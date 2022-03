VIDEO Amenazaron a José Luis Espert con echarlo de una nota en C5N

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert protagonizó un fuerte cruce con un periodista de C5N, altercado que terminó con el economista a punto de ser invitado a retirarse de los estudios del canal de televisión. Desde el arranque, el clima de la entrevista no era del todo optimo y fue empeorando con el paso de los minutos.

Con Pablo Duggan como moderador de la charla, uno de los periodistas allí presentes consultó al legislador respecto de las "nuevas derechas" en el mundo. "¿Me podes hablar a mí y no a las nuevas derechas? Me metés en el mismo paquete que a Bolsonaro y Trump", protestó Espert con enojo.

Espert protagonizó un tenso cruce en C5N

Frente a la interrupción del excandidato a presidente, Duggan lanzó: "José Luis, no hables arriba, si no es imposible". Segundos después, el liberal prosiguió con su contestación al periodista y arremetió: "Si vos me hablas a mí, te voy a hablar arriba".

"Si él en lugar de hablarme a mí le habla a la nueva derecha… hablame a mí, flaco", se quejó una vez más. Los cruces entre ambos interlocutores continuaron durante un breve período de tiempo: uno sin poder esclarecer el interrogante que quería plantear y el otro sin terminar de explayarse sobre su punto de vista.

Como consecuencia de los constantes rocess, el conductor de C5N salió el cruce y, dirigiéndose al legislador, sentenció de manera tajante: "Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte, y corto el reportaje ya mismo. O lo dejás terminar la pregunta o cortamos ahora".

"Corta el reportaje, dale", señaló el economista, quien luego insistió: "Boludeces, no voy a escuchar". Duggan volvió a preguntarle si estaba dispuesto a escuchar las preguntas que tenían para hacerle, a lo que recibió un rotundo "no". "Cortamos el reportaje, listo chicos", pidió al control tras la respuesta.

Queriéndose quedar con la última palabra antes del aparente corte de transmisión, el diputado de Avanza Libertad dijo: "Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él -más él, cuatro-, y no se la banca conmigo solito. Ninguno de ustedes me puede hacer nada".

A pesar de la amenaza del conductor, la entrevista continuó y logró llegar a su fin, no sin antes sumar otra chicana del mismo Espert. En los últimos tramos del diálogo televisivo, pregunto irónicamente: "¿La pasaron bien, chicos?", y acotó: "Yo la pasé fantástico. Por favor, barbita blanca, Papá Noel, traeme otra vez pronto".

"Cuando quieras, pero si escuchás las preguntas", respondió Duggan, quien ya parecía no tener mucha paciencia. "Vos me dijiste que ibas a cortar y no cortaste. No tuviste huevos", le recordó el diputado, y completó: "Cuando amenazás, tenés que cumplir la amenaza. No te la creo".