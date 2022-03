Entrevista exclusiva a Milei: "Vos te convertiste en un esclavo de los políticos y pagás todo con el sudor de tu frente"

En una extensa charla con iProfesional el diputado por La Libertad Avanza y economista, Javier Milei, habló de los temas relacionados con la actualidad económica, política y social de Argentina y del mundo. Además se refirió a su voto en contra del FMI, puntualizó cuáles son sus críticas a Martín Guzmán y especificó lo que piensa sobre la Guerra Rusia Ucrania.

P: ¿Por qué estás tan convencido de votar en contra del proyecto de ley de acuerdo con el FMI?

JM: Voy a arrancar por las cuestiones de índole moral. Si Argentina está al borde del abismo y para evitar caer hay que hacer un ajuste y en realidad quien está en desequilibrio permanente es el fisco, el ajuste debería recaer en el sector fiscal.

Por lo tanto debería haber recorte y por el lado del Estado. Y esta gente es tan inmoral que asustan a la gente con el fantasma del default porque nos vamos a empobrecer y sucede que ellos exponen el gasto público, aumentan el choreo de ellos y en contrapartida te sobre ajusta al sector privado. Quiere decir que el sector privado está peor que una situación donde pagara todo el ajuste. Es una inmoralidad.

P: ¿Vos decís que los que más van a pagar el ajuste son la clase media y los más pobres?

JM: Claro. ¿Pero qué es lo que quiere la política? Que sobre reaccione el sector privado en el pago del ajuste para que ellos aumenten su fiesta. Y estamos al borde del abismo. Es decir, es una inmoralidad.

P: ¿Cómo quedás parado frente a la sociedad si vas a votar en contra algo y frente a la mayoría que dice que si no votamos el acuerdo con el FMI vamos a estar peor?

JM: Suponte que efectivamente vos no hacés el ajuste y vuela todo por los aires y vos vas a ser más pobre.

Ahora sucede que, bueno, evitemos que esto vuele por los aires. Y la propuesta que te hacen los políticos es por ejemplo quitarte todos tus ingresos. Es decir que esto no explote porque vos ahora vas a ser un esclavo.

La pregunta es ¿esa solución es deseable? Digo, no explota porque ahora directamente vos te convertiste en un esclavo de los políticos y pagás todo con el sudor de tu frente. O sea, sos literalmente un esclavo. Sí, efectivamente voy a votar en contra por varias cuestiones. Cuestiones de índole técnica y cuestiones de índole moral.

P: ¿Vos creés que este acuerdo es cumplible?

JM: No, para nada, por errores de diseño y por inconsistencias macroeconómicas. Desde 1952 en delante de los 23 acuerdos que firmamos con el FMI nunca los cumplimos y siempre pedimos waiver. ¿Por qué este va a ser la excepción? Tiene inconsistencias técnicas graves y errores de diseño.

P: ¿Cuál son las inconsistencias que tiene el acuerdo y los errores de diseño que vos apuntás?

JM: El acuerdo tiene inconsistencias teóricas, inconsistencias empíricas y errores de diseño. El ministro afirma que aumentar el gasto público no sólo te genera crecimiento, sino que además el déficit fiscal cae.

Eso da lugar a pensar en el tema del multiplicador del presupuesto equilibrado y una de las cosas que se prueba en esa demostración es que cuando vos aumentás el gasto público el déficit fiscal sube, no cae.

El ministro Guzmán está cometiendo un error que no es ni siquiera propio de un estudiante de macroeconomía de primer año de la facultad de Ciencias Económicas.

P:¿Qué otras inconsistencias encontrás vos?

JM: Hay inconsistencias de índole empírica porque yo te puedo estar contando esto y vos me vas a decir ¿y a mí qué me importa?, a mí me importan los números. ¿Y qué dicen los números? Los números dicen que Argentina aplicó este modelo de los últimos 121 años de historia y de ser el país más rico del mundo somos 70 al tipo de cambio oficial y somos 130 al paralelo.

P: ¿Qué significa el problema de diseño?

JM: Lo otro que vos tenés es un problema de diseño, este es un tema bastante más complejo que tiene que ver con la forma en la cual haces vos las proyecciones.

O sea, en general se asume a la economía con una vida infinita. Cuando vos por ejemplo evaluás una empresa también se asume una vida infinita. En ese sentido vos no proyectás directamente infinito, vos proyectás una cantidad de años y después hacés una construcción de lo que sería el equilibrio de largo plazo y eso tiene que estar condensado en una fórmula todo lo que es el momento desde el T grande de la proyección hasta infinito.

En ese sentido Guzmán te dice que Argentina de largo plazo o de mediano plazo va a crecer al 2%, va a tener un superávit primario de 1%. Vos pensás que hoy la relación deuda-producto en Argentina si la tomás al oficial es entre 65 y 70% y si la tomas al paralelo es 140%.

¿Esto qué quiere decir? Que vos podrías sacar cuál es la tasa de interés a la cual Argentina es solvente. Es decir a qué tasa argentina puede pagar. Y Argentina puede pagar su deuda solamente si la tasa de interés fuera del 3%. Ese es un problema de diseño. O sea, las proyecciones tienen arte, pero no es que podés hacer cualquier cosa.

