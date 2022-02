El canciller del macrismo cuestionó los dichos de Alberto Fernández en Rusia y lanzó dura advertencia

El ex canciller Jorge Faurie consideró este viernes que las palabras del Presidente en Moscú fueron "incomprensibles e injustificadas"

El ex canciller Jorge Faurie consideró este viernes que las declaraciones del presidente Alberto Fernández en su paso por Moscú fueron "incomprensibles e injustificadas" y advirtió que "abren la puerta para que la región pueda ser escenario de enfrentamientos y tensiones a escala global".

"Incomprensibles e injustificadas desde la perspectiva de los intereses argentinos las declaraciones del presidente Alberto Fernández luego de su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin", sostuvo el diplomático.

Además, en diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, planteó: "¿Por qué se dijo eso sobre los Estados Unidos si la semana pasada les fueron a pedir ayuda?".

Asimismo, Faurie criticó que el mandatario haya planteado que Rusia debía fortalecer su presencia en América Latina: "Rusia, potencia que bajo Putin intenta reafirmar y redefinir su rol global, es `convidada´ por la Argentina para incrementar su presencia en nuestra región, haciéndolo en forma desconectada de la geopolítica latinoamericana y de los intereses y necesidades de nuestro país".

Y agregó: "Las poco atinadas expresiones del presidente Alberto Fernández abren la puerta para que la región pueda ser escenario de enfrentamientos y tensiones a escala global que América Latina no precisa al tiempo que trabaja para lograr crecimiento económico y prosperidad para nuestros pueblos".

De esta manera, el ex canciller cuestionó las declaraciones del jefe de Estado en el Kremlin, donde subrayó que "la Argentina tiene que dejar de tener una dependencia con el Fondo y los Estados Unidos y ahí Rusia tiene un lugar importante".

En ese contexto, tras mantener una reunión bilateral en Moscú con Putin, Alberto Fernández agregó: "Creo que tendríamos que ver la manera en la que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina para ingrese de una forma más decidida".

El acercamiento de Fernández hacia Putin hizo reaparecer al ex canciller del macrismo.

Macri calificó de "riesgosas" las expresiones de Fernández

El ex presidente Mauricio Macri afirmó este viernes que las críticas del primer mandatario Alberto Fernández en Rusia a Estados Unidos y el FMI son "riesgosas" y pueden "hacer peligrar el acuerdo" con el organismo internacional de crédito.

"No es un momento para la improvisación", evaluó el dirigente de Juntos por el Cambio en un posteo en sus redes sociales.

En su mensaje señaló: "En el día de ayer, el presidente Fernández realizó riesgosas declaraciones frente al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, que pueden alterar la posición internacional que la Argentina ha mantenido por años, además de potencialmente hacer peligrar el acuerdo aún no firmado entre la Argentina y el FMI".

"Semanas antes, funcionarios argentinos se habían reunido con autoridades norteamericanas para solicitar la ayuda de EEUU frente a las negociaciones con el FMI. Todos sabemos que no se puede al mismo tiempo pedir ayuda y después declarar rechazo a quien nos está ayudando. Eso es lo que hizo la Argentina ayer con las palabras del Presidente", indicó Macri.

Luego de que Fernández señalara que que iba a trabajar para que la Argentina no dependiera del FMI ni de Estados Unidos, el ex mandatario consideró: "No es un momento para la improvisación en política internacional. La amenaza de un conflicto armado pone en peligro la estabilidad mundial".

"Se necesita extremada prudencia, sensatez, crear confianza, escuchar a los expertos, atender el conocimiento profesional y tener modestia. Nada de lo que este gobierno ha mostrado hasta ahora", completó Macri.

A su entender, "las relaciones internacionales deben ser cuidadosas y responder a un plan coherente que se extienda en el tiempo, mucho más allá de la duración del mandato de un gobierno".

Durante su presidencia, Macri buscó acercarse a los Estados Unidos.

"Se busca siempre que esas relaciones sean beneficiosas para el país, manteniendo para eso la mayor cantidad de socios posibles", sostuvo Macri, quien tuvo otro perfil en cuanto a políticas internacional durante sus cuatro años de gestión.

Al respecto, recordó que su gobierno "mantuvo al mismo tiempo y sin contradicciones excelentes relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, Rusia (vale aclarar que tuvimos cuatro fructíferas reuniones bilaterales con el presidente Putin), China, Japón, todos los países europeos, los países clave de cada continente y casi todo los países de nuestra región, así como con casi todas las organizaciones internacionales que reúnen los intereses de los países".

"El G20 realizado en Argentina fue la expresión más lograda de esa política equilibrada", aseguró Macri.

Y agregó: "Una gran parte del futuro de lo que la Argentina puede llegar a ser se juega en el cuidado de esas relaciones que, lamentablemente, el gobierno actual se empecina en dilapidar. Un error en el posicionamiento internacional puede ser la ruina económica e incluso hacer peligrar la paz del país y la región.

La frase que despertó las críticas de Macri y otros referentes de Juntos por el Cambio fue: "Yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante".