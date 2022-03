Diputados, camino a aprobar el acuerdo con el FMI: silencio de La Cámpora y rechazo de los liberales y la izquierda

La Cámara de Diputados se dispone a aprobar el proyecto que avala el acuerdo con el FMI durante la madrugada, con un amplio apoyo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y un significativo silencio del sector de La Cámpora, que mantiene en suspenso su voto, mientras que la izquierda y los liberales irán por el rechazo.

Se prevé que el proyecto que habilita al Gobierno a refinanciar la deuda de u$s44.500 millones con el FMI se apruebe después de la medianoche con algo más de 200 votos a favor por parte de la mayoría de los diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, más los del Interbloque Federal y las bancadas más chicas de provincias como Misiones y Río Negro.

El acuerdo que alcanzaron un día antes de la sesión el Frente de Todos y Juntos por el Cambio respecto de la redacción del proyecto allanó el camino para su aprobación y sacó al Gobierno de la encerrona en la que lo habían puesto los diputados de La Cámpora liderados por Máximo Kirchner, al rechazar el acuerdo con el organismo.

El malestar del kirchnerismo se expresó con el silencio. Máximo Kirchner no bajó al recinto a dar quórum y tampoco se anotó en la lista de oradores para tomar la palabra. Los 17 diputados de La Cámpora que le responden también optaron por no hablar en el hemiciclo de la Cámara baja.

Sergio Massa logró reunir los votos necesarios para la aprobación del acuerdo en Diputados.

El silencio de La Cámpora ante el acuerdo con el FMI

Si bien la ausencia de diputados kirchneristas en la lista de oradores fue una muestra más de la división que sufre la bancada del Frente de Todos (aunque una decena de ellos sí colaboró para que haya quórum para abrir la sesión), también fue la más pacífica.

De hecho, según supo iProfesional antes de la sesión hubo una reunión de bloque en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió evitar los discursos críticos hacia el propio gobierno. "No nos peleemos entre nosotros", fue la consigna y el silencio fue la forma de cumplirla.

Mientras la sesión avanzaba, el ala kirchnerista del Frente de Todos mantenía en suspenso su postura para la votación. Si bien se especulaba con que se abstuvieran, por la noche Kirchner fue a ver a Massa a su despacho y generó un nuevo interrogante sobre la decisión final de su espacio político, que estiró el suspenso.

No obstante, el sector de Kirchner quedó aislado frente al acuerdo que sellaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para aprobar el proyecto. Pero no fueron los únicos, dado que algunos de los "halcones" del PRO también quedaron disconformes, entre ellos Fernando Iglesias, que tampoco bajó a dar quórum ni se anotó para hablar.

De todas formas, la única coincidencia entre los dos espacios mayoritarios es la de evitar el default con el FMI. Fuera de ello, no ahorraron cuestionamientos.

En el oficialismo los discursos apuntaron a que el presidente Alberto Fernández "recibió una bomba de tiempo" por parte de su antecesor, Mauricio Macri, mientras que los diputados de Juntos por el Cambio destacan su colaboración para que "la Argentina no caiga en el default" pero a la vez pusieron de relieve la división del Frente de Todos.

La ausencia de Máximo Kirchner en la sesión dejó al descubierto la fractura en el oficialismo.

Las principales exposiciones en Diputados

"No tenemos motivos para festejar pero sí para valorar que se estén refinanciar los compromisos que tenía el anterior programa concentrados en 2022 y 2023", expresó Carlos Heller (Frente de Todos) al inicio de la sesión, al tiempo que remarcó que el Gobierno "recibió una bomba de tiempo y debía sentarse a negociar" con el FMI.

Su compañero de bloque José Luis Gioja subrayó que "este programa tiene su causa en el fallido crédito de 2018 y su objeto consiste en cancelarlo" y agregó: "El Poder Ejecutivo nos ha puesto en consideración este programa nuevo, que al mismo tiempo incluye un plan plurianual con metas de crecimiento, sin recortes ni ajustes".

La diputada del PRO Laura Rodríguez Machado remarcó que la oposición acompaña el proyecto para "evitar que la Argentina caiga en default" pero cuestionó el programa económico (que finalmente quedó afuera del proyecto por presión de la bancada opositora), al señalar que tiene una "presión fiscal tremenda sobre el sector productivo", entre otras cosas.

Además, subrayó: "Todo Juntos por el Cambio estamos sentados y vamos a votar de la misma manera. Los que están en frente sacan los pies del plato". "Vamos a acompañar este proyecto para no generar un mal mayor a quienes sufren la pobreza en este país".

Por su parte, el radical Martín Tetaz sostuvo que el entendimiento con el FMI "es un acuerdo realmente malo porque no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la economía", aunque subrayó que están "satisfechos como oposición" por conseguir "evitar el default, bajarle el programa económico al ministro Guzmán y votar todos juntos".

El oficialista Carlos Heller admitió: "No tenemos motivos para festejar".

El rechazo al pacto de los liberales y la izquierda

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei justificó su voto en contra al señalar que con el acuerdo que cerró el Gobierno con el FMI "están tomando deuda y hay que tener claro que las deudas son impuestos futuros", por lo que consideró que el proyecto es "algo profundamente inmoral".

Además, remarcó que "el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado" y disparó: "No podemos seguir sosteniendo esta economía parasitaria, no se puede seguir premiando a los parásitos en contra de los que producen. El ajuste lo tiene que pagar la casta política y si no lo pagan, que los lleven puestos a todos".

En una línea similar, su colega de Avanza Libertad José Luis Espert señaló que el acuerdo con el FMI supone "un aumento impositivo fenomenal" y pronosticó que "el sector privado va a sufrir".

"Se han cansado de decir que no habrá ajuste. No habrá ajustes para la clientela de ustedes pero la gente de trabajo en el sector privado este programa los revienta", señaló y sugirió que para bajar el déficit "en lugar de salir a reventar a la gente" se reduzca la estructura del Poder Ejecutivo "de 21 ministerios a 8 y el resto se cierran".

Por su parte, Ricardo López Murphy fue el único diputado de Juntos por el Cambio que adelantó su voto en contra, en línea con sus colegas liberales. El "bulldog" justificó su diferenciación al señalar que "el acuerdo es malo, pésimo, no propone un solo cambio estructural para que la argentina salga adelante y vuelva a crecer".

Ricardo López Murphy anticipó su voto en contra del nuevo pacto con el FMI.

"La Argentina necesita reformas estructurales en lo laboral, lo previsional, lo educativo, la infraestructura. El acuerdo no soluciona nada, aumenta el gasto público, de lo que se han mostrado orgullosos, los impuestos en un 300% y la deuda de manera extraordinaria", agregó.

Por su parte, la diputada de izquierda Myriam Bregman afirmó: "Esta sesión marca un punto de inflexión, se reúne el congreso para aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo creado para intervenir y digitar a los países y encolumnarlos al servicio del orden financiero dominado por Estados Unidos".

En referencia al acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Bregman señaló: "No entiendo por qué festejan. Están creando el virreinato del FMI, dándole el cogobierno y dejando que cada tres meses la Argentina quede a tiro de default y que el Fondo sea el que decida qué se hace y qué no en la Argentina".