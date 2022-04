El problema de legalidad del poder: el dilema energético y una inflación incontenible

El resumen de la película "El Dia Después de Mañana" se podría utilizar para explicar que si los políticos argentinos en particular el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los integrantes del poder legislativo y los gobernadores no reaccionan a tiempo la Argentina se encamina hacia una catástrofe social y económica de características impensadas y la alta inflación que destruye los ingresos de los argentinos podría ser uno de los desencadenantes de esa crisis.

El presente plantea por lo menos cuatro problemas a resolver para evitar la catástrofe.

El primer problema: el conflicto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El primer problema es la pelea por la legitimidad en el manejo de la cosa pública de los dos integrantes más importantes del Poder Ejecutivo.

La Argentina padece desde el 10 de diciembre de 2019 un gran conflicto de intereses entre el Presidente y la Vicepresidenta.

No está claro si Alberto Fernández, es el que debería estar a cargo porque legalmente es el Presidente y porque la Constitución Nacional le da las atribuciones para gobernar o si la Vicepresdenta Cristina Fernández de Kirchner que es la dueña de los votos de lo que queda del Frente de Todos es la que debe mandar.

El discurso de ayer de la vicepresidenta en el CCCK ante parlamentarios del mundo dejó en evidencia que ese conflicto no está resuelto entre ambos.

Lo grave es que la inflación es la más alta de los últimos 20 años con el dólar controlado y con control de precios.

El segundo problema: economía totalmente desequilibrada

El segundo problema es solucionar la situación de una economía totalmente desequilibrada desde el punto de vista fiscal monetario, cambiario y del sector externo. Todos esos desequilibrios no se podrán mantener por mucho tiempo más si no se frena la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal primario, y si se sigue utilizando el tipo de cambio oficial como un anclaje para que no suba la inflación que paradójicamente sube cada vez más. La inflación del 6,7 por ciento de marzo no solo es la más alta de los 20 años sino la peor desde el punto de vista macroeconómico.

En particular porque se da en un contexto de cepo cambiario o de control de cambios y con un esquema de precios controlados para sectores claves como alimentos, bebidas y productos básicos de limpieza y de tocador y con los precios de las tarifas de gas y luz por ahora congelados. Es paradójico pero cuanto más se controla a la economía hay más inflación.

Esto se debe a que altos niveles de inflación no son correspondidos con una suba del tipo de cambio, esto genera una alta inflación en dólares, que seguramente obligará al próximo gobierno a restablecer el equilibrio entre los precios internos y tipo de cambio, otro costo político que se trasladará a la próxima gestión. Al respecto habrá que ver de cuanto y cómo serán aplicados los próximos aumentos de tarifas que el debilitado ministro de Economía Martín Guzmán acordó con el FMI.

La economía está totalmente desequilibrada desde el punto de vista fiscal monetario, cambiario y del sector externo

El tercer problema: el dilema de cómo resolver la escasez de energía

El tercer problema está relacionado con el anterior y es tal vez hoy es el más difícil de resolver, es el de la energía.

Esté no solo deriva del conflicto entre Ucrania y Rusia sino de una gran distorsión de precios entre el mercado local y el mercado internacional y de subsidios económicos a las tarifas que no se podrán mantener por mucho tiempo más. Un ejemplo es lo qué pasa con el precio del petróleo y el gas a nivel local.

El economista Salvador Distéfano explicó a iProfesional que "en Argentina exportar petróleo es buen negocio ya que se realiza a valor internacional menos una retención, pero venderlo al mercado interno implica una brecha de precios enorme. Mientras que el petróleo vale u$s105,0 en los mercados mundiales, en Argentina el barril criollo vale u$s60. Con semejante brecha de precios los petroleros prefieren exportar y no dejar el petróleo en el mercado local.

El abastecimiento de la energía es otro de los dilemas que preocupan al Gobierno

Los consumidores pagan el 45% del gas y el 30% de la electricidad que consumen

Como del petróleo se sacan muchos subproductos, pero se obtiene más nafta que gasoil y como Argentina tiene muchas y regulaciones, las refinadoras, una vez que abastecen al mercado de naftas, dejan de refinar. Si no alcanza el gasoil producido, es preferible importarlo.

Hoy importar gasoil cuesta cerca de $ 185 el litro, pero en el mercado interno hay que venderlo a $ 130. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad, conclusión no habrá gasoil suficiente con un precio tan bajo.

En materia de gas y electricidad ocurre lo mismo, los consumidores pagan el 45% del precio real del gas y el 30% del valor de la electricidad, del resto se hace cargo el gobierno que aporta el equivalente al 3% del PBI por año de subsidios para tener un precio.

Este aporte no es gratis, la consecuencia de un mayor déficit fiscal primario, de la emisión monetaria para financiarlo, de una mayor inflación y de un muy probable desabastecimiento de artículos en breve.

"En resumen, los precios del combustible, gas y electricidad no son reales, están distorsionados porque en la búsqueda de resolver problemas económicos el gobierno le ha colgado un sinnúmero de regulaciones e impuestos que hacen que estos insumos básicos de la economía, tengan precios que no son los reales" dice Distéfano

Esto se inscribe en un problema más amplio que es el costo que crece por las circunstancias internacionales para la importación de gas y gasoil, sobre todo para este último que es muy importante para la logística de la cosecha, del transporte y para la producción de energía eléctrica. Esta es una novedad que se agrega a la dificultad anterior ya que para seguir subsidiando se va a necesitar mucho más dinero.

El FMI considera que Argentina no podrá cumplir con el acuerdo firmado recientemente

El cuarto problema: el FMI considera que no se podrá cumplir el nuevo acuerdo

El cuarto problema a resolver está íntimamente relacionado con el anterior y es el cumplimiento del nuevo acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI para refinanciar los 45.000 millones de dólares que tomó el Gobierno de b.

En este aspecto hay que destacar que una gran cantidad de analistas locales y también de Wall Street sostienen que la Argentina deberá volver a refinanciar este acuerdo luego de las elecciones presidenciales de octubre de 2023 y también la deuda pública en dólares que fue refinanciada en septiembre de 2021.

El staff del FMI ya sabe que este Gobierno no podrá cumplir gran parte de las metas fijadas y el organismo es muy preciso al afirmar que en el futuro habrá que recalibrar políticas, no metas. Esto implica que si no se cumple con el 2,5% de déficit fiscal, habrá que hacer un ajuste mayor.

No se van a reblandecer los objetivos y la medida en que estos no se cumplan habrá que ajustar la economía para poder seguir recibiendo los desembolsos trimestrales para repagar la deuda con el FMI.

El problema del déficit fiscal es difícil que sea resuelto por la actual administración, con lo cual el gobierno que asuma a fines de 2023 heredaría un fuerte déficit presupuestario más una deuda en pesos de características explosivas que ascendería al equivalente de u$s250.000 millones, de los cuales un 50% sería deuda ajustada por inflación que no se podría licuar con una suba del tipo de cambio.

Por ahora la estrategia del gobierno es seguir anclando precios, reforzar el cepo cambiario y pensar en aplicar nuevos impuestos, mientras la oposición observa cómo se activa una especie de bomba de tiempo que podría estallar mucho antes de las próximas elecciones.