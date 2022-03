El discurso de Alberto Fernández molestó a Juntos por el Cambio: ¿acompañarán acuerdo con FMI?

En Juntos por el Cambio no ocultaron su malestar con las críticas de Alberto Fernández y hay dudas sobre qué harán ante el acuerdo con el FMI

La inminente llegada del acuerdo con el FMI al Congreso apura las definiciones en el Frente de Todos pero también en Juntos por el Cambio, donde la voluntad de no entorpecer la aprobación de una herramienta clave para el futuro del país se mezcla con el descontento por el trato que les dispensa el Gobierno.

Algunas de las principales figuras nacionales de la coalición opositora mantuvieron una reunión en el Senado al término del discurso del presidente Alberto Fernández ante el Congreso, con el fin de emitir una opinión conjunta sobre sus palabras y lo acusaron de haber tenido "una actitud provocadora y violenta contra la oposición".

Del encuentro participaron los presidentes del PRO, Patricia Bullrich; de la UCR, Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además del referente de Peronismo Republicano Miguel Pichetto; los diputados Mario Negri y Gerardo Milman y los senadores Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Carolina Losada.

Los dirigentes opositores consensuaron un mensaje en el que criticaron que Fernández "no dio a conocer" el acuerdo con el FMI durante su exposición y remarcaron que la actitud del Presidente hacia la oposición "resulta inaceptable para un gobierno que busca un acuerdo de todos", a la vez que advirtieron que "parte de su bloque y de su partido le dio la espalda y faltó a la sesión".

El Congreso se encamina a tratar el acuerdo con el FMI

Juntos por el Cambio define su postura: ¿cómo actuarán ante el acuerdo con el FMI?

En la alianza opositora hay todavía posiciones encontradas respecto de cuál será su estrategia parlamentaria frente al acuerdo con el Fondo Monetario. La reacción dispar que tuvieron en el recinto frente a las críticas de Alberto Fernández contra la gestión anterior permitió vislumbrar diferencias de estilos.

Mientras que los diputados del PRO se retiraron del recinto y dejaron en claro su malestar con el Presidente, sus socios de la UCR, la Coalición Cívica y los bloques más chicos se quedaron en sus bancas. La reunión posterior y el comunicado conjunto intentaron mostrar unidad tras ese gesto divergencia interna que ofreció la principal bancada opositora.

En ese contexto, la postura que adoptarán cuando el acuerdo con el FMI ingrese a la Cámara de Diputados todavía está en duda, a pesar de que dejaron trascender que no van a entorpecer su aprobación.

Una diputada del PRO consultada por iProfesional señaló que, en principio, ese bloque "solo va a aprobar la autorización de endeudamiento", en referencia a la refinanciación de la deuda que acordó el Gobierno con el FMI, pero advirtió: "El plan no le corresponde al Congreso, no tenemos por qué co gobernar".

El plan del minsitro de Economía, Martín Guzmán, acordado con el FMI es resistido por el PRO

De esta manera deslizó que no acompañarán el anexo con los detalles del acuerdo, donde estará contemplado el sendero fiscal que busca reducir el déficit principalmente a través del recorte de subsidios a las tarifas energéticas.

Contar votos primero, definir después

Si bien Alberto Fernández intentó seducir nuevamente al kirchnerismo para lograr su apoyo de cara a la votación del acuerdo con el FMI, el rechazo inicial de ese sector al entendimiento con el Fondo todavía no se modificó. Por ello, la actitud de la oposición es clave.

Según supo iProfesional, en la bancada opositora hay varias voces que proponen esperar a ver cómo vota el oficialismo antes de definir cómo votarán ellos el acuerdo que el Gobierno ya cerró en sus aspectos técnicos, según dejó trascender el Ministerio de Economía.

Es decir, quieren que el Gobierno cuente los votos propios antes de pedir los ajenos. A casi ninguno en la oposición le hace gracia votar a favor y salir al rescate de la Casa Rosada. Preferirían evitarlo. Si bien todavía prima el discurso de la "responsabilidad" y la voluntad de no entorpecer el trámite, la decisión final no se tomará rápido.

No obstante, fuentes de la bancada opositora deslizaron que de una manera u otra el acuerdo se aprobará y consideran que los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) podrían ser un apoyo clave para que el Gobierno consiga aprobar el entendimiento en la Cámara de Diputados.