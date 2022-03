Seguilo en vivo| Alberto Fernández cuestionó la deuda externa "impagable" y anunció segmentación de subsidios

El presidente Alberto Fernández recordó este martes que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".

"Con esas convicciones, déjenme introducirlos al tema de nuestra deuda externa. Propongo recordar como llegamos hasta aquí. En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por un monto total de 57 mil millones de dólares", señaló.

Y agregó: "Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable

Alberto Fernández: "Sólo nos quedó una deuda externa impagable"

Asimismo, el Presidente afirmó este martes que "enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno" , y consideró que "hay datos y logros que indican una recuperación de la economía" en los últimos meses, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

Además, que es el momento en el cual el mundo le debe dar una oportunidad a la paz" y consideró que la Argentina "se encuentra en momento bisagra" tras superar la pandemia de coronavirus y que "puede convertirse en artífice de su futuro", al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso Nacional en el marco de la Asamblea Legislativa.

"La pandemia que asola a la humanidad se combinó aquí con una enorme crisis económica y social desatada en 2018 y que se hizo visible en toda su magnitud", dijo el Presidente.

Y señaló: "Tal vez tengamos ahora la oportunidad de ingresar en un sendero de desarrollo integral convirtiéndonos en verdaderos artífices de nuestro futuro. Seguramente lo atravesaremos encontrando coincidencias y diferencias. Si en esa diversidad logramos afianzar algunos pilares básicos, será un camino seguro con logros paulatinos y continuos. Nada se resuelve de un día para otro. Los argentinos y argentinas podremos constatar esos avances que se exteriorizaran en mejores condiciones de vida".

Alberto Fernández lanzó críticas a la gestión de Mauricio Macri: "Yo sé que cuando describimos la cruda realidad que nos tocó enfrentar en la primera parte del gobierno, hay quienes quieren escuchar en esa descripción un decálogo de excusas. Pero la realidad es que el mundo ha vivido un período excepcional y eso ha golpeado con mayor ferocidad en la Argentina por la situación económica y social que vivíamos en ese momento. Un sistema productivo muy deteriorado, el empleo en crisis, un sistema de salud abandonado, una deuda insostenible con el Fondo Monetario Internacional, otra deuda virtualmente impaga con acreedores privados, una inflación desatada y una pobreza creciente".

Alberto Fernández: "confíen en su propio país"

Asimismo, el Presidente idió a los argentinos que "confíen en su propio país" y "se hagan cargo de la construcción del país" porque "no hay una solución individual, sino es colectiva.

Además, Alberto Fernández consignó que en los primeros seis meses de la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Estado argentino alcanzó "mas de 21 millones de dosis aplicadas", y destacó que en la Argentina "se implementaron estrategias" de inmunización "similares a los de otros países".

Fernández agradecióa "todos los argentinos que ayudaron al cuidado colectivo" durante la pandemia de coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, los vacunadores, los científicos, los gobernadores y los ministros de salud de todo el país por su labor.

La Guerra Rusia - Ucrania

Además, el mandatario dijo que "el mundo está conmovido" y que "la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusia sobre Urania".

En ese sentido, Fernández dijo que "Si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos".

"Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa. La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país", añadió.

"En ese contexto, la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas". Y pidió un minuto de silencio.

Alberto Fernández pidió un minuto de silencio por Ucrania

