en el mercado tras la carta de Máximo Kirchner: ¿habrá alguna declaración de CFK?

La incertidumbre generada por la carta de Máximo Kirchner anunciando su renuncia a la presidencia del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT) en la cámara de Diputados por no estar a favor de que el gobierno de Alberto Fernández firme un nuevo acuerdo con el FMI, abrió una serie de interrogantes en el mercado financiero local y en Wall Street que han generado mucha volatilidad en los precios de los activos financieros en dólares.

Los analistas se preguntan si, en este escenario, el presidente Alberto Fernández logrará cerrar un nuevo acuerdo con el FMI y si en caso de lograrlo, si el Congreso de la Nación votará a favor por la condiciones que le impondrá ese acuerdo a la Argentina en los próximos 12 años.

Se necesita una mayoría simple en ambas cámaras de diputados y senadores para que el acuerdo se apruebe. Considerando el traspié de la votación en contra del Proyecto de Presupuesto 2022 a fines de diciembre pasado la aprobación en el Congreso de un futuro acuerdo con el FMI no se presenta fácil para el gobierno.

Lo concreto es que, luego que el viernes pasado, el gobierno de Alberto Fernández y el staff del FMI anunciaran una especie de principio de acuerdo para la refinanciación de la deuda de unos u$s45.000 millones que tomó en el 2018 el gobierno de Mauricio Macri las críticas del kirchnerismo y de los sectores de izquierda no se han hecho esperar y prometen ser más fuertes.

Otro de los interrogantes es saber si en los próximos días habrá una nueva carta de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en señal de desaprobación del futuro acuerdo que firmaría el gobierno con el FMI.

Largo camino

Pero, más allá de estas dudas, lo qué hay que destacar es que todavía restan algunas semanas o tal vez meses para que ese acuerdo se pueda concretar finalmente.

Habrá que esperar primero que, luego de las negociaciones que mantiene el equipo económico liderado por el ministro de Economía Martín Guzmán con los técnicos del FMI, se firme la Carta de Intención para sellar ese acuerdo.

Luego que el mismo sea aprobado por el Directorio del FMI y luego que sea enviado al Congreso de la Nación para su aprobación.

Por ahora solo se trata de un principio de acuerdo donde solo se conoce el sendero de reducción del déficit fiscal primario.

Incertidumbre

Lo que más llama la atención de los analistas financieros locales e internacionales de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista es que el diputado del FdT hable de no apoyar un acuerdo que, por ahora, es solo un conjunto de enunciados con una meta cuantitativa, que es la fiscal y con el resto de las metas monetarias, cambiarias y de acumulación de reservas sin definir.

Por lo tanto, consideran que es difícil hacer un análisis técnico de un acuerdo porque el final no está elaborado y cuya mayoría de las variables económicas no están definidas.

Consideran que la visión que el acuerdo es malo para el gobierno es ideológica porque todavía no están cuantificadas la mayoría de las metas.

En ese principio de acuerdo hay ciertos aspectos que muestran que muy por el contrario de lo que piensa el kirchnerismo esté futuro acuerdo podría transformarse, en caso de ser aprobado por el Congreso, en una especie de llave que le podría permitiría al kirchnerismo tener chances de ganar las próximas elecciones presidenciales en el 2023.

La primera ventaja que no tiene en cuenta el kirchnerismo es que para pasar de un déficit fiscal primario actual de 3 puntos del PBI a déficit fiscal cero en 2025, solo un 30% de la reducción de ese déficit le corresponde al periodo que va desde el 2022 al 2023 inclusive mientras que la reducción más fuerte, el 70 por ciento restante, la debe hacer el gobierno que esté en el poder en sus dos primeros años el 2024 y el 2025.

"En números esto implica que una reducción del déficit fiscal primario de aproximadamente unos 15.000 millones de dólares donde a esté gobierno le corresponden solo u$s4500 millones en los próximos dos años que le restan y el que venga en los primeros dos años deberá reducir el déficit en unos 10.500 millones de dólares. Por lo tanto de mantenerse el sendero fiscal acordado el ajuste fiscal más fuerte lo deberá hacer el próximo gobierno y no el actual", explicó a iProfesional el analista de un banco extranjero que opera en Wall Street.

La segunda ventaja que no considera el kirchnerismo es qué hay dos acuerdos en uno. Un Stand By de dos años y medio que finaliza en 2024 y un Extendend Fund Facility que finaliza en 2034 y que se empieza a pagar recién en el 2026. Para entenderlo en números.

Los vencimientos futuros de amortizaciones de deuda desde que se ponga en funcionamiento el acuerdo serán desembolsados por el propio FMI hasta junio de 2024 que termina el Stand By que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Para entenderlo bien. El monto que se debía pagar entre este año y el 2024 se pagará entre el 2026 y el 2034.

