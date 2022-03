Gobierno no subirá retenciones a granos, temeroso de que el acuerdo con el FMI se caiga en el Senado

El Gobierno nacional descartó este lunes oficialmente la posibilidad de instrumentar incrementos en las retenciones a las exportaciones de granos. Según trascendió, el viraje de la Casa Rosada se produjo debido a la presión de Juntos por el Cambio, que amenazaba con rechazar el acuerdo con el FMI en el Senado si se avanzaba con el aumento de la carga impositiva al campo.

La Portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo a los periodistas acreditados en Casa Rosada que "se están estudiando una cantidad de medidas". Pero aclaró que "ninguna de esas medidas es la suba de la retención a la producción de maíz, la soja o el trigo". Una modificación en el sistema de las retenciones "solo puede hacerlo el Congreso", subrayó la funcionaria.

No obstante, la funcionaria no dio aclaraciones puntuales sobre si aumentarán los derechos de exportación de la harina y aceite de soja, que son los commodities cuya exportación fue frenada a partir de este domingo pasado.

Las declaraciones de Cerruti se produjeron luego de una reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

Cerruti tuvo que salir a aclarar la posición del Gobierno sobre las retenciones.

Similares declaraciones realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Senado. El funcionario afirmó que una suba de retenciones no forma parte de las responsabilidades asumidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y puntualizó: "No se está contemplando un incremento en los derechos de exportaciones de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos".

Retenciones y acuerdo con el FMI: la presión de Juntos por el Cambio

En horas de esta tarde, la cuestión de las retenciones comenzó a tomar un tono preocupante para el Gobierno, debido a que un grupo de Juntos por el Cambio amenazaba con rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado si Alberto Fernández avanzaba con una suba de retenciones.

Jxc tenía programada una decisiva reunión por Zoom para este lunes, que finalmente se pasó para el martes. Allí se esperaba fijar una dura posición sobre las retenciones y castigar al Gobierno en el Senado.

Horas antes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti salieron a criticar la decisión del Gobierno nacional de suspender los registros de exportaciones de harina y aceite de soja.

"Una pésima noticia", afirmó Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta sostuvo que es una "pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones". "Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer", expresó el mandatario porteño de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el gobernador Perotti, fustigó la decisión del Gobierno nacional al advertir que "frenará el ingreso de divisas al país". Tras conocerse la medida tomada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, que algunos vinculan con una posible suba de la retenciones, al eliminarse la diferenciación con productos con valor agregado, el mandatario justicialista advirtió que "se debe tener cuidado con incentivar la desindustrialización".

Perotti y Schiaretti criticaron el freno a las exportaciones.

"Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones", expresó Perotti.

En tanto, el peronista federal Schiaretti, usualmente enfrentardo a las posiciones del Gobierno de Alberto Fernández, por la misma vía, expresó: "En relación al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja rechazo esta medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país".

Suba de retenciones a la soja: qué dijo Guzmán

En medio de la controversia en torno a la suspensión temporal de las exportaciones de aceite de soja y harina, y la preocupación de sectores del campo y de la oposición por un eventual incremento de los derechos de exportación, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó este lunes que "no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre impuestos o retenciones".

La aclaración del funcionario tuvo lugar en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta en la que se debate el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con el FMI, en respuesta a una consulta del senador radical Víctor Zimmerman sobre si existe un plan del Gobierno para subir impuestos y retenciones.

Guzmán contestó que "no hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones", y que si bien el entendimiento implica "una serie de metas y compromisos de política económica generales", no se precisan las herramientas con las cuales el Gobierno nacional apuntará a cumplir con esos objetivos en materia fiscal.

"No hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones. Ahora bien, después del fructífero debate que se dio en la Cámara de Diputados, que permitió la construcción de entendimientos en el articulado en cuanto a las responsabilidades sobre qué se está votando, hay que decir que el programa contiene una serie de metas y compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del Gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grande que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa", explicó el ministro.

Al respecto, señaló que "es el Gobierno nacional el que define un conjunto de políticas fiscales amplias para los objetivos que se tracen".

En el Congreso, Guzmán afirmó que una suba de retenciones no forma parte de los compromisos asumidos con el FMI.

El Gobierno, en alerta por la suba de los commodities

Durante el fin de semana, el jefe de Estado también mantuvo contactos con Domínguez y otros ministros del área económica, entre ellos el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Allí analizaron un paquete antiinflacionario que se podría lanzar en los últimos días de esta semana.

Las medidas podrían incluir la ampliación de precios cuidados por sectores, para garantizar la producción; establecer precios máximos para productos de primera necesidad, como la harina; y modificar el decreto del subsidio manufacturado de la exportación del aceite y harina de soja del 31 al 33%, para ampliar el fideicomiso de alrededor de 450 millones de dólares para el trigo, en un eventual acuerdo con los industriales del sector para mantener un precio sostén, entre otras cuestiones.

Sobre este punto, desde el Gobierno aclararon que hay una "promoción especial para pagar menos por los productos manufacturados que se puede suspender momentáneamente" e indicaron que "las retenciones se suben por ley".

"Tenemos que entender que las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina", ejemplificó Cerruti en relación a la falta de aceite en varias partes del mundo y a los consiguientes aumentos de los precios internacionales.

"Y la preocupación del Presidente es detener estás subas que se dan en un contexto mundial", completó la portavoz.

"Hay un Gabinete económico permanente", remarcaron en el Gobierno, y esas medidas "pueden tomarse todas juntas", porque "la economía de guerra" por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania "empezó allá y llegará acá", admiten.