La oposición y aliados explotan frente al índice récord de inflación de marzo: "Irresponsables"

El índice de inflación de marzo que alcanzó el récord de 6,7% generó lógicas repercusiones en el ámbito político, donde el Gobierno se ve criticado por dos flancos: el de la oposición y el de sus aliados en el Frente de Todos.

Mientras Juntos por el Cambio machaca sobre la pelea entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quienes acusa de "irresponsables" al tiempo que reclama un "plan económico", parte del kirchnerismo ratifica sus cuestionamientos a la política del ministro de Economía, Martín Guzmán, y mantiene la tensión interna.

Una de las voces del sector del oficialismo más crítico de la gestión que sonó tras la difusión del dato fue la de la ex diputada kirchnerista y economista Fernanda Vallejos, quien señaló el índice de marzo y subrayó que los aumentos más significativos "se dieron en rubros sensibles para la economía popular: ropa y calzado (10,9%) vivienda, servicios y combustible (7,7%) y alimentos (7,2%)".

Tras alertar sobre el impacto de estos segmentos en el consumo de los trabajadores y en el poder de compra de los sectores más pobres, Vallejos apuntó directamente a la gestión económica al afirmar que "otro llamado de atención es la evolución de los precios regulados".

"En este contexto de inflación internacional, sin política cambiaria autónoma, y sin mecanismos efectivos de desacople de precios, los precios "políticos" deberían compensar el impacto exógeno ¡y no amplificarlo!", remató la economista en un hilo de tuits.

De esta manera cuestionó la gestión de Guzmán, a tono con otras figuras del kirchnerismo que en los últimos días cuestionaron la política económica como el secretario de Comercio, Roberto Feletti, al sostener que controlar la inflación "es tarea de la macroeconomía".

Si bien Guzmán había adelantado que la inflación de marzo superaría el 6%, dos días la publicación del número tuvo igualmente su impacto y no evitó que los principales dirigentes de Juntos por el Cambio salieran con los tapones de punta contra el oficialismo.

Los referentes de la principal coalición opositora hicieron hincapié en dos puntos: la disputa interna en el seno del Frente de Todos y la presentación de un "plan económico" que a su criterio todavía el Gobierno no tiene.

Así lo señaló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que "lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio" pero que "el Gobierno todavía no lo presentó". Y agregó: "Los argentinos lo estamos esperando".

"El Gobierno nacional tiene la obligación de resolver este tema de forma urgente, pero la solución nunca va a venir de jactarse de no tener un plan económico, sino exactamente de lo contrario", afirmó el referente del PRO a través de sus redes sociales.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, subrayó que la inflación de marzo es "la más alta desde abril 2002" y sostuvo que se debe al "Plan Platita que inventaron para ganar elecciones que perdieron". Y agregó: "Desatan una interna despiadada, ponen en jaque al país. Irresponsables".

El senador Martín Lousteau, también del radicalismo, afirmó en declaraciones periodísticas que "la clase media está dejando las uñas en la pared para no caer hacia la pobreza mientras el Gobierno solo se pelea entre sí".

Tras indicar que la inflación de marzo fue "la más alta de los últimos 239 meses", el economista advirtió que "Si esto se repitiera hacia adelante estamos hablando del 91% anual".

"La inflación más alta en los últimos 20 años y ellos se pelean por el poder de la banda y el bastón", disparó por su parte el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, quien horas antes asistió a la Asamblea de Eurolat donde Cristina Kirchner dejó duras definiciones.

El senador nacional consideró que "de nada sirve que se sigan peleando con discursos, acá la fórmula presidencial está llevando a los argentinos al precipicio".

"En el peor trimestre desde 1991, llevamos acumulada más inflación que 170 países en todo 2021", afirmó la diputada del PRO María Eugenia Vidal y agregó: "¿Y qué esperaban? A un mes del inicio de la guerra no implementaron una medida que en el pasado no haya fracasado".

También el diputado de Avanza Libertad y economista José Luis Espert también se expresó sobre la crisis inflacionaria desde Chicago, a donde viajó para dar una conferencia, y advirtió: "6.7% de inflación en marzo, arriba del 100% anualizado. Freídos".

El kirchnerismo, cada vez más lejos de Guzmán

La mayor parte del kirchnerismo se mantuvo en silencio luego de la difusión del índice de marzo. Ya sabían que el número iba a estar más cerca del 7% que del 6% y durante las últimas semanas fueron varios los dirigentes que dejaron en claro sus diferencias con la gestión de Fernández y sus críticas a Guzmán.

Guzmán enfrenta críticas por partida doble

"Las desigualdades no nacen por un orden natural, no son producto de la naturaleza, son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas, ojo, porque no tomar decisiones también lo es", había remarcado Cristina Kirchner horas antes de conocer el dato de inflación, en un nuevo mensaje de reproche a la política económica del gobierno que integra.

Eso resume la visión del sector del oficialismo que en los últimos días metió presión sobre Guzmán para eyectarlo del Gabinete, contra el deseo de Alberto Fernández. El kirchnerismo le reclama medidas más duras con lo que consideran grupos económicos más concentrados, a los que responsabilizan en buena medida por la inflación, y acusan al ministro de no contener la erosión de los salarios.

Las expresiones de Vallejos fueron en línea con esa postura, aunque nadie saliera a respaldarla. poco antes de la publicación del índice de marzo la economista insistió en el Gobierno tiene que "desacoplar precios de salarios" mediante una suba de derechos de exportación, al republicar una columna que había escrito el año pasado.

"La ciencia económica puede hacer un aporte importante. Pero, al final día, que mañana sea mejor que ayer, depende de la política. Porque intervenir en el conflicto distributivo es una decisión política. Y no hacerlo, también", sostuvo Vallejos, en coincidencia con los dichos de la vicepresidenta.