Ramiro Marra, diputado del espacio de Milei, lanza el Movimiento Antipiquetero Argentino: ¿en qué consiste?

El legislador porteño por La Libertad Avanza Ramiro Marra lanzó este martes el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), una organización que, según argumentó, busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y, específicamente, en la Ciudad de Buenos Aires.

Marra, perteneciente al espacio que encabeza el economista Javier Milei, declaró que "hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros".

"Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen", remarcó el legislador porteño y también economista.

Movimiento antipiquetero: ¿en qué consiste?

El plan de acción del movimiento, según explica en su página web, no es el de una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital. Alli se anunciarán los piquetes que se realizarán (se estiman alrededor de 700 por año en CABA), el costo que tienen para los ciudadanos y un registro de los mismos, además de la realización de denuncias a organizaciones delictivas.

Como sustento del reclamo contra los piquetes y los cortes de calle, la organización explica que se basa en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 194 del Código Penal, el cual apunta contra aquellos que no respeten la libertad de circulación de terceros.

Según explica en su presentación, esta agrupación nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren.

Para sumarse al Movimiento Antipiquetero Argentino, hay que ingresar a la página https://www.movimientoantipiquetero.com.ar o a sus redes sociales: en twitter y en Instagram.

Los 10 puntos del movimiento son los siguientes

Los siguientes son los puntos principales de la propuesta impulsada por Marra: