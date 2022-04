Siguen los rumores de cambios en el Gabinete: ¿otra vez Agustín Rossi en el Gobierno?

En una semana tensa, siguen los rumores en torno a los cambios en el Gabinete: tal como reclama el kirchnerismo, podrían darse, pero no en las carteras que apuntan los más cercanos a la ex mandataria, como el ministerio de Economía. Sin embargo, uno de los actores que comenzó a sonar fuerte en los últimos días para ocupar algún rol en el equipo presidencial es el ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

El ex funcionario fue ganando espacio dentro de la mesa chica del albertismo, posicionándose como una de las personas que integran el selecto grupo de dirigentes a los que el Presidente consulta a diario.

En estos días, el ex ministro de Defensa evitó hablar sobre los rumores que lo asocian a los cambios en el gabinete que acompaña a Alberto Fernández, pero admitió su cercanía con el Presidente.

"Me pone muy incomodo los rumores de que yo vuelva al Gobierno, porque el lugar está ocupado por otro compañero que tengo relación, con los que comparto militancia política y con los que están trabajando", afirmó en declaraciones radiales, y continuó: "Dicho esto, sí, es cierto que charlo con el Presidente, pero nunca le pedí volver a la gestión".

En la misma línea, el exministro que tuvo lazos con el kirchnerismo contó su experiencia política y puntualizó en que actualmente aporta a la política desde su rol de constructor. "Tengo que aportar desde acá, que no es el llano, porque me siento oficialista, y tiene sus ventajas porque puedo opinar libremente y tengo más tiempo para dedicarme a algo que me apasiona, que es la conducción", enfatizó.

Alberto Fernández evalúa si habrá posibles cambios en el Gabinete

Fernández delinea el camino de las próximas semanas

El presidente Alberto Fernández no tiene agenda oficial hasta el lunes, pero se dedicará durante los días que restan de la Semana Santa a hacer un análisis de eventuales cambios en el Gabinete,

Fue una semana dura para el Gobierno, con el índice de inflación del 6,7 por ciento para el mes de marzo y el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que, si bien no habló de la economía, dejó consideraciones sobre el poder real en la Argentina que parecieron alentar aún más la interna oficial.

Hacia lo que viene, el jefe de Estado tiene el desafío de buscar la manera de encontrar un punto de equilibrio. Si no se recompone el vínculo con el kirchnerismo, deberá hallar la forma de que esa tensión no lo afecte en el día a día.

Falta un año y medio para las elecciones presidenciales, un tiempo que deberá aprovechar al máximo para encauzar la economía, restablecer las vías de comunicación internas y tratar de llegar con aire suficiente para tener chances de pelear en las primarias. Si se mira desde este abril, la posibilidad de recomponer la relación con Cristina Kirchner parece lejano. Lo seguirá siendo si cada uno se mantiene firme en su postura y no cede ni un ápice.

No obstante, es sobre Alberto Fernández en quien recae la principal responsabilidad de tomar la acción, ya sea para acercarse o para romper definitivamente. Es el Presidente el que tiene la lapicera y el que toma las decisiones finales. Así lo expresaron en reiteradas oportunidades ambos sectores y por eso le cabe la tarea central de definir para dónde va el Gobierno y el Frente de Todos.

El Presidente está instalado en la Quinta de Olivos acomodándose a su nueva vida tras el nacimiento de Francisco

El Gobierno: ¿cómo se para Guzmán?

Ese escenario está en su cabeza y sobre el futuro cercano estará pensando este fin de semana desde la tranquilidad de la Quinta de Olivos, mientras el Presidente se acomoda a la nueva vida tras el nacimiento de su bebé Francisco.

Por la llegada de su segundo hijo, el primero de Fabiola Yañez, el Presiente estuvo desde el lunes a la madrugada en el sanatorio Otamendi hasta el jueves al mediodía, cuando los tres salieron juntos y posaron para presentar el pequeño al mundo.

Ahora, ya instalado en la residencia presidencial, empezará a delinear el camino de las próximas semanas, mientras sostiene la confianza en el ministro de Economía, Martín Guzmán, el principal blanco de las críticas del sector más cercano a Cristina Kirchner.

El tema es central para la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Guzmán es el principal apuntado por el kirchnerismo porque el reclamo de fondo es un giro en la política económica frente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, lanzan advertencias sobre el clima social y los efectos que podría tener el acuerdo con el FMI, particularmente a partir del aumento de tarifas de energía que buscan cumplir con las metas convenidas con el organismo.

Además de la inflación, la política tarifaria es otro elemento disruptivo en la relación de Guzmán con el kirchnerismo

Respecto de ese punto, el ala "dura" del Frente de Todos pone fichas en las audiencias públicas que deben realizarse por las tarifas. Quieren que Guzmán exponga ante las asociaciones de consumidores que participarán y enfrente críticas al porcentaje que tiene previsto, cercano al 80%: el kirchnerismo quiere un tope de 20%.

Aunque sin nombrarlo directamente, la presión del sector alineado con Cristina Kirchner sobre el ministro se hizo sentir en los últimos días. El diputado Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, fueron las voces principales del coro de críticas, aunque empiezan a sumarse también -con menos ruido- algunos gobernadores preocupados por el rumbo económico.

En el Ministerio de Economía resisten las críticas y confían en que habrá una desaceleración de la inflación en abril y mayo. El Presidente, en tanto, respalda a su ministro porque cree que se inició un sendero de crecimiento económico y que las variables se irán acomodando y también porque sostener a Guzmán es parte de la pulseada de poder con su vice.