Luego, esos desembolsos que hará el FMI aproximadamente unos 45.000 millones de dólares, en la medida que las metas trimestrales se cumplan se pagarán con otro acuerdo llamado Extendend Fund Facility que durará entre junio de 2024 hasta junio 2034 pero que la Argentina comenzará a parar recién desde junio de 2026 hasta junio de 2034.

Es una modalidad nunca vista en los acuerdos firmados por el FMI que denota una gran flexibilidad de las autoridades del FMI para lograr que un país pueda pagar su deuda sin imponer la obligación de hacer reformas estructurales que podrían afectar de entrada el crecimiento económico en los próximos dos años.

El ministro Guzmán debe terminar de cerrar el acuerdo con el FMI en el corto plazo

Al Congreso: ¿podrá aprobarse?

La novedad es que ahora, luego que el directorio del FMI apruebe el acuerdo, el gobierno argentino deberá elevar por primera vez en la historia el acuerdo al Congreso Nacional para que esté lo apruebe.

Por ese motivo la renuncia del jefe de boloque del partido oficialista podría configurar un problema para el presidente Alberto Fernández en caso que varios diputados del Frente de Todos decidan no aprobar el acuerdo. Para aprobarlo se mecesitan 129 votos.

El 11 de febrero de 2020, el Congreso aprobó la ley 27.612 de "Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública" que en su artículo 2 dispuso que "…todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirán de una ley del Congreso de la Nación para que se apruebe.

"La asistencia del FMI tiene como contrapartida -según sus estatutos - la fijación de condicionalidades en materia de política económica. Estas tienen como objetivo asegurar la instrumentación de políticas que corrijan los desequilibrios que dieron lugar al pedido de asistencia crediticia. Para el diseño de sus condicionalidades, el FMI establece varios criterios" explica el diputado de Cambienos Luciano Laspina, quien destaca dos aspectos importantes.

El primero es asegurar la "sustentabilidad de la deuda" y la recuperación del acceso a los mercados de crédito, única forma en que los países pueden honrar sus compromisos. Los países -a diferencia de las personas- "viven infinitamente" y, por tanto, no "cancelan" su deuda, sino que la refinancian en el tiempo bajo condición de honrar los intereses.

Los países quedan y los acreedores pasan. Para eso debe asegurarse un superávit primario mínimo. El segundo es abordar lo que John Maynard Keynes denominó "el problema de la transferencia": además de superávit fiscal, el país debe tener los dólares para pagar.

Fecha límite

La fecha límite para el gobierno es el 21 de marzo, pues ese día debería afrontar un vencimiento de 2800 millones de dólares y no tiene con qué hacerlo. Hasta la renuncia de Maximo Kirchner parecía que el oficialismo no tendría mayores dificultades para validar el nuevo acuerdo, pues varios referentes de Juntos por el Cambio anticiparon que no buscarán bloquear el acuerdo.

Pero luego de la carta del diputado kirchnerista hay varios diputados del FdT y de la izquierda que ya han manifestado publicamente que buscarán hacerle cambios y que también podrían votar en contra.

Una vez que el Congreso valide el nuevo acuerdo, vendrá lo más difícil para el gobierno que será cumplir las obligaciones asumidas con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que en los próximos dos años y medio habrá 10 revisiones trimestrales por parte del organismo multilateral y del resultado de esas revisiones dependerá el refinanciamiento de los vencimientos previstos.

"El primer desembolso, si todo marcha bien, tanto en el Congreso de la Nación como en el Directorio del FMI, debería llegar en marzo. Ese primer desembolso se empieza a pagar en septiembre de 2026, o sea cuatro años y medio después, y se termina de pagar a los diez años, en marzo de 2034", aclaró Guzmán en las últimas horas donde debió a salir a defender los principales lineamientos de un principio de acuerdo con el FMI que por el momento parece que transitará un camino muy estrecho hasta su aprobación.

De lo contrario la palabra default podría comenzar a sonar nuevamente en el mercado financiero local y en Wall Street.

El gobierno de Alberto Fernández decidió comenzar a cerrar un nuevo acuerdo de entendimiento con el FMI, porque este año no tiene las reservas internacionales líquidas afrontar los compromisos de pago incluidos en el acuerdo del 2018.

Debería pagar al organismo, entre capital e intereses, u$s19.000 millones el en este año, otros u$s19.000 millones en 2023 y los restantes u$s5.000 millones en 2024.

Además, hay que recordar que el gobierno fijó una fecha límite en su acuerdo puente con el Club de París cuando prorrogó vencimientos por cerca de u$s2.000 millones.

Por ese motivo se estableció que hasta el 31 de marzo de 2022, el gobierno tenía chances de contar con un acuerdo con el FMI. Por ahora no se sabe si lo conseguirá.

La carta de Maximo Kirchner generó mucha incertidumbre y todavía no se sabe si habrá otra carta más.