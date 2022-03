Lobby | Acuerdo con el FMI: cómo sería el respaldo "acotado" de JxC en el Congreso

Juntos por el Cambio (JxC) pudo consensuar una postura, impulsada por Ricardo López Murphy, antes del tratamiento legislativo del proyecto de ley que contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque fue trabajosa y parturienta, la decisión provisoria que adoptó este domingo la Mesa Nacional de JxC no fue producto de un volantazo intempestivo.

El pronunciamiento unificado contó con la resistencia manifiesta del expresidente Mauricio Macri, que sigue insistiendo con un rotundo rechazo a todo el acuerdo negociado por el Gobierno. Sin embargo, luego de dos horas y media de debate, la coalición opositora decidió acompañar la autorización de endeudamiento al Ejecutivo, pero sin respaldar el programa para cumplir con las metas pactadas con el staff del Fondo.

El primero en plantear esa alternativa, tal como contó iProfesional, fue el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

"Por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar a la Argentina al default", detalló el pronunciamiento de este domingo y luego entró en el tema más sensible. "No compartimos ni estamos de acuerdo con el programa económico que ha presentado el Gobierno. Esta posición la vamos a profundizar con la presencia del ministro Martín Guzmán", anticiparon los 11 bloques que forman parte del interbloque de JxC.

Pese a sus diferencias con Guzmán, López Murphy indicó que acompañarán el proyecto de acuerdo con el FMI

Acuerdo con el FMI: la propuesta de JxC en el Congreso

El planteo encierra una lectura conceptual que fue elaborada hace un mes por el exministro de la Alianza, que ahora es un aliado estratégico del alcalde Horacio Rodríguez Larreta, pero bajo el signo del partido Republicanos Unidos.

El bulldog opinó que la apuesta del Ejecutivo de llevar al Congreso el endeudamiento soberano tiene sus límites. Considera que la ley 27.612 de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue aprobada hace un año, tiene una facultad muy específica: aprobar o desaprobar el financiamiento de esa deuda, es decir, el monto y el plazo.

La norma, asegura López Murphy, no incluye expedirse sobre la carta de intención, que contiene los términos de la politica económica que aplicará el Gobierno para cumplir con las metas pactadas con el Fondo. Ese punto, aseguró el exministro, no forma parte de las facultades del Congreso que prevé la ley 27.612.

"Somos una república presidencialista, en consecuencia, la política económica es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso tiene responsabilidad en autorizar el endeudamiento, es decir, el financiamiento. Por ende, no tiene responsabilidad de dirigir la política económica". "Ha habido un intento de confundir las cosas. En una República presidencialista el Gobierno es el responsable de la política económica", detalló el economista hace un mes.

Desde que hizo su primera lectura, López Murphy fue hablando con cada uno de los socios de JxC. Así como habló con las dos partes de la UCR, también les dijo su punto de vista al bloque de la Coalición Cívica, que lidera Juan Manuel López. Cuando lo escucharon idearon un proyecto de ley para limitar el alcalce de la ley 27.612, como una nueva ventana para que el Gobierno no lleve el programa económico al Congreso. La iniciativa no prosperó, pero el bulldog también habló con Macri cuando el expresidente convocó distintos grupos a los economistas más escuchados del espacio.

El exministro considera que no dan los números y no quiere que lo entrampen de aprobarlo

López Murphy, uno de los más respetados en JxC

El recorrido que protagonizó López Murphy por las consultas de sus pares lo consolidó como una de las voces económicas más respetadas dentro de JxC. Ese peso interno no alcanzó para convencerlo a Macri, que se mantiene en su planteo y seguirá insistiendo al respecto.

Cerca del bulldog se muestran cautelosos respecto al análisis que ahora comparte toda la coalición. La decisión de los 11 socios de JxC es común, pero tan provisoria como el punto de vista que tiene López Murphy.

Luego de la exposición de Guzmán y del estudio de todo el memorando de entendimiento, el bulldog ahora tiene nuevas conclusiones que también podrían implicar cambios dentro de la coalición y quedar en una posición muy cercana a la de Macri.

El exministro no tiene una buena opinión del acuerdo. Considera que no dan los números y no quiere que lo entrampen de aprobarlo.

En pocas palabras, luego de estudiar todo el documento, López Murphy tiene más dudas que antes, aunque un rechazo total va en contra de sus principios y de su conservadora visión institucionalista.

En medio de ese tironeo íntimo está el flamante diputado. Su opinión cada vez pesa más dentro de JxC y podría originar una posición más dura que la adoptada este domingo.