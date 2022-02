Fernández confirma retiro de subsidios a colectivos porteños: "No vale ser autónomo para hacer lo que quiero y que me den la plata"

El presidente Alberto Fernández ratificó la decisión de quitar los subsidios a los colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. La medida está en marcha aunque aclaró: "no es una decisión que se toma hoy y mañana sale".

"Lo que todos deben entender es que es un tema a trabajar y resolver", dijo Alberto Fernández, sobre la disputa respecto del retiro de los subsidios al transporte.

Sin embargo, el presidente fue prudente respecto de los tiempos de resolución de la cuestión. "No es una decisión que se toma hoy y mañana sale, hay que ir resolviéndolo son seriedad", señaló. Según cálculos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta Horacio, el retiro de los subsidios haría que el valor de boleto del colectivo urbano de pasajeros dentro de CABA se duplique o triplique.

Pondrían fin a los subsidios en los colectivos porteños.

Entrevistado en radio 10, en el programa "Secreto de Sumario", el presidente explicó que la idea de Nación es dejar de subsidiar las líneas porteñas. "Uno mira lo que cuesta un pasaje en Buenos Aires y en el resto del país y se da cuenta que hay una discriminación. CABA plantea su autonomía, pero ser autónomo significa autofinanciarse, y a la Ciudad la cuesta mucho entender eso. Hasta hoy le pagamos la policía, pero no le pagamos la policía a Chaco ni a Río Negro; así pasa con la energía y otros temas", dijo.

"Soy porteño y amo mi ciudad y celebro la autonomía, pero lo que digo es que no vale ser autónomo para hacer lo que quiero y que me den la plata para hacerlo. Si quiero hacerlo tengo que financiarlo yo. No es para ponerse en el lugar en que se ponen los porteños, y puntualmente sus gobernantes", agregó.

El problema que se genera, concluyó, es que "viene el resto del país y quieren lo mismo que Buenos Aires" (por CABA).

Confrontación

Fernández confirmó y redobló así la confrontación con la gestión porteña de Larreta, cuyo secretario de Gobierno, Jorge Macri, calculó que el eventual retiro de subsidios "es una decisión que toma el Gobierno y va a implicar una suba". Sin los subsidios, estimó, la tarifa subiría al doble o el triple del nivel actual. Y atribuyó la iniciativa oficial a que el gobierno porteño es "de otro palo político".

Rodríguez Larreta, en una encrucijada.

"No podemos tener un colectivo que si lo tomás en el Metrobús te puede salir 50 pesos y otro, con el mismo recorrido, unos 18 pesos", explicó Macri. "La Ciudad está dispuesta a sostener el mismo esquema, compartir subsidios y hacer un esfuerzo compartido para que la gente que viaja en bondi no sufra un aumento tan alto", dijo el jueves el funcionario porteño.

Larreta ya había dicho que el gobierno nacional "está atacando" a la Ciudad, a lo que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, respondió que el gobierno porteño "con el mismo criterio de autonomía debería asumir sus responsabilidades" en materia de transporte en la Ciudad.

Tercero en concordia

En la disputa, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof se alineó con el gobierno nacional. Su ministro de transporte, Jorge D’Onofrio, afirmó que la provincia "se hace cargo de la totalidad de los subsidios" de los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense hacia CABA para mantener el valor del boleto vigente. "En 2021, la provincia de Buenos Aires pagó $ 122.000 millones y este año será algo más", precisó sobre el financiamiento de 242 líneas de colectivo. "Las líneas nacionales que van de provincia a la Ciudad las paga la mayor parte la Provincia, porque Macri por decreto dividió las responsabilidades por kilómetros", afirmó D’Onofrio.

El Gobierno nacional sostiene que el gobierno porteño debe controlar, regular y administrar los recursos de las 34 líneas de colectivos "exclusivas de su territorio", del total de 135 que comparten recorrido entre CABA y el Gran Buenos Aires (GBA), y que ese criterio fue planteado por varios gobernadores e intendentes.

El choque por el subsidio a los colectivos urbanos es otro capítulo del tironeo fiscal entre Nación y CABA, en el que la Ciudad sostiene que ya en 2020 el gobierno nacional redujo la coparticipación porteña de 3,25 a 1,40 %, más una partida para el pago de la transferencia de la policía, que hace un total cercano al 1,75%, contra 25% que aporta CABA a la recaudación nacional.

De ahí, por caso, que durante la campaña por las elecciones legislativas el ahora diputado Ricardo López Murphy argumentó repetidamente que el gobierno nacional le saca a la Ciudad nada menos que 93% de sus recursos, ya que el 1,75% que el distrito recibe de coparticipación y transferencia para el pago de la Policía es apenas el 7% de lo que aporta a la recaudación nacional.

Te puede interesar "Vio que el Gobierno se va a dar un palo tremendo": lo que no se contó de la renuncia de Máximo

Los subsidios por el transporte se sumaron ahora a esa discusión.