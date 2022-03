Espert, contra el acuerdo con el FMI: "Revientan de impuestos a la gente"

El diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, habló durante la sesión de este jueves en la que se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Antes de emitir su opinión sobre el acuerdo, el bonaerense condenó "absolutamente la violencia que está ocurriendo" en las afueras del Congreso, donde se produjeron incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad.

"Desde Avanza Libertad nuestro más sentido apoyo a las fuerzas policiales que están tratando de poner orden a vándalos y casi asesinos, porque han prendido fuego hasta a un policía", afirmó.

En cuanto al acuerdo con el FMI, el legislador liberal señaló que "desde hace 66 años que Argentina ingresó al FMI; otra vez nos fuimos a la B solicitando otra vez un préstamo al FMI".

"El que paga el ajuste como hace 66 años que ocurre es la gente de trabajo, la gente de laburo, los emprendedores, los comerciantes, los productores agropecuarios, los monotributistas, los autónomos, los empleados en relación de dependencia", añadió.

El economista consideró que el programa económico para cumplir con el acuerdo "es un programa que directamente revienta de impuestos a la gente de trabajo en el sector privado; piensa multiplicar por 2,7 veces el impuesto a los Bienes Personales, impuesto que ni debería existir, porque ya se pagó Ganancias cuando se acumularon las ganancias para comprar ese bien personal".

Advirtió que "hay dos rubros más que, sin duda, ocultan más presión impositiva sobre el sector privado. Hay uno que se llama gestión AFIP. Si eso no es un impuestazo encubierto, Papá Noel existe. Luego hay otro concepto que se llama crecimiento por el empleo. Señores, nunca hubo en la historia crecimiento en la recaudación en términos del producto por el crecimiento económico. Solo ha sido con impuestazos o solo ha sido por rebote después de una gran crisis".

Respecto a las tarifas, Espert remarcó que para el sector privado, "si es que se va a cumplir con la reducción de los subsidios en energía" va a haber "una triplicación o cuadruplicación de las tarifas de los servicios públicos".

Milei dijo que el acuerdo con el FMI es una "porquería"

Milei calificó de "falso dilema" la discusión sobre "si se paga o no se paga" al FMI.

El diputado nacional de la Libertad Avanza Javier Milei afirmó durante la sesión que los liberales van a "votar en contra de esta porquería".

"Desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral", arrancó el economista libertario durante su intervención.

Según aseguró, a partir de este acuerdo el Gobierno no está refinanciando deuda anterior sino que está contrayendo nueva deuda, y alertó que eso se traducirá en "impuestos futuros que pagan personas que hoy no votan: nuestros hijos, nuestros nietos y quienes no nacieron".

"La fiesta del presente se la están cargando en el bolsillo de quienes aún no nacieron, por lo que estamos frente a algo profundamente inmoral", consideró Milei.

En otro orden, calificó de "falso dilema" la discusión sobre "si se paga o no se paga" al FMI.

"Hay un grupo que dice que en aras de la responsabilidad hay que acompañar esta aberración y que el ajuste lo pague el sector privado mientras la joda de la política sigue. No caigamos en el falso dilema. Sí, hay que honrar las deudas y pagarle al Fondo pero el ajuste no debe caer en el sector privado", enfatizó.

"Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Y sino, que se lo lleve puesto a todos. Así que los liberales vamos a votar en contra de esta porquería", remató..