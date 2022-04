Kicillof, contra Alberto Fernández: "No hay que tener miedo de adoptar medidas muy decididas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que la Argentina enfrenta "un momento en el que hay que adoptar medidas muy decididas" y subrayó que "no hay que tener miedo de enfrentar a ciertos sectores".

Lo dijo un día después de afirmar que "en el Conurbano y el interior no da más la situación social" y el mismo día que Máximo Kirchner le hiciera un tiro por elevación al comparar la actual Presidencia con la gestión de su mamá.

"Es un momento en el que hay que adoptar medidas muy decididas, medidas excepcionales y no hay que tener miedo de hacerlo", sostuvo el mandatario provincial. Así dejó entrever, como Máximo ayer, que al Presidente le falta mano firme para tomar decisiones duras.

Kicillof: "Hay que tomar medidas más decididas"

En declaraciones radiales, el referente del Frente de Todos recordó que la Primavera Árabe empezó con un aumento del precio del pan y, al ser consultado sobre si le estaba enviando un sutil mensaje al presidente Alberto Fernández, remarcó: "No tenemos que tener miedo a enfrentar intereses de ciertos sectores".

"En realidad yo, en un mensaje al FMI, decía que no es momento de ajustes y la propia (directora gerente) Kristalina Georgieva advertía sobre la situación alimentaria. Quienes tenemos responsabilidades de dirigencia no tenemos que tener miedo de enfrentar a intereses", explicó el ex diputado nacional.

El problema de la inflación

En ese marco, consideró que "después de cuatro años de macrismo, dos años de pandemia, de seis años muy complicados para los sectores populares, hay que fortalecer todas las medidas de cuidado del bolsillo y mejoras de los ingresos".

"Creo que estamos en un momento delicado y los que tenemos responsabilidades de dirigencia no tenemos que tener miedo de enfrentar ciertos intereses; no nos estamos metiendo con la rentabilidad de un negocio normal o con su crecimiento, pero de ahí a que quieran traducir los precios de guerra a las góndolas, eso no corresponde y hay que estar alertas", añadió el ex ministro de Economía.

Al respecto, Kicillof ratificó la necesidad prioritaria de trabajar sobre la cadena de formación de precios y de valor. "Acá hay millones de personas de un lado que tienen dificultades, que se encuentran con aumentos y a veces completamente injustificados.

El productor y el consumidor, las dos puntas de la cadena, son las que más sufren y los intermediarios a veces por cuestiones especulativas o por más espalda financiera, se apropian de la rentabilidad", enfatizó.

Ayer, expresó que "en la mayoría de los países del mundo la recuperación estuvo por abajo de los números de pandemia. Nosotros estamos arriba".

Si bien dijo que "mejoraron algunos indicadores de pobreza y de empleo", reconoció que todavía "falta la distribución, los ingresos y los salarios". En ese sentido, remarcó: "Eso implica que los precios dejen de subir".

El gobernador recordó que la inflación "es un tema con una larga historia"."Me tocó ser ministro de Economia y pelear contra los precios. Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Está habiendo una presión muy alta", aseguró.