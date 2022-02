Duro análisis del Financial Times: "Al Presidente le cuesta vender el acuerdo con el FMI a sus propias filas"

Mientras el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen sin cerrar la negociación por la letra chica del nuevo acuerdo de financiamiento, desde el exterior se sorprenden por los problemas que tiene Alberto Fernández para lograr consenso dentro de su propio espacio político. En este sentido, la prestigiosa publicación Financial Times advierte que al Presidente "le cuesta vender el acuerdo a un Congreso escéptico".

"El acuerdo de Argentina con el FMI para reestructurar 44.500 millones de dólares en deuda se ve amenazado por una ruptura dentro de las propias filas del Gobierno sólo unas semanas antes de que se acerque la fecha límite para finalizar el acuerdo", dispara el artículo, que también advierte que un eventual retraso en el tratamiento en el Congreso podría en peligro todo el entendimiento.

Además, el Financial Times da pistas de que la situación interna en el Frente de Todos es más grave de lo que aparenta. Según confiaron al medio internacional desde el entorno de Alberto Fernández, el Presidente está "tratando de mantener unidas las piezas del rompecabezas de su coalición". Pero al mismo tiempo, esa misma persona reconoció que "hay piezas que se están desprendiendo".

En mdedio de las diferencias entre el kirchnerismo y el incipiente "albertismo", los días pasan, la situación se vuelve más crítica y crece la incertidumbre acerca de cómo votarán los legisladores oficialistas.

Para el Financial Times, queda poco más de un mes para llegar a la fecha límite, que sería el 22 de marzo. Ocurre es que en esa fecha Argentina debe pagar un vencimiento de u$s2.800 millones, una suma que es, a todas luces, superior a sus reservas líquidas. En otras palabras, no podría pagarlo si no llega antes a un nuevo acuerdo de financiación con el FMI.

"Los analistas ven como una fecha límite de facto para aprobar el acuerdo a medida que disminuyen las reservas internacionales del país", destacan.

Acuerdo con el FMI: reparos desde el oficialismo

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, aseguró que es necesario conocer "el detalle del acuerdo con el FMI" por el pago de la deuda para saber en qué tipo de "compromiso" va a meterse el país.

"Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país", señaló el legislador antes de adelantar la posición de la bancada oficialista de la Cámara Alta sobre el entendimiento del Gobierno nacional y el organismo multilateral de crédito.

No obstante, Mayans aclaró que no dudaba "de la buena fe del ministro" de Economía, Martín Guzmán, del negociador argentino Sergio Chodos ni de la "gestión que vienen realizando".

"Pero para eso también estamos nosotros. El pueblo argentino ha votado representantes y espera que hagamos las cosas bien", sostuvo en declaraciones a radio El Destape.

Acuerdo con el FMI: el informe del Ministerio de Economía, a consideración de los integrantes del bloque del FdT

Mayans agregó que el Ministerio de Economía le envió "el informe completo" del entendimiento con el FMI que será puesto a "consideración de los integrantes del bloque" para su análisis.

"Ahí vamos a tener que escucharnos entre todos, vamos a tener las distintas posturas, porque tenemos que ser equilibrados y hacer lo mejor para la Argentina. Este país se merece otra cosa, no tener tantos sufrimientos", reflexionó.

Mayans también contó que, en una charla mantenida días atrás con Chodos, expresó su parecer de que era "conveniente" que el debate parlamentario del acuerdo por la deuda se iniciara por la Cámara de Diputados.

Asimismo, el senador confirmó que mañana mantendrá un encuentro con los principales dirigentes del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), los radicales Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff, y el macrista Humberto Schiavoni, para resolver la composición de las comisiones y la integración de sus presidencias.

La reunión se llevará a cabo desde las 16 y las partes buscarán acercar posiciones acerca de cuál será el criterio numérico con el que se integrarán las comisiones.

A partir de los resultados de las elecciones legislativas de noviembre, el FdT suma 35 senadores propios y dos aliados, en tanto que la oposición cuenta con 33 legisladores.

Esa cifra debería acortar la diferencia que venía teniendo el oficialismo en las comisiones desde 2019.

La intención de las partes es arribar a un acuerdo antes de la sesión preparatoria prevista para el 24 de febrero.

López Murphy: cómo votará la oposición

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, anticipó este miércoles que esperará a conocer los detalles del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional por la refinanciación de la deuda antes de definir su voto, aunque aclaró que sí aportará al quórum para que se trate en el recinto de la Cámara baja.

"Cuando tengamos los detalles sabremos a qué atenernos", afirmó el diputado y ex ministro de Economía.

"Yo no voy a votar la carta de intención porque la política económica, en un régimen presidencial, es facultad del poder Ejecutivo. Lo único que hace el Congreso es aprobar la facultad de financiamiento y el presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda", sostuvo en declaraciones radiales.

López Murphy, cauteloso, espera conocer la letra chica del acuerdo antes de definir su voto.

De esta manera, el líder del partido Republicanos se diferenció ligeramente respecto de la postura de la coalición opositora, que si bien aún no fijó una línea concreta (a la espera de que el Gobierno de a conocer la letra chica del acuerdo) se encamina mayoritariamente a acompañar la carta de carta de intención.

No obstante, López Murphy sí reconoció que "nuestra obligación es dar quórum y autorizar el financiamiento".

El economista se desentendió de los resultados a futuro que pueda desencadenar el acuerdo (que incluye metas fiscales y monetarias específicas, entre otros puntos), al señalar que "el programa es del Gobierno".