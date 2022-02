Acuerdo con el FMI: "Chino" Navarro afirma que el Gobierno "tiene los votos" para aprobarlo en el Congreso

El funcionario aseguró que la Casa Rosada no tendrá problemas en hacer avanzar el nuevo pacto con el Fondo tanto en Diputados como en Senadores

El Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, anticipó este martes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será aprobado tanto "en Diputados como el Senado" y aseguró "ya están garantizados los votos como para lograrlo".

Al formular declaraciones a radio La Red y ser consultado específicamente sobre cómo votará el bloque de 118 legisladores del Frente de Todos (FdT) en la cámara baja, el funcionario consideró que el oficialismo debe "seguir hablando y no enojarse" con quienes decidan no acompañar el entendimiento con el organismo de crédito global.

"El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo vamos a votar en Diputados y en Senadores, y lo vamos a aprobar. No nos tenemos que enojar con los compañeros que decidan no acompañarnos", subrayó el integrante del Movimiento Evita.

Navarro, al ser consultado sobre la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del FdT debido a las discrepancias que hizo públicas con el acuerdo, afirmó que el legislador "tiene el derecho de pensar como quiera".

Máximo es bastante valiente por decir las cosas que piensa. Acá no se trata de una negociación (por los votos dentro del bloque del FdT, sino de comprendernos entre los que integramos la coalición. No pretendamos que no podemos disentir. Es sano hacerlo de cara a la sociedad", planteó.

Por último, indicó que la aprobación del acuerdo permitirá "que la economía comience a mejorar, la inflación y la pobreza bajen y que el dinero en el bolsillo rinda más".

"Si es así vamos a estar en el buen camino de la recuperación de la economía del país. El resto es debate para la tribuna", puntualizó.

Alberto Fernández, optimista sobre el acuerdo

El presidente Alberto Fernández sostuvo que confía en que la mayor parte del Frente de Todos "va a acompañar" el acuerdo que selló con el FMI para renegociar la deuda cuando se trate en el Congreso.

Al respecto dijo que habló con Cristina Kirchner desde China y que siguen "trabajando para poner en pie la Argentina", volvió a señalar que hay "miradas" diferente sobre el tema en el oficialismo y cerró: "Me tocó decidir a mí".

El Presidente reveló que volvió a hablar con Cristina Kirchner acerca del acuerdo con el FMI.

El mandatario se pronunció así luego de la tensión que se disparó dentro del Frente de Todos por la salida que decidió Máximo Kirchner de su cargo de presidente de la bancada de diputados, en desacuerdo con el acuerdo que firmó la gestión de Fernández con el Fondo.

No sólo el hijo de Cristina, sino que también otros dirigentes del kirchnerismo manifestaron su rechazo al acuerdo y aseguraron que implicará un "ajuste" en los próximos años.

Eso maximizó la tensión con el sector de la coalición oficialista más cercano al Presidente y también con el que encabeza Sergio Massa, por lo que se puso en duda si los legisladores más kirchneristas darán su voto para aprobar el acuerdo en el Congreso.

La dura misión de Germán Martínez

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, subrayó que trabaja para que el acuerdo con el FMI "se apruebe con el mayor respaldo posible" y que la bancada oficialista "vote de forma convergente".

"(El acuerdo con el FMI) Es un tema de gestión, no creo que se pueda resolver con temas de libertad de conciencia. Lo que quiero es que el proyecto se apruebe con el mayor respaldo posible, y que el bloque vote de la forma más convergente posible", sostuvo el santafecino.

Germán Martínez es el reemplazante de Máximo Kirchner en la jefatura del bloque oficialista en Diputados.

En diálogo con Metro 95.1, el dirigente oficialista hizo énfasis en la dificultad de intentar convencer a sus pares de la Cámara en algunas semanas. "No es fácil levantar el teléfono y hablar con gente que vi pocas veces y decirle: `¿Qué pensás sobre el acuerdo?´ Necesito tiempo y tener el pulso más ajustado para tratar de arrimar a cada compañero. Necesito votos y poder procesar las distintas miradas que hay", señaló.

Y agregó: "No doy por perdido ningún voto, porque estoy convencido de que el acuerdo con el FMI planteado por el Presidente (Alberto Fernández) nos genera esa ventana de tiempo que es lo que se necesita para consolidar esa ventana económica".

En torno a la renuncia de su antecesor, Máximo Kirchner, Martínez sostuvo que no es quién para cuestionar su decisión y afirmó que el trabajo del dirigente de La Cámpora le facilitó la tarea dado que dejó "todo ordenado".

En la misma línea, sostuvo: "No me siento heredero, sino un continuador de la tarea".

Por otra parte, Germán Martínez se definió como "kirchnerista y peronista sin contradicciones". En su descripción contó que en 2002 se acercó al kirchnerismo, aunque aseguró no mantener diálogo fluido con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Con Cristina (Kirchner) no tengo un diálogo permanente, intentaré construirlo. Será un gusto y un placer", expresó.

Entre las nuevas tareas, el diputado reconoció que debe tomar contacto con sus pares para poder abordar el tema, y por el otro, trabajar en la agenda de sesiones extraordinarias convocadas por Alberto Fernández. "Al mismo tiempo que tomo contacto con mis compañeros también tengo que activar todos los mecanismos para sesionar", sostuvo.

Por último, contó que habló con los presidentes de los bloques opositores para "pedir más tiempo" que le permita ordenarse.