Retenciones al agro: el campo afina el lobby en el Congreso pero se le complica el frente judicial

La estrategia judicial y de lobby legislativo que lleva adelante la Mesa de Enlace registra retrocesos en tribunales pero suma gestos en el Congreso, como una reunión con el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y la presentación de un proyecto de ley, impulsado por el bloque Córdoba Federal, para reducir eliminar las retenciones en un plazo de seis años.

Falta menos de un mes para el tractorazo que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires el 23 de abril y el núcleo de entidades empresarias del agro está a un paso de completar su recorrida con los bloques oficialistas y opositores de las dos cámaras.

No sólo apunta a cerrar filas contra el aumento de las retenciones, sino que trabaja para buscar la reducción a cero de esos derechos de exportación cuando comience el debate del proyecto de ley para crear un "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal" que presentó el Poder Ejecutivo.

Es un texto con beneficios e incentivos fiscales elaborado entre el Ministerio de Economía y Consejo Agroindustrial Argentino para aumentar las exportaciones en 40.000 millones de dólares.

Falta menos de un mes para el tractorazo que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires el 23 de abril

Retenciones al agro: lobby en el Congreso y batalla judicia

La necesidad de introducir la ofensiva de la Mesa de Enlace en el tratamiento de ese proyecto forma parte del frente legislativo, que hasta ahora no aportó ningún resultado concreto.

Requerirá tiempo: la semana próxima se terminará de definir la constitución de las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y recién entonces se conocerá quién quedará al frente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De acuerdo a la negociación que se desarrolla entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, podría quedar en manos de la coalición opositora. La UCR quiere poner al exministro Ricardo Buryaille y el PRO mueve al empresario agropecuario Pablo Tonelli.

Por ahora hay una certeza: JxC controlaría la comisión por donde se tramitará la iniciativa agrobioindustrial que presentó el Ejecutivo, pero también otros proyectos que reforzarán el objetivo de fondo de la Mesa de Enlace.

La semana próxima se terminará de definir la constitución de las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados

Proyecto

Este miércoles, los tres diputados del bloque Córdoba Federal presentaron un proyecto para reducir las retenciones a cero en un plazo de seis años con una imputación progresiva a cuenta del Impuesto a las Ganancias mediante cupones fiscales de crédito.

El texto lleva la firma de los legisladores Natalia De la Sota, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. Junto a la senadora Alejandra Vigo, responden directamente al gobernador Juan Schiaretti.

Se desconoce la lectura de la Mesa de Enlace sobre la iniciativa presentada este miércoles, pero es en Córdoba donde también se cocina parte del derrotero que tiene la ofensiva judicial, motorizada especialmente por distintas filiales de la Sociedad Rural Argentina y otras asociaciones integrantes de la Mesa de Enlace, que buscan anular el aumento del 31% al 33% que dispuso el Gobierno para las exportaciones de harina y aceite de soja.

Se desconoce la lectura de la Mesa de Enlace sobre la iniciativa contra las nuevas retenciones

El camino en la Justicia

Esta semana la Justicia Federal de Río Cuarto rechazó el amparo que había presentado la SRA de esa ciudad del sur cordobés.

Junto a la filial de Adelia María y Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres, con sede en Vicuña Mackenna, pidieron al juez que declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de todas las retenciones desde el 1° de enero de este año.

El juez Carlos Ochoa rechazó el escrito porque consideró que no cumplen los requisitos de legitimación para avanzar en una acción colectiva. El magistrado se aferró a cuestiones de forma y no entró en la cuestión de fondo. La Mesa de Enlace sostiene que el Gobierno ya no puede definir los montos de las retenciones, porque la facultad de legislar en materia aduanera corresponde al Congreso de acuerdo al artículo 75 de la Constitución Nacional. Esa facultad fue delegada mediante la ley de emergencia que venció el 31 de diciembre de 2020. Según interpreta la Mesa de Enlace "el plazo especifico fijado en dicha ley para imponer retenciones venció el 31 de diciembre de 2021, razón por la cual no pueden ir más allá de dicha fecha".

Esas facultades eran prorrogadas por tres años en el proyecto de ley de Presupuesto 2022 que había presentado el Ejecutivo. La iniciativa naufragó en Diputados y por eso las entidades agroexportadoras estiman que caídas las delegaciones, esas facultades vuelven al Poder Legislativo.

"El Congreso dio por finalizadas en 2010 todas las prórrogas de antiguas delegaciones en el Poder Ejecutivo, como la que contenía el código aduanero, y que por muchos (incluso luego de la reforma constitucional de 1994) fueron utilizadas como base legal para justificar de las retenciones omitiendo su imprescindible sustento legal", asegura la Mesa de Enlace.

Se desconoce la fórmula técnica y política que planean para introducir un plan que reduzca las retenciones

¿El reclamo terminará en la Corte?

La batería de argumentos jurídicos hasta ahora no rindieron frutos judiciales. La vía del amparo ya fue impugnada por la Corte Suprema en un caso impulsado por la multinacional Cargill contra un cambio en las retenciones durante el gobierno de Mauricio Macri.

La jurisprudencia del máximo tribunal no hizo caer el amparo riocuartense, sino una cuestión procesal. Resta ver qué sucede con otros tres recursos presentados.

Uno es impulsado por la filial de la SRA de Jesús María y el primero fue presentado en febrero por el titular la SRA a nivel nacional, Nicolás Pino, que promueve una impugnación ante los Tribunales Federales de Córdoba para que el Poder Judicial le reclame al Congreso una nueva legislación sobre los derechos de exportación.

A esos intentos se suma una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad radicada en Tucumán por la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor). No es un amparo sino un recurso de control de constitucionalidad de una ley ante una sospecha de ilegalidad.

El cúmulo de expedientes abiertos podrían terminar en la Corte, aunque el derrotero podría llevar meses. Transcurrirá a la par de los tiempos del Congreso y de la agenda de trabajo que se defina en Diputados para tratar el proyecto agrobioindustrial.

Los ruralistas cuestionan la suba de retenciones impulsada por el Gobierno nacional

Las distintas estrategias

Todavía se desconoce la fórmula técnica y política que planean para introducir un plan que reduzca las retenciones, pero es parte del plan de lobby que impulsan los ruralistas.

En ese rompecabezas podría encajar el proyecto presentado con el aval de Schiaretti. Propone "una reducción gradual de puntos anuales en las alícuotas de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias, excepto para los productos del complejo sojero (poroto, aceite de soja, harina de soja y biodiésel), cuya reducción anual será de cuatro puntos".

Los movimientos se multiplicaron en Diputados en menos de quince días, con reuniones de la Mesa de Enlace con todos los bloques. También serán recibidos por el bloque del Frente de Todos y por la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

Mientras ese cabildeo termina, este miércoles comenzó el que corresponde al Senado. Los jefes ruralistas fueron recibidos por el interbloque de Juntos por el Cambio, que preside el mendocino Alfredo Cornejo.

Te puede interesar Ley de Alquileres: estos son los cambios que inmobiliarias e inquilinos acercan al Congreso

Les pidieron a sus anfitriones que avancen con la nueva legislación para reducir las retenciones y que aceleren los tiempos para constituir las comisiones donde se tramitarán las futuras iniciativas, especialmente la de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los ruralistas quieren que JxC también retenga el control de esa comisión, como está por suceder en Diputados.