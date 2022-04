El emotivo mensaje de Esteban Bullrich después de recibir un premio: "No podemos seguir así"

El exsenador Esteban Bullrich criticó a la clase política por la falta de acuerdos y envió un mensaje conciliador al recibir un premio que lo reconoció como uno de los legisladores más destacados durante 2021.

"Permítanme la oportunidad para repetir. Como aquel cura de pueblo que repetía siempre el mismo sermón y, cuando le preguntaron porqué, él respondió: ‘Porque ustedes no cambian y si ustedes no cambian, el sermón no cambia’", señaló el exlegislador opositor.

Bullrich recibió un reconocimiento del sitio especializado en periodismo legislativo El Parlamentario que lo distinguió como uno de los senadores más sobresalientes en 2021. En sus redes, compartió el discurso que brindó al llevarse la distinción.

Esteban Bullrich: "No podemos seguir así"

Bullrich, que renunció en diciembre para continuar su tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), agradeció a su equipo y mencionó que el premio es para todos los que lo integran. También saludó a sus colegas legisladores, a los trabajadores del Senado y a los periodistas.

En su discurso, el legislador insistió en cuestionar la falta de acuerdos para resolver distintos problemas actuales, una preocupación sobre la que ya advirtió en otras oportunidades. En particular, pidió acercamientos para combatir la pobreza.

El legislador recordó su discurso de renuncia en el que llamó también a dejar atrás las rencillas políticas y abonar un camino que permita abordar los diferentes problemas del país. No obstante, se mostró muy criticó.

"Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia; sin embargo nada cambió. En todo caso, empeoró", señaló.

"Por eso voy a insistir: no podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo", argumentó Bullrich.

"La Argentina que soñamos es nuestra decisión. Estamos obligados a sentarnos a dialogar, a menos que queramos seguir festejando que 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo", agregó.

Bullrich le atribuyó a la Casa Rosada la responsabilidad de dar el puntapié inicial para acercar posiciones. Criticó que realice convocatorias para discutir sobre "decisiones ya tomadas" y le solicitó "trabajar" de modo participativo.

"El Gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión. No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas. Eso ya lo probamos y acá estamos", aseguró el exlegislador.

"Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud, pero el primer paso en esa nueva dirección para dejar atrás décadas de estancamiento es responsabilidad del Presidente", agregó.

Sobre el final de su mensaje, Bullrich consideró que el presidente Alberto Fernández debe responder a tres premisas.

"Ruego a dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede, la templanza para soportar los ataques de los amantes y beneficiarios del status quo, y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso", concluyó.