P: ¿Cómo lo analizás desde el punto de vista financiero?

JM: En Argentina en el mercado, un bono rinde 31% en la punta corta, un 25% en promedio. Y el Riesgo País es de 2.000 puntos más o menos. Ya está. De 3.000 en la corta y 2.000 en el promedio. Y después lo que tenés es que si tomás el riesgo país histórico de Argentina es 800 puntos básicos.

Por lo tanto, eso te da que la tasa de interés en Argentina oscila entre el 8 y el 10%. Esto significa que bajo ningún punto de vista Argentina en este programa va a poder honrar su deuda con el sector privado ni con el FMI. Y si la proyección no pasa por ese punto donde Argentina puede honrar la deuda entonces las proyecciones que están hechas están mal porque convergen en un punto que no existe.

P: ¿Pensás que no hay consistencia temporal en las proyecciones que muestra Guzmán en el acuerdo con el FMI?

JM: Este modelo está tendiendo a cualquier lado. Por lo tanto no da. Es decir, si vos supieras que van a defaultear vos no esperás el último día para que te defaulteen, vas a tratar de salir antes. Por lo tanto, tenés una descoordinación macroeconómica en todo el sendero. Por lo tanto, lo que estás proyectando no tiene sentido, no tiene gollete.

P: ¿Y cómo ves la situación macroeconómica de la Argentina?

JM: La macroeconomía no va a quedar coordinada a esas proyecciones si está pasando por este lugar. Ese es el tema. A mí me llaman la atención las proyecciones de Guzmán.

No consideran el efecto bélico más importante de los últimos años que tiene el mundo que es la guerra, la invasión si querés hoy de Rusia en Ucrania.

P: Vos das a entender que las proyecciones macro que Guzmán le da al FMI no sirven para nada en este escenario

JM: Y no, porque si un loco aprieta el botón rojo volamos todos por los aires. Esto impacta. Porque digo, por qué impacta, y, porque ahora el trigo vale 60% más caro en el mercado internacional. Antes de la guerra el petróleo valía mucho menos. Antes de la guerra la soja valía mucho menos.

Y todos los que dicen "uh, Argentina se va a favorecer porque..." Y ahí aparece un fantasma que empezó a correr en los últimos días es que el gobierno estaría viendo la posibilidad de aumentar las retenciones.

Este gobierno con tal de robarle plata al sector privado está dispuesto a hacer cualquier cosa y utilizar cualquier excusa. Básicamente es eso. O sea vos lo que tenés es que en algunos elementos tenés un shock de oferta negativo.

Entonces obviamente los precios relativos cambian pero no tienen por qué materializarse en inflación si no hay convalidación monetaria. Y la realidad es que estamos muy complicados porque Argentina no es que necesita hacer una convalidación monetaria. Argentina viene convalidando monetariamente hace 2 años y medio. Entonces tenemos un problema grave.

P: ¿No hay ajuste entonces del sector público en el nuevo acuerdo con el FMI?

JM: No. nada y el peligro además es que muy por el contrario con estas proyecciones el gasto real aumenta. O sea le gana a la inflación. Eso es lo que quiero decir. O sea, vos no sólo estás pagando el ajuste hacia el equilibrio sino que además estás pagando más todavía para que los políticos se vayan de joda. Es una cosa increíble.

P: De acuerdo a lo que explica el memorándum de entendimiento, el FMI te da este año más dólares de los que tenés que pagar

JM: Sí, el FMI le regala a este gobierno prácticamente unos 9.800 millones de dólares y probablemente se los vaya a gastar en más gasto de los políticos.

Porque una de las cosas que dice el acuerdo con el Fondo es que inmediatamente que se solucione, que se apruebe y que el board del Fondo, el Directorio del Fondo, te lo apruebe, a la Argentina le entran directamente aproximadamente 7.000 millones de DEG, el equivalente a 9.800 millones de dólares para pagar teóricamente vencimientos de deuda que en realidad vos una parte ya pagaste.

Pero el tema es que además Argentina no sólo tiene los vencimientos del Fondo, tiene los vencimientos de otros multilaterales como los Banco Mundial y del Club de París.

En realidad el problema lo vas a tener en la deuda privada. Argentina me parece con estas tasas que diste de 20 la menor, de 30 la mayor, va a tener un problema, si bien Guzmán reestructuró la deuda en septiembre de 2020 y se ufana que se ahorró 38.000 millones de dólares. Y lo mal que lo hizo porque fijate todas las tasas que tenés de riesgo país, por lo tanto está todo mal hecho y para colmo ahora hay una guerra entre Rusia y Ucrania que no sabes cómo va a terminar.

P: ¿Esta guerra puede cambiar el mundo?

