Alberto Fernández da marcha atrás en sus críticas a EE.UU: "Debemos tener una relación madura, de respeto mutuo"

"No sé por qué levantó tanta polvareda", afirmó el Presidente respecto a las críticas que recibió por haber viajado a Rusia y China

El presidente Alberto Fernández subrayó que la Argentina "debe tener una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo" con Estados Unidos y rechazó las críticas a su gira por Rusia y China al afirmar que "no se entiende por qué levantó tanta polvareda el tema".

"El mundo es otro, ha cambiado, es un mundo multilateral, que nos obliga a vincularnos y a tener relaciones maduras, de respeto con todos los países del mundo. La Argentina no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, perpetuos: lo único perpetuo y permanente que tiene es la defensa de sus intereses y de trabajar en favor de lo que la Argentina necesita", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado rechazó las críticas que hicieron distintos dirigentes de Juntos por el Cambio a la decisión de viajar a Rusia y China en medio de la tensión entre el Kremlin y la Casa Blanca por Ucrania.

"No sé por qué levantó tanta polvareda el tema y por qué viajar a Rusia significa que queremos tener una mala relación con Estados Unidos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra", destacó Alberto Fernández.

En ese sentido, planteó: "Con Estados Unidos debemos tener una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo. No hacemos estas cosas pensando en perjudicar a alguien y queremos tener esa misma relación con todos los países".

Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, Alberto Fernández publicó varios de los principales conceptos que brindó en la entrevista radial y pidió que se hable "con franqueza" de cómo se generó la dependencia con el FMI.

Hay que hablar con franqueza sobre cómo se generó la relación de dependencia que tiene Argentina con el FMI. — Alberto Fernández (@alferdez) February 12, 2022

Respecto a su sintonía con sus pares de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, ironizó: "No es que voy a imponer un régimen maoísta".

Asimismo, remarcó que la incorporación de la Argentina al proyecto de la Ruta de la Seda "es algo que la Argentina debe hacer" para poder recibir multimillonarias inversiones, al tiempo que recordó que el ex presidente Mauricio Macri había condecorado a Xi con la Orden de Mérito Libertador San Martín, la mayor distinción que entrega la República Argentina.

La pelea con la Ciudad por el traspaso de colectivos

El Presidente también defendió hoy la intención del Gobierno de traspasar líneas de colectivos a la Ciudad y afirmó que busca "ponerle racionalidad a la economía", al tiempo que remarcó que "ser autónomo también exige autofinanciarse".

"Estamos tratando de ponerle racionalidad a la economía. Todos tienen que saber y entender es que es un tema que hay que resolver, trabajar. No tiene esta cualidad como dicen los medios de que es un tema que ya está y mañana sale: no es así, pero hay que ir resolviéndolo con seriedad. En la Ciudad y en el Gran Buenos Aires se está subsidiando el boleto de pasajeros. El subsidio tiene que ser para las líneas interjurisdiccionales. Ahí es donde nos preguntamos por qué la Ciudad cobra ese subsidio", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado indicó que cuando "uno mira lo que cuesta un pasaje de colectivo en el Interior y en la Ciudad se da cuenta enseguida de que hay una discriminación". Al ser consultado sobre los cuestionamientos que hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al respecto, Alberto Fernández indicó que "ser autónomo también exige autofinanciarse" y se quejó de que "le cuesta mucho entender esto a la Ciudad". Y lanzó: "Hasta el día de hoy seguimos pagando el sueldo de todos los policías de la Ciudad, pero no se lo pagamos a los de las otras provincias. Lo mismo pasa con la energía".

Te puede interesar Miden a Máximo Kirchner para una interna presidencial: quedó anteúltimo

"Ser autónomo para hacer lo que quiero, pero me dan la plata para hacer lo que quiero, no es razonable. La autonomía es plena: si quiero hacerlo, tengo que financiarlo yo. No es para ponerse en ese lugar en el que a veces se ponen los porteños, puntualmente sus gobernantes", aseguró el Presidente, quien destacó que los subsidios a los colectivos "es un tema que hay que debatir y resolver con seriedad".