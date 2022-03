Diputados de JxC calificaron de "bomba de tiempo" el acuerdo con el FMI

Desde Juntos por el Cambio cuestionaron en duros términos el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno nacional cerró días atrás, y que se discutirá la semana próxima en el Congreso de la Nación. Diputados de ese espacio consideraron este domingo 6 de marzo que el entendimiento es "una trampa del kirchnerismo" y que las políticas económicas propuestas son "una bomba de tiempo".

Así se manifestó por un lado el diputado nacional Luciano Laspina, quien remarcó que el Gobierno "nos tendió una trampa al pretender hacernos socios de un programa económico que nosotros no compartimos" por los términos de la negociación con el organismo internacional de crédito.

El legislador opositor dijo además que este acuerdo con el FMI "deja intacto el corazón de las políticas económicas del kirchnerismo clásico, que es básicamente el cepo cambiario, las altísimas retenciones, impuestos, presión tributaria y el gasto público que volvió a un récord histórico", señaló este domingo en diálogo con el programa ¿Cómo la ves?, que se emite por Radio Futurock.fm.

Desde el bloque opositor, sostuvo Laspina, "queremos evitar que Argentina caiga en default", y agregó que tienen que encontrar "alguna diagonal para que podamos no ser cómplices de un programa que para nosotros es malo para los argentinos" y, al mismo tiempo, "darle las herramientas al Ejecutivo para que Argentina no caiga en default".

Laspina aseguró que desde el bloque opositor quieren evitar que Argentina caiga en default

El diputado de Juntos por el Cambio defendió el préstamo tomado en 2018 por el expresidente Mauricio Macri y señaló: "Nunca sabremos si Alberto hubiese seguido por la senda del primer programa de Macri porque en el medio apareció la pandemia. El gobierno intenta instalar la falacia de que el FMI lo trajo Macri, que es malo y que te hace subir tarifas, y vos tenés que subir tarifas porque sino los subsidios te explotan y no tenés más capacidad de emitir moneda y nadie te presta un peso".

Por otro lado, se refirió a las fracturas al interior del Frente de Todos y analizó que fue "una irresponsabilidad del oficialismo partirse" y que eso "fue un dato político que no podemos soslayar". "Ningún programa económico funciona cuando el gobierno está débil y partido, a nosotros nos pasó también. Nunca imaginamos que el acuerdo hubiese generado lo que genera que es una bomba de tiempo a futuro que le va a estallar al próximo gobierno", subrayó.

Las críticas de Waldo Wolff

Por su parte, su compañero de banca Waldo Wolff aseguró en primer lugar que no votará el plan económico que propone el Gobierno. "Lo que seguro no voy a votar es el plan económico (...) Primero que es insostenible y segundo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se sigan metiendo con el ámbito privado. Vengo del ámbito privado y no lo soporta más. Muestra que cada vez estamos más encepados, que nadie invierte en la Argentina y todos los jóvenes se van", argumentó Wolff en comunicación con Radio Millenium.

Según su visión, "hay que ir hacia un déficit cero o cuasi cero" y que desde el Gobierno "lo prometen pero no te dan los números". "Lo primero que hace el Presidente de la Nación cuando anuncia que firmó el pacto con el FMI es decir que no va a hacer una reforma laboral y yo creo que hay que ver cómo hacemos para meter un tercio de los argentinos que no están dentro del sistema laboral", sentenció.

"Yo no tengo la posición tomada porque hay que ver cómo se va moviendo esta semana las posiciones de ellos. Yo tengo muy en claro que voy a votar lo que creo que va a ser lo mejor para la Argentina para mi visión", dijo el diputado respecto del acuerdo que presentó el Gobierno el último jueves.

"Los lineamientos del memorándum de entendimiento tiene que ver un poco con una trampa en la que nos mete el kirchnerismo al país. Siempre fue una potestad del poder ejecutivo la ejecución de los planes económicos. Yo me voy a salir de la trampa porque digo lo que pienso pero también tengo estrategias legislativas", analizó Wolff.

En ese sentido, justificó que lo considera una trampa "primero porque nosotros tenemos que llevarlo al Congreso porque este gobierno, como quiso judicializar el préstamo anterior, dijo que tenía que pasar por el Congreso" y que "21 créditos que tomó la Argentina con el FMI en la historia no pasaron por el Congreso porque siempre fue una potestad del Poder Ejecutivo".

"No voy a caer en la trampa de que tengo que acompañar al Presidente", dijo Wolff

Cuando lo traen al Congreso, agregó el legislador, "dicen que vos le tenés que aprobar el plan. El plan es una potestad del Ejecutivo, yo ni siquiera puedo controlarlo". "Este es un gobierno que por encima del promedio hace lo que quiere porque no da explicaciones. Sumado a eso, los mismos diputados de La Cámpora, que son los que manejan las cajas, dicen que no van a acompañar", agregó.

Al respecto, en línea con lo que señaló Laspina, consideró que "el que venga a fin de 2023 se va a tener que hacer cargo del atraso cambiario, del atraso energético, de una bomba de leliqs y cepos que están poniendo".

Parte de la oposiicón se retiró de la Asamblea Legislativa cuando Alberto Fernández los responsabilizó por la deuda con el FMI.

Por último, Wolff, aseguró que la oposición no tiene la responsabilidad de votar el acuerdo para evitar el default. "Lo que yo tengo claro es que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default por culpa de la oposición porque la última herramienta la tiene el Presidente con un decreto".

"No voy a caer en la trampa de que tengo que acompañar al Presidente y que nos insulte La Cámpora para contener a su núcleo duro con el argumento de que si no lo hacemos caemos en default porque eso es mentira", planteó.