JM: No, bueno, te lo puede hacer desaparecer. Pero lo que te estoy diciendo es nosotros estábamos recién discutiendo sobre a dónde tendían las proyecciones y en realidad, ahora en el mundo como está, no sirven para nada, te va a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, te aumento el trigo un 60 por ciento, el petróleo vale más de 110 dólares el barril y se fue a las nubes la energía es un mundo diferente al de hace 15 días.

P: En los considerandos del memorándum dice que vas a reducir muy fuerte el financiamiento del Banco Central al Tesoro

JM: ¿Vos creés que eso se puede hacer hoy en la República Argentina? ¿Que este gobierno va a hacer eso? Ni locos lo van a hacer.

Para eso tendrías que avanzar fuertemente en un ordenamiento de las cuentas fiscales. Igual el cuasi fiscal sigue siendo enorme ¿no? Porque de cuasi fiscal tenés más de 3 puntos del PBI de déficit. Así que si no se le escapa por un lado se le escapa por el otro.

Y la verdad que el mercado de capitales doméstico en pesos está recontra saturado, por lo tanto implica que la tasa de interés va a estar en la estratósfera y eso desde el punto de vista del equilibrio interno.

Tenés una economía que no recibe financiamiento de afuera por las tasas estratosféricas que tenés en dólares, eso va a destruir el poco financiamiento en pesos que hay para el sector privado en Argentina. Por lo tanto, de vuelta, este gobierno lo que hace es premiar al parásito castigando al que produce.

P: Hay un fuerte rumor acerca de que hay un Javier Milei más tranquilo después del gran resultado que conseguiste en las elecciones legislativas

P: Sí es cierto, me lo preguntan frecuentemente en notas periodísticas, que notan que yo estaba más tranquilo y yo expliqué por qué esta situación.

Porque en realidad no es que ahora esté más tranquilo, el gran clic en términos de esto se vio cuando fue el debate de candidatos de CABA donde tuve que resistir que durante dos horas una persona me gritara en el oído diciéndome cualquier tipo de barbaridades.

Una persona que de repente había dicho que no iba a participar del debate y de repente aparece en el debate y solamente se dedica a insultarme a mí y casualmente después aparece un montón de cartelería en la Ciudad.

En la medida en que yo fui avanzando y entrando más a los medios y fui teniendo otro tipo de entrevistas, pasé de los primeros tiempos de Intratables donde había quince personas directamente agrediéndome, a una situación de un mano a mano. Bueno, pero eso me lo fui ganando con el tiempo.

P: Ahora una gran cantidad de gente te aplaude, te vitorea y te votó como la tercera fuerza en el país

JM: Claro. Bueno, pero eso fue a fuerza de dar la batalla cultural para lograr el resultado que conseguimos desde La Libertad Avanza y con muchos jóvenes que se están sumando para dar pelea en el 2023. Pero el gran disparador tiene que ver con mis hijitos de cuatro patas. Porque cuando Conan me hace abuelo y vienen Murray, Milton, Robert y Lucas una de las cosas que pasaba con...

P: Conan es el más grande de los perros y los otros son los hijos de Conan, ¿no?

JM: Exactamente. O sea Murray, Milton, Robert y Lucas. Cuando yo volvía de la televisión en aquellas situaciones donde tenía situaciones complicadas y discusiones, ellos se ponían nerviosos y se empezaban a morder entre ellos.

Y por eso empecé a tratar de tener un comportamiento no tan explosivo porque me traía problemas dentro de mi casa con los chicos que se me alteraban. Y conforme yo fui estando más tranquilo ellos se comportan más tranquilos. Entonces hice el learning y suprimí un montón de elementos que la verdad también me perjudicaba a mí.

P: ¿Pero en esa tranquilidad hubo algún tranquilizante también, alguna pastilla...?

JM: No, para nada. Bueno, dentro de las operetas que me hicieron y una de las amenazas más recientes que me han hecho es justamente o me corría de la política o me iban a destrozar la vida y que sabían hasta mi historia clínica y que iban a contar los psicofármacos que tomo.

Y la verdad es que yo lo único que tomo es Somit que a mí me permite dormir seis horas de corrido y eso hace que a la mañana me sienta Superman en el sentido que pude descansar bien.

P: ¿Seis horas dormís vos?

JM: Sí, seis horas.

P: ¿Te dormís a las 12 y a las 6 de la mañana ya estás despierto?

JM: En general lo que hago es mapear las seis horas con la salida del sol.

P: ¿Con la salida del sol?

JM: Sí. Cuando amanece. Así ya los saco a pasear a los chicos, mis perros, más bien sale el sol. Y así nos manejamos. Porque tenés que tener un determinado orden para manejarte con los chicos que son mis hijitos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.

Los perros son los seres más nobles del universo. No fallan nunca. No se equivocan jamás. Cuando me quedé sin laburo, allá por el año 2004, Conan ya estaba conmigo. La situación era compleja: yo estaba en el piso y todo el mundo me pateaba la cabeza. Algunos hasta parecía que sacaban turnos. Los únicos que siempre estuvieron conmigo han sido Conan y mi hermana Karina.

P: Son cinco perros que tienen nombres de economistas

JM: Conan no, Conan es por Conan el bárbaro.