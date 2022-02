Berni: "Si no sacábamos la droga de circulación, había cerca de 3.000 muertos"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reiteró que su cartera no contó con la ayuda de la Nación en el caso de la cocaína adulterada y advirtió que si no retiraban la cocaína adulterada de circulación "había cerca de 3.000 muertos" y no los 24 que se registraron hasta el momento.

"Desde el mismo momento que allanamos Puerta 8, nadie se puso a disposición para ver en qué podía ayudar", se lamentó Berni en Radio 10.

"Usted me vio en la villa trabajando, además del ministro de Salud Nicolás Kreplak y del jefe de asesores Carlos Bianco, ¿usted vio a alguien más? Esa noche, en absoluta soledad no vi a nadie. Recorrí San Martín y Hurlingham en soledad", agregó.

Acerca del cruce con Aníbal Fernández, afirmó: "Que explique él lo que hizo. No debemos desviar el eje de esta problemática. Están aquellos que quieren discutir qué pasó con Aníbal y estamos aquellos que quieren discutir cómo terminar el narcotráfico que aumenta todos los días".

Y añadió: "Es el momento de empezar a discutir el problema del narcotráfico pero, también, la prevención y el consumo. En Argentina tenemos que empezar a discutir campañas de prevención de verdad".

La cocaína adulterada que provocó 24 muertos y docenas de internados.

"Me trató de narcotraficante"

En declaraciones realizadas a otra radio, Sergio Berni acusó a su par de Nación de haber querido "sacar rédito político" de la situación. "Ante las puertas de una gran tragedia, no puedo creer que en vez de solidarizarse y tratar de evitar una tragedia, haya gente que se ponga a llevar agua para su molino, intentando hacer un título de una frase", afirmó.

En diálogo con Baby Etchecopar por Radio Rivadavia, Berni afirmó: "Los soldados tenemos lealtad y honor, ¿habría que preguntarle a Aníbal Fernández si también lo tiene? Jamás trabajaría al lado de alguien que me trató de narcotraficante".

Por su parte, Fernández tildó de mentiroso al funcionario que responde al gobernador, Axel Kicillof. "Fue mi amigo, pero todo lo que dice es mentira", sostuvo en diálogo con Pablo Rossi para Radio Rivadavia.

"Llegué esa noche y me puse a laburar. Otros no podrían decir dónde estaban. Me gustaría que Aníbal explique a los argentinos qué hizo en esas 24 horas", detalló Berni. Sobre los hechos, el funcionario que responde al Presidente, Alberto Fernández, señaló que "actuó inmediatamente" al recibir el llamado de Berni. "Después hubo un hecho desgraciado. Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no hago chicanas con la vida de la gente", argumentó Aníbal.

Berni y Aníbal Fernández, una relación que estalló por la tragedia de la droga adulterada.

"Hay muchos que no pasan una rinoscopía"

El exsecretario de Seguridad de la Nación criticó la tarea de la oposición ante la escalada de contagios por droga adulterada. "Mientras muchos compañeros nuestros estaban bajo de la cama siendo perseguidos, yo era un férreo opositor. Pero a pesar de eso, cuando (Cristian) Ritondo y (Patricia) Bullrich tenían problemas, yo levantaba el teléfono y me ponía a disposición", afirmó, y agregó: "Me desilusioné mucho con la oposición".

Por último, Berni detalló que la causa del narcotráfico responde a la ilegalidad de la droga, y denunció: "Estoy en contra del uso de cualquier tipo de drogas". "A mí me parece que este país tiene mucha hipocresía, hay muchos que hablan de drogas y les puedo asegurar que hay muchos que no pasan una rinoscopía", declaró.